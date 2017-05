Jun 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9569.20 NSE 29469.00 ============= TOTAL 39038.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE742F07197 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Sep-15 100.2994 8.5900 1700.00 INE296A07807 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 12-Oct-15 128.4822 0.0000 500.00 INE013A07PF9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-Oct-15 176.6180 0.0000 2.50 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Oct-15 175.9940 0.0000 7.50 INE013A07PN3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 06-Nov-15 175.3110 0.0000 7.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.9567 8.3600 1500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.9585 8.2900 30.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 113.1558 0.0000 50.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 102.0110 - 10.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 99.9905 8.3400 1200.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.3592 8.3500 400.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4866 9.0000 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.4900 9.0200 2.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6853 8.3600 50.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.8379 8.2600 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.0105 8.6100 50.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 101.3400 10.3100 1.00 INE979S07016 POWER GRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.0400 8.8900 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.8773 8.3900 400.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.5700 8.3300 1.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.2000 11.9500 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 106.3039 0.0000 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5742 8.4100 260.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.2057 9.2200 350.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9741 8.7300 150.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.6976 8.4100 400.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.6419 8.4100 50.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.9360 8.1000 700.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.8170 8.5500 50.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 98.8000 8.6700 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.2003 8.5100 450.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.2500 8.6600 7.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0000 9.4800 1.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.7000 8.5900 10.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.0200 8.7000 34.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.7584 10.1300 17.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 112.3500 7.3000 0.20 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.5340 7.1800 9.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.2442 8.4800 200.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 100.0614 0.0000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.7300 10.2900 4.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 112.5000 10.4300 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.7000 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7500 10.7800 1.00 NSE === INE001A07MQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 13-Jul-15 99.9980 8.2300 150.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0381 8.2500 150.00 INE148I07365 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-15 121.8169 8.2500 1000.00 INE148I07365 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-15 121.8169 - 500.00 INE296A07807 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 12-Oct-15 128.4951 8.7000 500.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.2885 8.0499 50.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 118.5430 9.0552 200.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 118.5430 8.8300 200.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 126.0472 8.7653 150.00 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 100.6565 8.7429 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9567 8.3000 1500.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 91.7712 9.2978 190.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.1346 8.6062 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.1346 8.6000 50.00 INE208A07372 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.45% 21-Jun-16 100.2788 9.1300 1150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9573 8.3126 250.00 INE148I07CF4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 16-Sep-16 100.0000 9.2770 1250.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.8212 8.0800 25.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.8212 8.0800 25.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 113.1558 8.6500 50.00 INE957N07021 HERO FINCORP LIMITED 10.35% 15-Nov-16 101.6364 8.9522 60.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 99.5900 9.0000 3.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.3000 9.0000 3.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.5400 9.0000 1.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9905 8.3300 1200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4866 9.0000 1558.00 INE013A07ZJ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 17-Aug-17 123.3340 0.0000 3.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7775 8.3466 10.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.7416 8.2300 1.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4427 8.2960 35.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 104.3000 - 19.20 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.7394 8.4900 9.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6853 8.3500 50.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 99.9215 8.4000 2000.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.5399 8.5449 100.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.8379 8.2500 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.0349 8.3735 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5163 8.5000 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5163 8.5000 300.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7097 8.6900 12.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 103.1300 9.0300 970.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.0697 8.7000 250.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.3837 9.0598 50.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 100.3837 9.0600 50.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 104.8700 9.5100 20.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.1600 8.8800 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0105 8.6000 650.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0846 8.5800 500.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 100.9500 10.3105 2.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9002 8.6800 450.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9002 8.6785 200.00 INE804I08619 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 104.6500 10.7100 2.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 103.6500 9.4000 1.00 INE498F07071 ESSEL INFRAPROJECTS LIMITED - 22-May-20 100.0311 12.0000 2250.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.5488 8.4995 200.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.5488 8.5000 150.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.2000 8.8300 89.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2000 8.7200 972.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.0000 8.7804 950.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.8410 8.4000 1050.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 101.0600 8.8800 12.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.0800 8.5200 30.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.0600 9.0500 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.2800 10.2500 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9500 9.3500 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.2121 8.5995 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.2121 8.6000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8700 7.3300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5742 8.4000 260.00 INE691I07AQ4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 26-May-22 100.0000 8.8000 75.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.3800 8.6400 16.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 109.5000 9.5100 1.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.0392 8.5100 77.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.2761 9.3700 350.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.7550 8.3600 50.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 106.5100 8.7840 50.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 107.7600 9.3700 1.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 112.5000 9.6100 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.7300 9.8300 4.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9741 8.7250 500.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 103.9741 8.7268 350.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.8893 8.6900 150.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7946 8.7050 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.8500 9.3200 8.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.6976 8.4000 400.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.2400 8.5750 40.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.1700 8.8600 3.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6419 8.4000 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.7700 8.7300 22.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.9346 8.2500 700.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.8170 8.5400 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.7400 8.6700 3.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6500 1.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 100.8900 9.5300 70.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.5400 8.4800 24.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 97.7500 9.9500 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.2003 8.4400 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0000 8.5364 6.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.8074 8.4100 250.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.8074 8.4500 250.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3300 9.1200 10.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.7778 8.6200 339.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1500 9.6000 8.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.2590 8.4300 8.80 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.2000 9.4100 4.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.2800 9.3000 3.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5771 8.5201 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5771 8.5200 50.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.1100 9.4644 10.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 98.0400 9.6000 70.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.2300 8.6600 284.00 INE721A08AI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 09-Sep-25 108.4000 9.6500 9.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.2000 8.2500 1.50 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.6444 8.4661 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.6444 8.4700 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.2000 8.2500 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.4300 8.2500 0.50 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.6000 9.2600 27.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 98.0000 9.1800 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.0000 9.3800 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.7584 10.1300 36.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.7236 8.4667 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.7236 8.4700 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.2770 8.5490 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.2770 8.5500 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.7073 7.2864 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.3349 8.5000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.3349 8.5000 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.2442 8.4700 200.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.0915 9.8640 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1000 10.8800 455.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 11.3800 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1200 9.6700 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.8000 10.9493 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com