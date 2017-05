Jun 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4888.80 NSE 18150.20 ============= TOTAL 23039.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 100.0046 8.6500 600.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1120 8.2600 700.00 INE161J07044 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.65% 16-Sep-15 99.7648 10.6600 300.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.58% 05-Dec-15 100.4830 8.2200 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 105.2632 7.6400 1.90 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 6.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 99.9667 7.9400 100.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 101.9153 8.5800 14.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.3639 9.5200 500.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 06-Jul-17 103.4137 8.0500 25.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.3833 8.3300 24.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1686 9.1800 18.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0203 8.2800 24.00 INE756I07456 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.54% 31-Jul-17 101.4341 8.8300 18.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.9689 8.2500 300.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.7376 8.2900 50.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.1698 8.2800 282.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.7600 8.5500 3.00 INE979S07016 POWER GRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.1000 8.8700 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.8600 8.5300 22.20 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 102.8390 8.5300 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 9.0800 4.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 104.2933 8.8300 150.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 107.1394 7.3400 5.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2500 11.7700 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7100 150.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5202 8.0400 250.00 INE759E08010 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 102.9822 9.4400 40.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 99.7996 8.6900 750.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3000 8.6500 4.00 INE759E08028 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 20-Mar-25 103.0463 9.4500 13.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.4800 8.4100 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.0600 7.4300 1.20 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 111.5381 7.2500 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.4991 7.2500 10.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.5700 8.4300 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.4433 7.2500 6.50 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.2500 9.8500 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.2000 0.9500 11.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2655 0.3400 32.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.2800 0.9800 11.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 104.5200 0.0000 3.00 NSE === INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 100.0046 8.2000 600.00 INE721A08AG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Aug-15 100.4827 0.5000 1350.00 INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 03-Sep-15 178.9000 0.0000 2.50 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1278 8.1249 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2185 8.4440 18.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4830 8.0500 50.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4806 8.4718 1000.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4806 8.3001 1000.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 99.5220 8.6800 6.00 INE752E07918 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-16 99.0420 8.4300 5.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.6070 8.8000 6.00 INE112A09018 CORPORATION BANK 7.90% 24-Mar-16 99.4800 8.7800 6.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.2351 8.2430 23.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 101.2098 8.6550 24.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.0900 8.4500 3.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.2150 8.4500 12.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.4050 8.6900 4.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 99.9667 7.9300 100.00 INE445L08201 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-17 99.4720 8.4230 8.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.3639 9.5100 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4800 9.0000 650.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0808 8.2427 400.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 103.8644 - 29.60 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.1898 9.2086 81.00 INE752E07CH8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-17 100.3800 8.4800 10.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.4028 8.1000 2000.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.2410 8.4240 7.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.9689 8.2500 300.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.2730 9.0910 85.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.7376 8.2800 50.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.1698 8.2700 382.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.0100 8.5533 750.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.5540 8.3400 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.4778 8.4530 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.4778 8.4600 50.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 105.7725 7.2118 17.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 104.8598 8.8300 5.00 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-19 106.0245 7.1577 15.30 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.7770 8.8500 500.00 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-19 106.1527 7.1305 15.30 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.1830 8.7300 150.00 INE310L07555 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-19 106.2811 7.1036 15.30 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8871 8.4700 50.00 INE310L07563 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-19 106.4054 7.0778 15.30 INE310L07571 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-19 106.5340 7.0513 15.30 INE310L07589 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-19 106.6587 7.0258 15.30 INE310L07597 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-20 106.8378 6.9899 15.30 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 99.5483 8.3950 50.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 98.3200 8.9800 71.00 INE310L07605 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-20 106.9678 6.9640 13.60 INE919I07039 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-20 100.0000 9.9200 500.00 INE130C07283 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 23-Apr-20 99.9903 10.9200 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.5100 8.5000 7.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.1422 8.8500 200.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.2800 8.7000 788.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 100.9400 8.7200 10.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.8600 8.5200 22.20 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 102.8390 8.5200 250.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.1000 8.5200 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1571 8.0931 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9340 8.4500 32.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5417 7.3000 208.40 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.2400 8.6800 63.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.0543 9.0750 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.2103 9.4981 100.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 104.2933 8.8199 150.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 103.7034 7.2880 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 96.3200 8.6300 60.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 107.6000 9.4000 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.0600 9.7000 4.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.3833 9.1700 47.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7000 8.7200 500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.4923 9.5210 10.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.1013 8.6800 11.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 100.9466 8.3700 200.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 100.9466 8.3699 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5202 8.2100 250.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.5450 8.7000 25.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.5450 8.7000 25.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6300 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3948 8.5006 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3948 8.5000 50.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 97.7500 9.9500 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.7996 8.6800 750.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3800 8.6400 4.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.7500 8.6300 339.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7329 8.4600 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.2094 8.4100 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.2094 8.4089 100.00 INE134E08CS4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-25 102.7200 8.4600 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.0277 8.4501 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.0277 8.4500 100.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 99.9000 9.2200 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7785 8.4461 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7785 8.4500 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8279 8.4464 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8279 8.4500 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.5800 10.1600 25.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.8731 8.4467 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.8731 8.4500 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.3576 7.3700 0.30 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.9067 8.4469 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.9067 8.4500 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 111.6739 7.2350 5.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.2400 7.3400 5.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9451 8.4471 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9451 8.4500 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 101.4433 7.2400 6.50 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.7437 9.3300 153.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1000 10.8800 104.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.6400 9.7500 50.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 103.5500 11.9500 6.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 107.6100 9.6000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange