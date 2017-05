Jun 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8122.90 NSE 40814.50 ============= TOTAL 48937.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D074Y7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.05% 04-Sep-15 100.2791 8.3400 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.9954 8.2000 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.9260 8.4000 1500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6088 8.3700 250.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 6.50 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 99.9628 8.3600 150.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 06-Jul-17 103.4919 7.9300 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.2163 9.1600 150.00 INE148I07BY7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.19% 24-Jul-17 99.8864 9.2500 190.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.1613 8.4500 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.1713 8.4300 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 99.9699 8.4100 250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.1640 8.4000 850.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6900 8.7000 2.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6041 8.5200 150.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.8805 8.7800 200.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 102.0824 8.7700 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5700 8.5500 4.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6063 8.5600 450.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7309 8.6000 130.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 100.1000 9.5900 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.2335 8.5500 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.6594 8.4900 100.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.3200 10.0500 1.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 98.8494 8.6700 100.00 INE498L04084 LNT FINANCE HOLDINGS LIMITED 8.15% 06-May-20 100.0000 8.1400 35.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 100.0500 9.7300 1.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.3977 8.5500 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 106.9000 10.9800 2.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.9622 7.2200 6.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.7801 7.4500 0.30 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 102.8042 7.3900 0.30 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.0500 8.7200 3.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 101.1232 8.6200 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.0000 11.3200 10.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7100 250.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.1300 12.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.3102 8.5500 300.00 INE759E08010 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 102.9235 9.4500 10.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.5937 8.3600 1000.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.4453 8.5400 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3234 8.5900 450.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.0000 8.9900 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.4500 7.2300 0.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.9638 7.2200 8.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.0592 7.4500 0.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.3000 7.2200 12.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 111.3150 7.2800 2.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.8000 7.2200 18.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 110.0104 7.4300 0.90 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 24-Mar-29 109.4185 7.5000 0.90 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.9140 8.5600 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0000 10.3300 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.4500 10.8500 0.50 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1900 10.4300 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.5800 0.0000 4.00 NSE === INE804I07FB4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Jul-15 169.4672 0.0000 25.00 INE043D07BZ8 IDFC LIMITED 0.00% 03-Aug-15 98.9804 8.2841 350.00 INE043D07BZ8 IDFC LIMITED 0.00% 03-Aug-15 98.9804 8.0000 350.00 INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 03-Sep-15 177.0000 0.0000 2.50 INE916D074Y7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 04-Sep-15 100.2791 8.1000 250.00 INE916DA7CL7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.07% 07-Sep-15 100.3964 8.0500 1000.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.9954 7.9500 500.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 111.7147 9.0368 250.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 111.7147 9.0400 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9260 8.3500 1500.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 91.5586 9.3477 685.00 INE915D07PP8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-16 108.6000 - 7.50 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6088 8.3517 1000.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5988 8.3605 2.00 INE514E08AE1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 21-Sep-16 101.2684 8.1641 50.00 INE514E08AE1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 21-Sep-16 101.2684 8.2000 50.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 103.3901 8.9450 10.00 INE691I07AW2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 16-Nov-16 99.9316 8.8837 300.00 INE001A07HS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 20-Jan-17 101.4952 8.4780 10.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.3931 8.1741 1000.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.3931 8.3300 1000.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6690 8.1000 1.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.1593 10.4618 200.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9628 8.3500 150.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9301 8.3689 5.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 100.0000 9.1000 50.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 101.8762 8.6496 200.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 101.8762 8.6500 200.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 103.4919 8.0000 50.00 INE186N07092 EQUITAS MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 16-Jun-17 100.1300 12.8000 750.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.2163 9.1500 150.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9930 8.6887 500.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9930 8.1596 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6223 8.6892 30.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.2838 10.4300 150.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.1613 8.4500 50.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.9113 8.4100 100.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 99.9814 8.3458 250.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.1713 8.4200 100.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.0000 8.3000 270.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.9699 8.4000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3697 8.5581 10.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.1640 8.3900 850.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6410 8.7200 12.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.2594 8.8000 400.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.2594 8.8000 400.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 102.7282 8.5000 13.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6041 8.5100 300.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.5395 8.5296 150.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.9850 8.7900 1600.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.7775 8.7817 1200.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.0824 8.7600 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.6063 8.5500 450.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7509 8.6000 1995.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.7509 8.6001 845.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 98.6847 8.5300 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 98.6847 8.5300 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2335 8.5400 551.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.9726 8.6100 150.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 99.3400 9.1000 500.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.0700 8.6000 608.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.1170 8.5939 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.1600 8.6400 260.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.3977 8.5400 100.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.0000 8.8900 750.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.8402 8.4520 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 100.8402 8.4500 50.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.3117 8.5400 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.3117 8.5397 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0200 10.5000 4.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.3500 8.6200 100.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.7500 8.5400 51.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 105.7800 11.5200 0.50 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 99.9800 8.7200 462.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6752 8.6200 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6752 8.6200 100.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.0300 9.0900 3.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.8032 8.7400 200.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 102.8032 8.7400 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.2700 8.5700 5.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.1232 8.6150 900.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2146 8.5600 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2154 8.5589 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.5501 8.4989 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.5501 8.5000 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.5400 8.6000 3.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.4364 9.4100 500.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.5348 10.0494 150.00 INE019A07241 JSW STEEL LIMITED 10.34% 18-Jan-24 108.0000 9.1680 10.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.3000 9.6500 20.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.0328 8.6100 3.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.3102 8.5400 300.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7527 8.7350 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 100.8000 8.7000 2.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.0500 9.6000 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0801 8.5507 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.0801 8.5500 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.6550 8.7000 20.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.6027 8.6000 1850.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.6027 8.5997 1350.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 99.8800 9.3155 20.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.5937 8.3494 1000.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.4453 8.5300 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.2962 9.5800 910.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0000 9.3500 130.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 99.2503 8.5492 100.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 99.2503 8.5500 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3234 8.5600 4100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4516 8.5401 400.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0000 9.4838 10.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0000 8.7000 6.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 97.5400 9.7100 111.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.6800 8.4900 650.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.4700 7.2725 500.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.1080 8.5500 140.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.8800 7.2600 12.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.4596 7.3100 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 109.8704 7.3200 73.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 98.8869 8.5298 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 98.8869 8.5300 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.9140 8.5572 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 96.8416 8.5192 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 96.8416 8.5200 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 102.7600 8.6400 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.4608 9.3000 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4000 10.8200 97.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.8300 10.0100 90.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2900 9.6400 32.00 =============================================================================================== 