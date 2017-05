Jul 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11109.20 NSE 26205.70 ============= TOTAL 37314.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08527 TATAT SONS LTD 9.67% 31-Aug-15 100.1738 8.3000 350.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT CO LTD 11.10% 04-Sep-15 100.3583 8.2700 200.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 11-Sep-15 100.3798 - 350.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 100.0522 8.0100 550.00 INE149A07196 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.46% 25-Sep-15 100.1791 8.0800 250.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1311 8.2800 250.00 INE774D07KX4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 27-May-16 92.7671 8.7000 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1374 8.5400 30.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 100.5000 12.8100 4.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 147.2885 - 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4207 9.0500 574.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9260 8.3200 500.00 INE121E07213 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-17 100.0000 9.7500 1100.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 100.5732 9.0100 14.20 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 100.1752 8.2600 200.00 INE019A07381 JSW STEEL LTD 9.62% 23-Dec-17 100.2382 9.4600 750.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 1.00 INE514E08CL2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.1105 8.2100 100.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.2057 8.2600 550.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.3000 10.7000 1.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.7765 8.3100 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.1364 8.5200 10.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 101.1601 8.5200 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.5324 8.5400 50.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 100.9122 8.5200 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 101.3975 8.5100 100.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.5800 10.7500 4.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.4291 8.5400 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.1500 8.7400 150.00 INE121E07270 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-20 100.0000 9.7500 1200.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.3489 8.5400 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.0897 8.4300 550.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.2750 8.5400 50.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 01-Nov-22 100.0000 9.7500 400.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.2069 8.5400 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 106.2700 7.3900 115.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.1325 8.5400 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.9000 9.3100 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6394 8.5100 550.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.8635 8.5600 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 99.0747 8.5400 50.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.0000 8.6900 94.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.0470 7.3600 60.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.0500 7.2400 1.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 98.9960 8.5300 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.5500 7.2500 1.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 26-May-29 98.9579 8.5300 50.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 101.1603 9.8500 210.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 93.7500 11.2900 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2000 9.6000 234.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 9.2100 126.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.6500 10.4600 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.1500 9.8800 2.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 101.4000 12.5500 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2000 10.2200 2.00 NSE === INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.1003 8.4604 150.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.1003 8.1500 150.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1048 8.1336 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1048 7.8499 250.00 INE798Q08012 GERAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.25% 14-Aug-15 100.3099 9.5274 1000.00 INE013A07B73 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.68% 17-Aug-15 100.1175 8.1100 1000.00 INE721A07EF1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-15 100.2803 8.2677 500.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.0350 8.8000 3.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 99.5453 8.6800 7.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.5754 8.8000 3.00 INE112A09018 CORPORATION BANK 7.90% 24-Mar-16 99.5034 8.7700 9.00 INE774D07KX4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 27-May-16 92.7671 8.6500 500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.9266 8.3000 100.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.9266 8.3000 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.1753 8.2600 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.1753 8.2600 50.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 102.0392 9.0348 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.5678 8.5387 100.00 INE756I07613 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 13-Mar-17 100.0000 8.8460 1000.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.0610 8.4300 1.00 INE148I07BS9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 30-Mar-17 99.9217 9.2880 500.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 102.4938 8.2400 16.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.1830 8.4500 4.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.3490 8.6900 2.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4207 9.0500 1510.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9210 8.3200 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9210 8.3200 250.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.6872 8.7387 15.00 INE121E07213 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-17 100.0000 10.0986 1100.00 INE983F09201 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 7.85% 21-Oct-17 95.6500 10.0000 1.00 INE261F09DX8 NABARD 0.00% 01-Dec-17 82.5400 8.2500 3.00 INE752E07CH8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-17 100.4200 8.4300 7.50 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.1752 8.2500 200.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.2382 9.8500 750.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.2578 10.4316 200.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 98.8430 8.3000 500.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.1105 8.2000 100.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.2057 8.2525 500.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.1951 8.1863 250.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.1951 8.1800 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0000 8.4000 500.00 INE621O07013 SAMRUDDHI REALTY LIMITED 18.75% 19-Aug-18 100.0341 20.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.2500 8.4500 10.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7500 8.6700 2.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 101.1601 8.5100 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.5324 8.5300 150.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 102.7517 8.4500 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8114 8.4500 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8114 8.4500 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7900 8.5000 1.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.3975 8.5000 100.00 INE114A07570 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-19 100.9122 8.5100 50.00 INE721A08AE0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 06-Apr-20 104.3200 9.4600 150.00 INE623B07180 FUTURE RETAIL LIMITED SR IX-J 10.10% 29-Apr-20 99.6246 11.1185 200.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.4291 8.5300 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.4000 8.6700 81.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.8738 8.4000 1.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.7300 8.7300 14.00 INE121E07270 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-20 100.0000 10.0986 1200.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.3489 8.5300 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.2370 8.5545 50.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.2450 8.5000 12.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 100.3854 8.5000 3.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1722 7.8503 300.00 INE752E07FD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-21 103.5928 8.5550 50.00 INE752E07FD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-21 103.5928 8.5550 50.00 INE121H08016 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 28-Dec-21 105.0600 9.2000 3.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.0000 10.0986 400.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 98.5166 8.4700 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.3600 7.3300 19.80 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.0897 8.4000 800.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.2750 8.5300 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.1491 8.5545 50.00 INE774D07ML5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.95% 29-Jun-22 100.0000 8.9400 150.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 104.7120 9.2000 2.40 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.4394 8.5550 75.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.4394 8.5550 75.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 103.0400 9.0900 1.00 INE752E07FE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-22 104.0129 8.5550 50.00 INE752E07FE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-22 104.0129 8.5550 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.5500 8.6000 4.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.6260 9.0900 3.00 INE752E07ET9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-23 104.9241 8.5538 50.00 INE752E07ET9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-23 104.9241 8.5550 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.2069 8.5300 50.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 104.5112 7.2500 200.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.0256 9.0900 7.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 106.6753 7.2500 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 106.5841 7.3300 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.1325 8.5300 150.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.1929 8.5196 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 103.5840 9.0900 9.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 103.6471 8.6300 2.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 112.5200 9.6000 5.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.1500 9.3750 160.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.1415 8.6500 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.1415 8.6500 50.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 103.7266 9.6000 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.6400 8.5150 4.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9400 8.7000 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.5507 8.5300 100.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.0800 9.5000 9.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4640 8.5567 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4640 8.5550 350.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3300 9.1000 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6394 8.5100 2034.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5754 8.5200 450.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.8635 8.5500 200.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0000 9.4800 2.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.0747 8.5300 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.4500 9.7300 272.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0000 8.6900 120.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.2940 8.4000 210.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.0215 8.5300 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.0470 7.3600 60.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.2581 8.4000 210.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 98.9724 8.5300 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.9200 10.1052 20.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 98.9188 8.5300 150.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 98.9568 8.5250 100.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 98.8776 8.5300 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.2504 8.5100 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.2504 8.5100 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.1818 8.5200 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.1818 8.5179 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.3291 8.5100 200.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.3291 8.5100 200.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 98.8388 8.5300 100.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 98.9190 8.5200 50.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 100.1977 10.0416 1250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2000 9.6600 45.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.6500 10.2500 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6500 9.3400 6.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.3500 11.3600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange