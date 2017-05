Jun 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8848.30 NSE 29478.70 ============= TOTAL 38327.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9947 8.8100 850.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7148 8.5400 200.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 147.9477 0.0000 300.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.7655 8.3500 3.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.4248 8.8400 30.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 14-Nov-16 121.0624 9.1400 1.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 10.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Dec-16 105.7298 11.5900 30.00 INE916DA7DU6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 23-May-17 101.4383 8.8300 41.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.8857 11.8700 30.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.4013 8.3300 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.3959 9.0800 2150.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 111.5748 10.8000 40.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LTD 10.75% 19-Feb-18 99.9746 11.0000 30.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.4408 8.3000 3.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 100.9961 8.9600 100.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 106.9586 11.0400 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.5850 8.4800 5.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7242 8.3900 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7501 8.6900 200.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.9170 9.7000 1000.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 100.6000 10.0400 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7802 8.5100 500.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.5500 10.0600 1.00 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECTS 11.75% 13-Apr-20 99.3027 11.9100 30.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 99.7575 8.6800 484.00 INE496S07011 ORISSA STEVEDORSES LTD 14.00% 15-Jun-20 100.0000 0.0000 870.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.1400 8.7100 300.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.8200 0.0000 1.50 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9700 9.3500 7.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.0900 4.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.4500 7.1200 1.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.4129 7.6000 2.50 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.7221 8.5100 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 99.9900 7.9700 7.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 105.0000 11.0000 1.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.9000 9.3100 9.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5402 8.0400 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.7861 8.3300 7.00 INE759E08028 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 20-Mar-25 103.0572 9.4400 24.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.8504 8.4700 50.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.3000 9.4300 14.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.4300 8.6200 1.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.0000 8.4000 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.0704 7.4900 0.70 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 100.0000 8.4000 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 97.2698 7.7100 0.80 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 96.5733 7.7600 0.50 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.0000 8.4000 50.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.2000 7.2300 1.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 106.4101 7.7100 1.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 112.5000 7.1500 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.5854 7.2400 8.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 108.6436 7.4600 0.50 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 100.0000 8.4000 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0000 8.4000 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.5200 7.2400 6.50 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 109.7811 7.6500 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 110.7013 7.6500 0.80 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7000 0.0000 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 105.5000 9.6000 68.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.3500 0.0000 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.4650 10.4400 1.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 105.2400 9.9700 15.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.5800 0.0000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.7550 0.0000 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.3500 0.0000 3.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 3.00 NSE === INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9947 8.4000 850.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.9708 8.0000 200.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 99.9741 8.1000 150.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1270 8.6072 150.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1270 8.3500 150.00 INE040A08179 HDFC BANK LIMITED 8.25% 24-Oct-15 99.5476 9.3500 43.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1456 8.4740 35.00 INE752E07CF2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-15 100.0863 8.2792 10.00 INE752E07CF2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-15 100.0863 8.1000 10.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.2117 8.1400 50.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5914 8.5399 50.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5914 8.4100 50.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.4737 8.1400 50.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.5095 8.0500 5000.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.7590 9.5000 346.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.4549 8.4200 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7148 8.4100 200.00 INE202B07AL6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 25-Apr-16 113.6518 9.1860 18.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.1655 8.6300 135.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 147.9477 8.5500 300.00 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-16 101.7669 8.0171 27.20 INE915D07PP8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-16 108.7700 - 2.50 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.4248 8.8200 30.00 INE013A07VG5 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 04-Aug-16 89.0000 0.0000 2.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6830 8.3000 21.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 101.8806 9.2000 250.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 144.1400 - 1.00 INE957N07021 HERO FINCORP LIMITED 10.35% 15-Nov-16 101.6423 8.9523 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.4642 8.1000 25.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.1946 8.1900 28.00 INE033L07BZ2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.71% 03-Apr-17 99.6043 8.9078 29.00 INE774D07LV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-17 100.0062 8.7821 5.00 INE916DA7DU6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 22-May-17 101.4383 8.8200 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4013 8.3300 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.2315 9.1400 2250.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.8201 9.7803 3.00 INE202B07DD7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 16-Jan-18 104.0720 9.3200 1.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9038 8.2700 10.00 INE774D07LJ1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 05-Apr-18 99.7789 8.7621 100.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.2522 8.4103 140.00 INE975G08108 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.70% 12-Apr-18 99.9839 11.6600 500.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 100.9961 8.9500 100.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 104.5758 7.4451 18.70 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.1425 8.1900 50.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-18 104.7108 7.4154 18.70 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.0000 8.5600 1000.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.5317 8.4500 2250.00 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-18 104.8505 7.3849 13.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.8404 8.4500 1000.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.8404 8.4500 140.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7242 8.3800 1100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7242 8.3800 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7501 8.6800 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8500 8.6500 1.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 104.8900 8.8200 5.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.9170 9.7000 1000.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.0799 8.7600 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.4807 8.5700 20.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.4807 8.5700 20.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7802 8.5000 600.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7802 8.5000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3449 8.5100 1801.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3449 8.5100 300.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9011 8.6785 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9011 8.6800 150.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 99.8336 8.6600 242.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.5700 8.4700 1.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.2200 8.7200 70.00 INE975G08116 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.70% 27-Jul-20 100.0189 11.6600 1000.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.9188 8.6500 150.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.9188 8.6500 150.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 98.5000 9.4019 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.8600 8.5200 22.20 INE975G08124 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 10.50% 08-May-21 100.2993 11.6500 1250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.7000 9.2000 7.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.9000 7.2300 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.8054 7.2500 399.40 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.7221 8.5200 100.00 INE691I07AQ4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 26-May-22 100.0000 8.8000 12.50 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.2103 9.4981 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.2103 9.5000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.4164 9.5000 450.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.4164 9.5000 450.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.2722 9.3717 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 95.9925 7.2960 176.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.6229 8.4497 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.6229 8.4500 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7000 8.7200 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.3650 8.4300 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.7970 9.3300 33.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7194 8.7400 720.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.1800 9.6100 5.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.5402 8.2104 250.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.5426 8.7000 25.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6300 3.00 INE306N08045 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.32% 30-Jan-25 99.8700 9.3168 43.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.9859 8.4450 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.9859 8.4439 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6300 10.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0393 9.3400 55.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.8504 8.4775 150.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0500 9.4700 26.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.0000 8.3897 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.0000 8.3902 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.0000 8.3896 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.1300 7.2300 3.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 109.6837 7.3000 250.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 111.8114 7.2200 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.5854 7.2400 5.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.3400 7.3300 5.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.0000 8.3900 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0000 8.3904 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0600 9.6800 58.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0600 9.6800 58.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 105.2400 9.6100 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3000 10.8400 12.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.4800 11.3000 10.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 104.7200 10.7100 3.00