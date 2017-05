Jul 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10774.20 NSE 31955.90 ============= TOTAL 42730.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE691I07AG5 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.90% 29-Aug-16 100.0926 8.1800 1000.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.5398 8.2700 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.5278 8.6500 10.00 INE115A07HE2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 17-May-17 99.8548 8.6900 40.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 101.7662 8.6400 50.00 INE115A07HF9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 17-Jul-17 99.8324 8.6800 30.00 INE514E08DZ0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.79% 11-Sep-17 100.0531 8.7300 1250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3062 8.3600 250.00 INE514E08EC7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0668 8.5600 3000.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0378 8.3700 2600.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 81.6179 8.4800 31.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.8838 8.2800 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.5034 8.5100 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.0900 8.5400 10.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 101.6336 8.5600 100.00 INE774D07ML5 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 8.95% 29-Jun-22 100.0000 8.9400 70.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5000 9.3200 10.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 98.9219 8.6700 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 97.6884 8.4900 150.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.1946 8.4500 33.70 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4957 8.5200 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 99.3349 8.4900 200.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.8893 8.4800 100.00 INE752E07HZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-25 102.2062 8.4900 7.50 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.3152 8.3600 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.9700 7.3800 1.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 98.9954 8.5300 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.7700 7.1600 1.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.3240 8.3600 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 112.3400 7.1600 1.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 98.9573 8.5300 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.2500 7.1600 8.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 101.1505 9.8600 290.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 107.6600 5.1100 214.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7900 9.5600 16.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.2624 0.0000 1.00 NSE === INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.1949 8.2000 50.00 INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 03-Sep-15 185.0000 0.0000 2.50 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.4199 8.2967 75.00 INE148I07944 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 30-Sep-15 100.2889 8.2099 1000.00 INE001A07BA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 24-Feb-16 99.7805 8.5000 50.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.2505 8.2400 50.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.7651 8.5199 20.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.5754 8.8000 6.00 INE112A09018 CORPORATION BANK 7.90% 24-Mar-16 99.5030 8.7700 3.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.5238 9.1472 250.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 99.9373 8.7900 50.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 99.9373 8.7900 50.00 INE148I07CG2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 20-Jun-16 100.0670 9.0703 1150.00 INE804I07LQ0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Jul-16 141.5000 0.0000 1.70 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.7554 8.3510 500.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.7554 8.3500 500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8766 8.3500 36.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.8766 8.3500 36.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6081 8.3408 85.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.5398 8.2500 100.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.4929 8.2913 10.00 INE071G08601 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 21-Feb-17 100.1677 8.6849 15.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.3862 8.2000 100.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.0600 8.4500 1.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.3480 8.6900 2.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.1800 8.4500 1.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.8086 9.1000 2.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0031 8.3200 500.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0031 8.3200 500.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 99.7656 9.2368 1500.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 102.3706 8.2200 13.80 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.5232 8.2381 13.00 INE071G08593 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 23-Jun-17 100.1646 8.6875 84.50 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 102.0899 8.1080 37.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2988 8.3677 25.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.7874 9.4000 2776.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9210 8.3200 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9210 8.3200 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8339 8.3679 255.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 100.0067 8.0000 500.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0531 7.9500 1250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3062 8.3500 250.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0668 7.9500 3000.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0378 7.9500 2600.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 81.7250 8.3800 4.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 99.1873 10.2800 141.00 INE089C07059 STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED 10.60% 16-Mar-18 99.7153 10.6700 140.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.4674 9.5000 322.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.0171 8.3300 45.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.0564 8.2800 40.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 99.6775 9.8500 140.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.8838 8.2800 400.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.6997 8.3500 5.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.7772 8.4600 100.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.7772 8.4600 50.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.5837 8.6000 50.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.5837 8.6000 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.5314 8.4500 700.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0000 8.3900 1350.00 INE621O07013 SAMRUDDHI REALTY LIMITED 18.75% 19-Aug-18 100.0807 - 10.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 106.5922 8.7485 267.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5034 8.5000 250.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 370.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.0900 8.5200 16.80 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 101.6336 8.5500 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7018 8.6900 102.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.5551 8.7400 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7300 8.5100 1.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.1847 8.6800 150.00 INE549F08459 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.23% 27-Jan-20 98.9500 9.1500 1.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.8975 8.6800 500.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.8975 8.6800 500.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2800 8.7000 21.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.7700 8.7200 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.1700 10.2300 80.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.2440 8.5000 11.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 100.3852 8.5000 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.3000 9.2000 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.3000 9.5000 48.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.6544 8.5550 50.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.6544 8.5550 50.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 101.1590 8.5700 200.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 101.1590 8.5700 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.2600 7.3450 9.90 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.5700 8.5500 1.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.2078 8.4500 300.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.2078 8.4500 300.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.2600 8.5403 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.0745 8.5696 50.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 104.7000 9.2000 4.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 103.6500 8.7200 1.00 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 102.4300 9.4000 4.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 103.0300 9.0900 14.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 104.9270 10.2400 58.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 103.5135 8.5700 200.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 103.5135 8.5700 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2047 8.5587 450.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2047 8.5600 450.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.7500 8.5600 17.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.6200 9.0900 44.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1573 9.4209 100.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.1900 8.5397 250.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 98.9858 8.5696 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.0250 9.0900 5.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.0499 8.5550 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 102.0499 8.5550 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.2400 8.5200 50.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 107.9000 9.3500 4.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 103.5800 9.0900 7.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 112.4500 9.6100 5.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.6741 8.5950 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.6741 8.5950 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.7990 8.5950 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.7990 8.5950 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.6000 9.3600 19.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.4328 8.6000 6.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.5000 9.7300 12.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0384 8.5300 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0384 8.5300 50.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.1800 9.1300 18.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2859 8.5300 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2859 8.5300 250.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.1946 8.4400 33.70 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.5200 9.0400 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4957 8.5325 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4321 8.9470 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.8635 8.5500 300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.8635 8.5500 250.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.1000 8.3700 400.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.3349 8.4900 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.9500 8.1300 10.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.1400 8.5199 50.00 INE039A09NW0 IFCI LIMITED 10.75% 31-Oct-26 100.0000 10.7500 0.50 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.0900 8.5205 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.5800 10.1550 15.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.3152 8.5250 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.3152 8.5217 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.1000 8.3800 150.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 106.3080 8.5200 100.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 106.3080 8.5200 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.5200 7.3500 17.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.3200 8.4000 227.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.3240 8.5219 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 98.9573 8.5200 230.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 106.0656 8.5500 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.1000 8.3800 150.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.0433 8.5049 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0000 10.9000 109.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.4600 11.3600 23.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6000 9.3500 9.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com