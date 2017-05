Jun 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9263.30 NSE 28815.20 ============= TOTAL 38078.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE149A07196 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.46% 25-Sep-15 100.1797 8.1500 150.00 INE749A08118 JINDAL STEEL 9.63% 04-Apr-16 99.3346 10.4200 40.00 INE063P07098 EQUITAS FINANC PVT LTD 12.50% 30-Oct-16 101.4800 11.4400 5.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LIMITED 17.00% 16-Mar-17 100.0000 - 35.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.0084 8.3300 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.3398 8.3600 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4874 9.0300 1508.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9874 8.3000 1050.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 2.00 INE514E08CF4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 101.1790 8.2300 100.00 INE296A07FG9 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Mar-18 102.1865 0.0000 250.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 103.5409 8.2200 3.80 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8087 8.6900 102.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 0.0000 10.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7338 8.4900 350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7796 8.5100 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.2704 8.5400 1650.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 100.0141 8.6600 100.00 INE496S07011 ORISSA STEVEDORSES LTD 14.00% 15-Jun-20 100.0000 12.0000 870.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.3400 8.6900 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0600 8.3400 250.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 63.8000 8.7600 5.30 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9900 9.5500 101.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.7500 12.0700 3.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.50% 07-Dec-21 105.8500 0.0000 5.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.0000 7.4000 2.50 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.80% 13-Jan-24 100.6815 9.6800 500.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.9500 11.3300 1.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 108.6300 9.2400 73.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7100 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.0000 9.2700 500.00 INE153A08063 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.9260 8.0800 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.7850 8.5500 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.4000 8.5700 200.00 INE774D08LK7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3000 9.1200 15.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 98.9224 8.6500 119.20 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.0236 8.4600 200.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 110.6528 7.1700 1.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.7523 8.4300 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.0000 10.6400 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.6500 10.7700 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.8200 11.0500 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.3600 9.4800 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0000 10.7500 1.00 NSE === INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.0118 7.2735 1500.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 100.0043 8.2000 500.00 INE121A07FS4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 07-Sep-15 131.8359 8.3000 1.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1452 8.0302 500.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 98.9000 11.3200 16.00 INE721A07DX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 28-Sep-15 97.8410 8.3900 1.00 INE040A08179 HDFC BANK LIMITED 8.25% 24-Oct-15 99.6642 9.0000 129.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 100.8486 8.9932 250.00 INE959P07014 SURAKSHA REALTY LIMITED 11.00% 26-Nov-15 100.4700 9.3710 50.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 118.5430 9.0552 250.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 99.5350 8.6700 7.00 INE752E07918 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-16 99.0550 8.4200 7.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.6060 8.7900 3.00 INE565A09116 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 31-Mar-16 98.3000 11.5800 2.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 111.7150 9.1564 250.00 INE565A09124 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 18-May-16 97.9500 11.5400 2.00 INE208A07372 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.45% 21-Jun-16 100.2846 9.1300 350.00 INE013A07VG5 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 04-Aug-16 89.0000 0.0000 2.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 101.8768 8.9301 100.00 INE136E07PK0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 115.9700 - 2.50 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 96.4500 11.7800 4.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 99.2200 9.3000 6.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 98.7000 11.6100 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.8500 9.3000 6.00 INE753F07012 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.95% 26-Feb-17 96.6200 11.5100 3.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.5295 7.9000 100.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.1000 8.4400 1.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.2300 8.4400 4.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.3950 8.6800 2.00 INE774D08GA8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 12.00% 11-May-17 100.1000 11.8900 4.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.0400 9.3000 2.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0084 8.3300 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3398 8.3600 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4874 9.0300 1508.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9874 8.3000 1050.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 126.7500 - 1.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3398 8.3475 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4874 9.0000 1358.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9874 8.2900 700.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 96.3000 11.9100 2.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 92.0000 - 2.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 95.8000 11.9100 4.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.9970 8.4575 1250.00 INE053F09732 IRFC STRPP-43OO 7.63% 29-Oct-17 92.8500 11.4700 2.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 100.6726 8.9800 4.60 INE752E07CH8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-17 100.4000 8.4400 5.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.3963 8.4947 10.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 98.0500 8.3200 1.10 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.1790 8.2200 100.00 INE296A07FG9 BAJAJ FINANCE LIMITED - 28-Mar-18 102.1865 8.9500 250.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 93.1000 11.9000 4.00 INE957N07039 HERO FINCORP LIMITED 8.96% 23-Apr-18 99.8244 9.0022 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.0820 8.3400 70.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.0000 8.2800 1750.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 100.1884 9.2200 50.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.0000 8.8900 1000.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.3283 8.3400 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.5531 8.3400 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7242 8.3800 250.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 101.0102 9.0400 2.60 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 102.4000 8.9500 2.50 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7481 8.6800 401.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6647 8.4900 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7338 8.4800 350.