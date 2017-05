Jun 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6428.70 NSE 30199.30 ============= TOTAL 36628.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1200 8.2600 700.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.7911 8.7300 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.4144 8.3200 112.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 101.1286 8.0100 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.2795 8.5300 500.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.7327 8.4800 50.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 102.2542 8.7200 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.7600 8.5500 3.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.6499 8.4500 250.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 102.8000 8.8500 1.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.1994 8.4000 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.2709 8.5400 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.1500 8.6300 1.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 101.7600 9.2800 1.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.6697 8.4800 50.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.6266 8.4800 50.00 INE667A09102 SYNDICATE BANK 9.35% 27-Jul-21 100.0500 9.3300 1.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 103.4000 10.2100 0.50 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 101.7500 10.9000 250.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 106.8500 10.9900 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 100.3596 8.4600 150.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.7500 10.9100 250.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.3904 7.2800 5.70 INE691I07AQ4 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.81% 26-May-22 100.0000 8.8000 2.50 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.5868 8.4800 50.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.0000 8.7300 400.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 97.7548 9.3600 250.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.5501 8.4800 50.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD 8.01% 12-Nov-23 103.7399 7.3900 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.5046 8.4800 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2500 11.5500 2.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7000 200.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9500 9.6400 20.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 101.0000 11.9600 100.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 99.6800 8.7000 20.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.0500 9.1500 40.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7347 8.4600 130.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.5603 8.4400 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.8901 8.4700 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.8760 8.3500 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9647 8.4500 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.1889 8.5100 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 99.4734 8.4700 150.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.4100 8.9300 2.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.4446 8.4800 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 99.4181 8.4800 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.3853 8.4800 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.8707 7.3200 55.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 99.3631 8.4800 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.5423 8.3200 300.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.0557 8.4300 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.6503 8.4300 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.3419 8.4800 50.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 98.4000 9.1200 8.00 INE039A09PP9 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-37 101.0000 9.7800 49.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.4500 10.9600 10.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6200 400.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.5000 10.4300 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0000 10.9200 4.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 104.5200 0.0000 3.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 107.4500 0.0000 0.50 NSE === INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0519 8.7889 500.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.0519 8.1500 500.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.0000 9.8346 200.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-15 129.0736 8.2180 70.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1394 8.2342 350.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1394 7.9500 350.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1200 8.0000 700.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.4009 8.2700 220.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.1748 8.1601 1000.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1468 8.0802 1500.00 INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 14-Sep-15 100.1703 8.1000 1000.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 118.3650 9.0159 1000.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 118.3650 8.8000 1000.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 99.5100 8.6800 6.00 INE752E07918 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-16 99.0300 8.4300 5.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.6200 8.8000 6.00 INE112A09018 CORPORATION BANK 7.90% 24-Mar-16 99.4720 8.7800 6.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 101.0092 8.9935 600.00 INE716J07052 EMAMI REALTY LIMITED - 08-Jul-16 100.2488 10.6000 1000.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.8969 - 28.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.7531 8.0800 47.50 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.7531 8.0800 47.50 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 100.2316 10.9330 10.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.0400 8.4900 3.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.1700 8.4900 12.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.4050 8.6900 4.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.4689 8.2926 15.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 103.2875 10.1980 19.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.7911 8.7200 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 102.2947 8.6386 4.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 102.5191 8.1689 3.80 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 103.5034 7.9977 4.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4144 8.3100 100.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 101.1286 8.0200 150.00 INE514E08DV9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 17-Jul-17 99.9950 8.2400 2000.00 INE514E08DV9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 17-Jul-17 99.9950 8.8249 1000.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9829 8.6941 500.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9829 8.2400 500.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.7031 9.8503 10.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 99.20 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 127.9097 8.6200 100.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 127.9097 8.6200 100.00 INE752E07CH8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-17 100.3100 8.4800 5.00 INE958G07AH0 RELIGARE FINVEST LIMITED - 15-Mar-18 100.8394 10.3989 60.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.3737 8.2314 20.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.0014 8.3379 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4995 8.6200 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.2795 8.5200 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7017 8.7000 612.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7017 8.7000 600.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8900 8.6400 2.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.2794 8.7929 550.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.2794 8.7929 400.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.7327 8.4700 50.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.3923 8.6700 350.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.9490 8.5000 3.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 98.9000 9.4300 4.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.4277 8.5000 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.4277 8.5000 250.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.6499 8.4500 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.1994 8.3900 200.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 98.7945 8.5000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3827 8.5000 101.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3827 8.5000 100.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.5747 8.5100 50.00 INE130C07283 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 23-Apr-20 99.9932 10.9138 80.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.4500 8.5000 65.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.2421 8.6200 1500.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.6697 8.4700 50.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 100.9400 8.7200 10.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.6266 8.4700 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2129 10.2500 35.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.6600 8.5000 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 105.7800 11.5200 0.50 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.3596 8.4500 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8644 8.3500 10.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.0193 7.3500 0.30 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.5868 8.4700 50.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.0000 8.7200 407.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.4817 8.5487 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.4817 8.5500 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 96.6865 9.5522 1750.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 97.7550 9.3500 250.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.5501 8.4700 50.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD 8.01% 12-Nov-23 104.0538 7.3300 100.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 104.3500 7.5500 20.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.5046 8.4700 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7000 8.7200 500.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7000 8.7200 500.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.2600 8.6000 3.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.9800 8.9000 9.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.8500 8.7200 55.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3342 8.5100 150.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED - 31-Dec-24 102.9352 9.4500 200.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.7200 8.6900 2.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0300 8.5320 74.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.0000 9.1800 40.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7347 8.4600 130.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.5603 8.4350 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.0177 8.4400 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.0177 8.4389 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 102.3300 9.2600 25.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.8760 8.3300 100.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.0027 9.4500 100.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 99.3775 8.5292 100.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 99.3775 8.5300 100.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.3500 9.0000 9.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9647 8.4600 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2533 8.4900 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2533 8.4891 50.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0300 8.6800 3.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.6694 8.4400 300.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.6047 8.4498 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 100.0000 9.2000 43.00 INE033L07CW7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.85% 16-Jun-25 100.0000 8.8500 200.00 INE043D08DO6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 08-Jul-25 100.6060 8.7000 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.4446 8.4700 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8300 7.3300 1.10 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.4181 8.4700 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0100 7.3300 501.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.3853 8.4700 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.4500 7.3600 8.50 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 26-Mar-29 110.5649 7.3700 0.90 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.3631 8.4700 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.5423 8.3100 600.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.8123 8.4500 200.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.8123 8.4499 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.4069 8.4500 250.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.4069 8.4492 200.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.3419 8.4700 50.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 99.0300 9.0300 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4228 9.0602 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0500 9.8500 7.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 103.5000 12.7500 6.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 10.95% 31-Dec-99 107.6200 9.6000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.2500 10.8100 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com