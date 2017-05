Jul 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5779.20 NSE 43461.50 ============= TOTAL 49240.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 100.0133 8.1000 100.00 INE137K08016 HPCL MITTAL ENERGY LTD 0.00% 11-Jun-16 91.9511 9.2900 330.00 INE691I07AG5 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.90% 29-Aug-16 100.0630 8.7900 500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.0000 6.9300 0.30 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 4.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4177 9.0500 30.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.5166 9.5600 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4001 8.3100 650.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 99.8489 8.4400 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.0000 8.4000 900.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 105.0000 10.9000 1.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.6145 8.4700 800.00 INE261F09EU2 NABARD 0.00% 01-Nov-18 76.1850 8.5000 0.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.1530 8.5000 0.20 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6358 8.7200 250.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 103.3700 10.0600 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.9000 10.6600 4.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 101.8251 8.4700 100.00 INE979S07016 POWER GRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.1327 8.8600 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.0500 8.7600 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.7933 8.4200 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.6462 7.4700 4.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8136 8.3600 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.0905 9.2600 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.4455 8.5500 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 106.8000 7.3600 33.50 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6078 10.8500 137.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 101.9900 9.4100 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 105.0395 8.5500 150.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.25% 18-Sep-24 103.7267 9.6100 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.4743 8.5000 250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6300 20.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.1201 8.5200 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.4000 7.3200 60.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.5896 8.8300 40.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 108.2500 7.4500 1.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 108.3000 7.4600 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 111.1980 7.1700 1.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.3480 8.5100 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.8600 10.8500 24.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.1000 10.8800 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.0700 0.0000 1.00 NSE === INE296A07252 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-15 100.0133 7.8000 100.00 INE013A07PE2 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 12-Oct-15 175.0000 0.0000 5.00 INE056O07012 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 11.10% 22-Oct-15 100.2338 9.5696 300.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.0925 8.2000 50.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.0925 8.2000 50.00 INE013A07PV6 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 26-Nov-15 178.0000 0.0000 5.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.8251 8.2474 50.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.5584 9.0974 200.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.3916 8.8150 250.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.2626 9.0270 350.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 91.9511 9.2878 1250.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.2763 9.0269 250.00 INE958G07AL2 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.10% 17-Jun-16 99.8324 10.2400 150.00 INE716J07052 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 08-Jul-16 100.7505 10.5161 350.00 INE691I07AG5 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 29-Aug-16 100.0630 8.3500 500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.6620 8.2902 85.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 99.9361 10.0035 209.00 INE063P07098 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Oct-16 101.3947 11.5000 1.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 118.0000 0.0000 2.50 INE691I07AW2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 16-Nov-16 99.9261 8.8802 200.00 INE582L07062 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 18-Nov-16 119.5106 9.6125 613.00 INE140A08SK2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 13-Dec-16 100.0000 9.2249 500.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.0000 9.3000 750.00 INE148I07CR9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Feb-17 100.0000 9.3000 750.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.1917 9.5859 100.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.2702 9.1836 1000.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.1636 10.4393 200.00 INE033L07BZ2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.71% 03-Apr-17 99.6035 8.9074 60.00 INE306N07FU0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.71% 03-Apr-17 99.6043 8.9075 60.00 INE140A08SL0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 04-Apr-17 100.0000 9.2015 150.00 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED - 28-Apr-17 111.4405 9.7247 1200.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD SR-G OPT-1 8.90% 26-Jun-17 100.0000 8.8800 1000.00 INE140A08SM8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 30-Jun-17 100.0000 9.1627 100.00 INE013A07ZD3 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 07-Jul-17 120.0000 0.0000 2.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4177 9.0500 50.00 INE477L07107 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 16-Aug-17 111.1713 10.1500 1.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7970 8.3300 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7970 8.3300 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6719 8.3477 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7272 8.3000 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.7272 8.3000 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4001 8.3000 800.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 99.7500 9.9500 1.00 INE140A08SN6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 28-Feb-18 100.0000 9.2887 210.00 INE148I07BL4 INDIABULLS HSG FIN 9.80% 09-Mar-18 100.3572 8.9724 3700.00 INE347N08015 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.35% 24-Mar-18 100.8695 10.3514 650.00 INE081T08017 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.80% 25-Apr-18 100.2647 11.7000 1100.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.9482 8.3900 200.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.6581 8.5700 300.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.6581 8.5700 300.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.8400 8.6500 384.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.8400 8.6496 34.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 22-Jun-18 100.3500 8.6623 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0000 8.3890 2300.00 INE081T08025 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.80% 29-Jun-18 100.2066 11.7000 1600.00 INE477A07084 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 02-Jul-18 100.0000 8.8000 100.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 100.7668 8.3315 25.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 100.0000 9.2618 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6345 8.4500 1600.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.7765 8.3000 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7259 8.6800 252.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.1897 8.6722 500.00 INE752E07FM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-19 102.1960 8.4500 50.00 INE752E07FM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-19 102.1960 8.4500 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.8209 8.4400 150.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.8209 8.4400 150.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 102.3541 8.6805 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.5738 8.4500 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.5738 8.4500 100.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.3400 10.8400 98.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.6964 8.7500 1000.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 99.9409 8.7350 600.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.0199 8.4400 550.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.0199 8.4400 550.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8040 8.6550 84.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2703 8.5300 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2703 8.5300 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1596 8.6100 103.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 103.3700 10.0800 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.6000 10.7500 1.70 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 101.8251 8.4600 100.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.6597 8.4700 50.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.2200 8.8300 300.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.4500 8.6600 21.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.7933 8.4100 350.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.8719 8.3898 100.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.9222 8.6500 150.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.9222 8.6500 150.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.2947 8.8500 2100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.2200 10.5000 0.50 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.1807 9.5200 47.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.8700 8.5100 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8136 8.3500 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5031 8.4100 200.00 INE774D07ML5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.95% 29-Jun-22 100.0000 8.9400 150.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0420 9.3218 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.0905 9.4500 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.4455 8.5400 150.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 106.7463 7.2400 50.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 106.2041 7.2500 63.80 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.6597 8.4423 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6078 11.1500 137.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 101.9900 9.4000 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 105.0395 8.5375 150.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 103.7267 9.6000 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9400 8.3000 130.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.2200 9.6000 20.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 102.0000 9.5500 0.20 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6800 9.6900 2.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.3600 9.4500 40.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.6404 8.5200 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.6404 8.5200 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1947 8.5050 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1947 8.5050 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.4426 8.5050 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.4426 8.5050 50.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.5988 8.6500 500.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.5988 8.6500 500.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.0800 8.4600 0.50 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.7759 9.5000 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7667 8.4900 2750.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7667 8.4900 750.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.1201 8.5100 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.1207 8.5090 150.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0800 8.6800 11.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.0217 8.4601 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.0519 - 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.6410 7.2900 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 96.9900 9.3800 75.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.9600 10.1000 20.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.2539 8.4950 50.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 110.4400 7.2800 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.3863 7.2600 100.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 111.1902 7.3000 0.40 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 26-Mar-29 111.1828 7.3000 0.40 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.3480 8.5000 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.3015 8.5056 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.9478 8.3700 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.9478 8.3700 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.0522 8.3700 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.0522 8.3700 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6000 9.3500 254.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3330 9.3500 150.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0600 9.6800 36.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 105.0500 11.6400 30.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 102.2800 12.2500 10.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD RESET 31-Dec-99 101.9400 12.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com