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 100.5532 8.4700 45.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.0500 8.4700 3.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 102.8800 9.3700 2.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8000 8.4800 60.00 INE HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7481 8.6800 300.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6647 8.4900 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7338 8.4800 350.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 100.5532 8.4700 45.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.0500 8.4700 3.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 102.8800 9.3700 2.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8000 8.4800 60.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 101.0632 9.6500 150.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 101.0632 9.6500 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7796 8.5000 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7796 8.5000 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 101.2279 8.4700 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 101.2279 8.4700 50.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 101.2170 9.1500 2.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 96.4100 10.0000 1.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 101.4200 9.3700 13.50 INE690F08154 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 8.60% 30-Dec-19 84.0000 - 1.50 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2333 8.5400 2570.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2704 8.5300 1050.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.3000 8.5800 34.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.3353 8.3580 100.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.3353 8.3500 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.0141 8.6500 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.0141 8.6485 50.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 96.1000 10.0500 1.00 INE804I08619 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 104.3200 10.8004 2.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.3840 8.5200 250.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 103.6500 9.4000 1.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.5883 8.4900 50.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.1700 8.8400 70.00 INE496S07011 ORISSA STEVEDORES LIMITED 14.00% 15-Jun-20 100.0000 12.0000 870.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2600 8.7100 76.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3700 1300.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.5000 8.5400 35.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.5327 8.4900 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.0300 9.0500 201.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.9000 10.3300 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7847 9.3900 100.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 84.0000 - 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1000 8.4200 8.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 105.4900 11.5800 8.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.5263 6.8082 15.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.8254 7.2500 191.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 104.6600 8.9500 1.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.4815 8.4900 50.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.2000 8.6850 16.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 95.0000 10.5200 2.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 96.1300 8.8900 2.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 94.2800 12.0000 2.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.0900 8.5000 27.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.6200 9.0900 20.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.4344 8.4900 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.1200 9.0900 7.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 100.6815 8.8000 500.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.3792 8.4900 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 103.5800 9.0900 9.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 108.8200 9.2065 144.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 100.3600 9.1100 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 101.2300 9.6600 4.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.4400 8.5500 720.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 100.5400 9.1100 4.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.0000 9.4100 500.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.8500 8.7200 60.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.9260 8.2517 100.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 100.1900 9.0600 2.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.7850 8.5450 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.0900 8.7800 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4000 8.5652 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.7524 8.5117 250.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1160 8.6300 4.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 100.2200 8.7800 1.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.1471 8.4700 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.1471 8.4700 50.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.1700 9.1300 15.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.7778 8.6216 200.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.2409 8.6200 250.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.2409 8.6189 249.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.7861 8.3200 7.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.2900 9.3000 3.00 INE043D08DC1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 28-Apr-25 100.7200 8.7800 2.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0400 9.4800 9.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 102.2300 8.6600 1.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.3391 8.4900 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.9550 8.4700 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.3000 8.4500 8.40 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.6444 8.4661 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.3200 8.4500 2.10 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5200 8.4500 0.50 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.40% 25-Mar-26 102.4600 9.0100 2.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.3022 8.4900 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 105.9600 8.6000 2.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.9000 8.6000 3.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 103.5881 8.4200 2.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.2681 8.4900 50.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 105.6100 9.8200 2.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.7236 8.4667 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.8100 8.8600 7.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 89.7500 10.5000 1.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.2283 8.4900 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7800 7.2700 2.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 109.7037 7.3000 250.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.3109 7.2700 50.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 110.7000 7.4800 12.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.1998 8.4900 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.4925 8.4200 6.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.1727 8.4900 150.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.7115 8.4247 50.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 109.0500 8.6000 1.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.6438 9.8000 10.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 113.8618 7.2600 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7000 10.2500 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2400 9.6500 110.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.9000 11.1400 33.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 