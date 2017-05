Jul 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7531.30 NSE 28402.50 ============= TOTAL 35933.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 100.0000 8.9800 350.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.2000 6.7400 1.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.4530 8.6100 250.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 101.4373 8.1600 32.50 INE660A07MU3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.86% 13-Apr-17 99.8208 8.9300 100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.1348 8.2500 100.00 INE043D07GY0 IDFC LTD 8.43% 13-Nov-17 99.4458 8.6600 600.00 INE126O07054 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 101.3940 - 1500.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 101.5700 - 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4009 8.5400 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 108.0000 0.0000 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.6600 8.4500 800.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8000 8.6500 2.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.0000 8.6700 2250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.4000 8.5000 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.9104 8.3900 150.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.9000 8.7100 1.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.3700 8.5300 7.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.6000 12.1100 2.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-23 101.7200 8.5700 20.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 107.1000 7.2500 1.50 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 107.9300 7.1200 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.6000 11.8300 138.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 101.9907 9.4100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9587 8.4800 350.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.2500 7.3000 0.30 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.9000 7.2900 22.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 108.3000 7.4400 1.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 108.5000 7.4400 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8400 10.2400 6.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 101.4700 10.9400 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6595 9.5800 360.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.5800 3.3400 3.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 103.1169 12.0700 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.7500 0.0000 2.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.3923 11.3700 1.50 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 31-Dec-99 103.2000 11.7200 1.00 NSE === INE721A08AG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Aug-15 100.3719 8.2400 3500.00 INE148I07365 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-15 122.1486 8.1200 150.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.4156 8.2067 150.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2901 8.2000 750.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2901 8.2000 750.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0284 8.4418 10.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.4106 8.4274 100.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 99.3878 10.3670 48.00 INE532F07AP8 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 11.65% 21-Apr-16 101.2062 9.5611 10.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 100.0000 8.9792 350.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.6007 8.2500 95.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.6007 8.2500 95.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 100.4715 8.3190 100.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.5000 10.6800 2.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.4530 8.6000 250.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.3400 8.4500 10.00 INE140A08SK2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 13-Dec-16 100.0000 9.2243 100.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 101.4373 8.1500 32.50 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.7738 8.2000 30.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.2941 9.1000 15.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.3913 8.1385 25.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.5291 8.2574 37.00 INE660A07MU3 SUNDARAM FIN 8.86% 13-Apr-17 99.8208 8.9200 100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.1348 8.2400 100.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.4021 9.8366 55.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4458 8.6500 600.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 98.0000 8.6900 1.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.6800 8.4500 7.00 INE522D07438 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.55% 31-Dec-17 103.0273 11.0000 450.00 INE148I07BL4 INDIABULLS HSG FIN 9.80% 09-Mar-18 100.3784 8.9273 1150.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.8552 8.5708 241.00 INE957N07039 HERO FINCORP LIMITED 8.96% 23-Apr-18 99.9600 8.9500 300.00 INE081T08017 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.80% 25-Apr-18 100.1962 11.7277 550.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.1233 8.1919 190.00 INE301A08407 RAYMOND LIMITED 9.75% 20-Jun-18 100.0000 9.7400 1000.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 22-Jun-18 100.3900 8.6100 500.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4009 8.5500 250.00 INE081T08025 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.80% 29-Jun-18 100.1381 11.7262 1450.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0096 8.3852 200.00 INE477A07084 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 02-Jul-18 100.0000 8.8000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1346 8.2550 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1346 8.2550 50.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 106.2500 8.7300 1.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 106.6260 8.7300 15.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6600 8.4400 800.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 108.9300 8.7300 4.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.8400 8.4500 9.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 298.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.1550 8.5200 38.10 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2097 8.6700 1500.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2097 8.6700 1500.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.0000 8.6900 750.00 INE734S07015 ENZEN GLOBAL SOLUTIONS PVT LTD - 31-Mar-19 100.6329 - 77.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 103.1100 8.4300 7.50 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2600 11.7400 1.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 94.8369 10.7900 5.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4000 8.4950 1100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1963 8.5500 1000.00 INE721A08AE0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 06-Apr-20 102.0995 10.0300 100.00 INE721A08885 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.90% 19-Apr-20 102.9043 10.0800 195.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 106.4500 7.3400 7.90 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1500 8.7315 9.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.9104 8.3800 1500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.9096 8.3800 350.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 102.8900 8.5600 130.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 103.4700 8.7700 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.2500 9.5100 43.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.3200 7.3400 10.90 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.4803 7.4000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5031 8.4100 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5031 8.4100 100.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6500 9.4000 110.00 INE774D07ML5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.95% 29-Jun-22 100.0000 8.9400 500.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 105.9400 10.0501 58.00 INE121A08MU4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.05% 28-Dec-22 104.1441 10.2000 200.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.6800 8.5700 20.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 105.7200 7.3400 20.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 102.4500 9.4000 60.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.0300 9.7166 6.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 101.9907 9.4000 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6754 2.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 100.3617 8.7500 100.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 100.3617 8.7500 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.4800 9.4000 102.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.6004 8.7000 900.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.6004 8.7000 900.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1000 9.6100 10.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.0800 8.4600 0.50 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.8039 9.4728 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7665 8.4900 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7665 8.8936 50.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0000 9.4813 40.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.4500 9.7300 42.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.4191 7.6000 10.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 99.1600 9.0100 20.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.1000 10.0777 162.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.5035 7.3000 11.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 110.1700 7.3100 20.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.2169 7.2800 24.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.3859 7.2800 50.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 111.0900 7.3100 1.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 26-Mar-29 111.1500 7.3000 0.40 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 114.3500 7.3100 1.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7500 9.9000 350.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.7858 9.0000 154.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3441 9.3500 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.6600 10.9600 72.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 