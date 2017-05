Jun 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3585.80 NSE 32739.50 ============= TOTAL 36325.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE514E08BC3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0063 8.3300 4.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1143 8.4200 750.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.2046 8.5300 260.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8795 8.3700 500.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 99.9905 8.3400 200.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-17 102.7307 8.0400 100.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4018 8.3900 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.5662 8.5300 200.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 100.8185 8.5500 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.5719 8.5400 200.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 101.4172 8.3900 100.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 100.7500 10.3600 15.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.2225 8.3900 100.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.4500 10.0100 1.00 INE979S07016 POWER GRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.0000 8.9000 100.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 64.7600 8.4600 5.30 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.9000 0.0000 1.50 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.7797 8.5800 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.7400 7.2600 2.50 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.7957 8.7000 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3846 8.5400 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 106.9834 7.3700 70.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 97.1034 7.7100 0.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 98.2831 7.7100 0.50 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 94.5692 7.7200 0.50 INE787H07172 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.02% 26-Mar-28 94.3802 7.7200 0.50 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 94.5390 7.7200 0.50 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.19% 28-Mar-28 95.7322 7.7100 0.50 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.5500 7.4000 26.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.4700 7.2500 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 97.0026 7.7000 0.50 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 114.4152 7.2100 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 105.5000 9.6000 190.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6100 160.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 31-Dec-99 112.5100 10.4300 63.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 91.6900 12.4300 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.7500 0.0000 7.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 105.1223 0.0000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.5800 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.7500 0.0000 1.00 NSE === INE001A07MQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 13-Jul-15 99.9995 8.2000 500.00 INE804I07FG3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Jul-15 169.4400 0.0000 2.80 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.1537 8.1450 50.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1143 8.1499 1750.00 INE756I07225 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 25-Sep-15 100.3426 8.1565 800.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 99.4170 9.3000 16.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1233 8.3500 1750.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1233 8.3500 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4583 8.0798 150.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 15(S-340) 10.50% 24-Dec-15 100.6716 8.8190 100.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1662 8.5650 5000.00 INE804I07JQ4 ECL FINANCE LIMITED - 02-May-16 160.5380 0.0000 2.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.5357 9.1471 1000.00 INE916DA7618 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 24-Jun-16 100.6002 8.7500 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9561 8.3158 13.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8795 8.3500 500.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 101.8727 8.2922 60.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.7897 11.3877 80.00 INE691I07AW2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 16-Nov-16 99.9433 8.8701 550.00 INE511C07169 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 14-Dec-16 102.0443 9.8350 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9362 8.2293 12.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9905 8.3300 200.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 102.7307 8.0300 100.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.8847 9.2000 500.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 125.7150 0.0000 14.00 INE691I07BA6 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.89% 24-Jul-17 100.0000 8.8990 10.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7372 8.4000 20.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7372 8.4000 20.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.2988 9.3303 400.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.9863 8.9123 250.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.5360 8.8100 160.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 103.7030 8.8260 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5688 8.4000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5688 8.4000 50.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.6630 9.3845 800.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 99.8200 8.2414 1.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.0661 8.2782 140.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.5609 8.3551 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.5609 8.1900 250.00 INE202B07EC7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 11-Jun-18 101.1711 9.2500 500.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.0000 8.8900 1000.00 INE043D07HS0 IDFC LIMITED SR-PP 21 OP I 8.65% 28-Jun-18 100.4233 7.6935 800.00 INE043D07HS0 IDFC LIMITED SR-PP 21 OP I 8.65% 28-Jun-18 100.4233 8.5000 800.00 INE043D07HS0 IDFC LIMITED SR-PP 21 OP I 8.65% 28-Jun-18 99.7615 8.7347 800.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2500 8.9490 3.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.4018 8.3800 50.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 72.5000 8.9183 4.60 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 117.3234 9.5380 400.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6625 8.4900 400.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.5662 8.5194 200.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.9070 8.6500 1.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 100.8185 8.5400 150.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 103.1500 9.0200 300.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 102.6043 10.1940 130.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.7000 8.5600 3.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.5719 8.5200 200.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 99.1500 8.9479 2.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.4900 8.8000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0107 8.6005 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0107 8.6000 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.5867 8.4982 150.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.5867 8.5000 150.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 101.4172 8.4041 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.2225 8.3800 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.7480 8.7200 1200.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.8234 8.6984 1000.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 98.3000 9.6400 1.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.2300 8.5600 8.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.5488 8.5000 50.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.0000 8.8852 104.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1000 8.7500 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.7591 8.4200 100.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 126.3703 9.7997 120.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 126.8014 9.9040 110.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 101.0000 8.9700 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.1350 9.2400 50.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 127.2650 9.7997 480.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.8143 9.6000 301.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.0630 8.6000 150.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.0630 8.6000 150.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.7797 8.5700 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6790 8.6148 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6790 8.6150 100.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 98.1000 9.1700 2.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.7118 9.3175 250.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 49.3610 9.8500 3.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.4500 8.4400 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0336 8.6141 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0336 8.6150 50.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 96.6443 10.1800 152.60 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 106.5300 8.7800 50.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 106.2111 7.2500 100.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 112.5100 9.6100 63.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.8700 9.8100 4.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 102.6000 8.9253 1.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.3000 8.5700 20.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.2257 8.2600 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.8500 8.6500 4.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7100 5.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.0800 9.5600 5.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3300 8.6500 7.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.18% 31-Jan-25 100.0800 9.1400 20.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.1612 8.5495 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.1606 8.5500 100.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 99.3747 8.5291 200.00 INE090A08TS0 ICICI BANK LIMITED SR- DMA15LB 8.45% 31-Mar-25 99.3747 8.5300 200.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.2200 9.3100 33.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3846 8.5500 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3846 8.5501 350.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.5437 8.6000 50.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0300 9.4800 41.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.2716 8.4996 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.2716 8.5000 100.00 INE115A07HH5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.50% 04-Jun-25 98.6335 8.6998 250.00 INE115A07HH5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.50% 04-Jun-25 98.6335 8.7000 250.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.9000 9.6300 50.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0700 8.6800 150.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 98.8600 8.5535 150.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 98.8862 8.5500 150.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.4862 8.5600 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.4862 8.5600 50.00 INE572F11083 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-26 33.8988 9.8500 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.9834 7.3700 70.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.4200 9.1400 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 96.8000 9.4100 83.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 98.8297 8.5500 150.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 98.8100 8.5524 149.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 105.6100 9.8200 2.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.4000 10.0400 17.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.6207 8.5600 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.6207 8.5600 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.4000 8.7800 7.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 99.7312 7.3800 0.50 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 101.9870 8.5000 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 101.9870 8.5000 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.9410 7.3800 0.50 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 97.1808 7.3800 0.50 INE787H07172 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 26-Mar-28 96.9899 7.3800 0.50 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 28-Mar-28 97.1512 7.3800 0.50 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 98.3626 7.3800 0.50 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 98.6935 8.5597 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 98.6935 8.5600 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.7507 7.2750 15.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.6571 8.5700 50.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 102.6571 8.5700 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 98.6430 8.5597 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 98.6430 8.5600 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com