Jun 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3331.00 NSE 25208.40 ============= TOTAL 28539.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0672 8.2600 630.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 99.9723 8.3100 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.5548 8.3500 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4934 8.6300 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7542 8.6900 200.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.0525 8.4400 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.2705 8.5400 250.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LTD 10.50% 07-Apr-20 100.0000 10.9000 1.00 INE752E07KR0 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-20 97.9930 8.4400 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.0000 8.7700 45.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.5000 8.3300 1.50 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.3875 8.3700 350.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 97.7016 9.3600 500.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 106.6800 8.4100 10.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 05-Feb-24 106.1570 7.2700 20.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.4622 8.0600 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.8072 8.4300 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.2094 8.4200 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.0926 8.4300 20.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.1616 8.4500 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.7900 8.4300 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 99.7824 8.4300 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.6600 0.0000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 30-Oct-99 108.0000 0.0000 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0075 10.7700 2.00 NSE === INE001A07MQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 13-Jul-15 100.0111 8.0200 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0960 7.9240 500.00 INE587B07TP1 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.20% 28-Oct-15 100.2323 8.4320 300.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.5877 8.9590 150.00 INE756I07514 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED RESET 15-Feb-16 99.9353 8.6475 330.00 INE013A07J75 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 18-Jun-16 84.9301 0.0000 40.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9186 8.1800 10.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.9503 8.3000 150.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.8405 8.3000 250.00 INE148I07CF4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 16-Sep-16 100.0000 9.3300 1250.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED SR-I 10.31% 31-Oct-16 100.2660 10.4644 49.00 INE247J08023 STERLING AND WILSON PRIVATE LTD 0.00% 29-Dec-16 105.2910 10.8481 69.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0000 8.3300 2000.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0598 8.2900 189.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 101.1214 8.0200 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0672 8.2500 630.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 28.10 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.1475 8.2100 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 99.9723 8.3000 900.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 99.9723 8.3000 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.2353 8.2000 4500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.4841 8.2000 2000.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.5548 8.3400 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4934 8.6200 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.9200 8.5200 6.80 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7349 8.6900 1200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.9500 8.6200 2.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.7770 8.8500 1700.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.7770 8.7815 500.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.1835 8.7300 50.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.1835 8.7300 50.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 105.2468 10.1050 69.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.0525 8.4300 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9455 8.3500 3250.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 97.9930 8.4300 50.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.1461 8.7700 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 5.59% 17-Jun-20 100.0000 8.7700 250.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.9500 9.2100 45.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.2500 8.6700 2.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.3757 8.3700 300.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.7276 9.3500 500.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 100.7493 8.6877 500.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 108.4622 8.1800 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.8072 8.4200 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.6727 9.3500 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.4923 9.5210 20.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9800 8.7000 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.5925 9.0580 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7970 8.4500 130.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.2094 8.4100 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.0926 8.4400 60.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.9295 8.4000 100.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.1616 8.4400 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.7900 8.4200 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.7824 8.4200 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.6200 7.3400 8.50 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 111.2643 7.2800 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.0451 7.3000 10.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.5081 8.4375 500.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.4881 8.4392 250.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.7442 9.3300 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3000 9.6400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 