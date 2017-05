Jul 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4568.30 NSE 27560.00 ============= TOTAL 32128.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-15 129.6477 7.9000 50.00 INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 5.00% 21-Nov-15 113.3631 10.1700 30.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8099 8.1700 250.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Dec-16 106.2604 11.5300 40.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 139.6639 0.0000 100.00 INE013A07XT4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 05-May-17 -- 0.0000 2.50 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.1339 8.2500 250.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0610 8.5700 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4058 9.0500 50.50 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0871 8.2400 50.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 112.0151 10.8000 80.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LTD 10.75% 19-Feb-18 100.0085 10.9500 40.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 107.3082 11.0700 30.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.5357 8.6100 50.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.3612 8.1500 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.0500 8.3800 250.00 INE477A07084 CAN FIN HOMES LTD 8.80% 02-Jul-18 99.9800 8.8000 50.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.0000 8.6600 1000.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.5377 8.7100 50.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.9977 8.6400 700.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.4186 8.4900 140.00 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECTS 11.75% 13-Apr-20 99.2337 11.9300 40.00 INE979S07016 POWER GRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.2800 8.8100 50.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.1600 0.0000 3.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.1898 8.4800 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.6820 8.3700 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7662 8.4800 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.2489 8.5000 50.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.1300 8.6700 7.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.3637 7.3300 93.80 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.5035 7.3100 11.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 110.7000 7.2500 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.1162 7.2000 79.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 106.6651 9.3700 28.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 105.0039 0.0000 4.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3300 0.0000 150.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.3353 0.0000 55.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.1418 7.9500 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9000 9.6500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.2500 8.0500 4.00 NSE === INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.4125 8.1970 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.3353 8.3000 50.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.5726 8.4000 50.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.5726 8.4000 50.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 99.8779 8.5300 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8099 8.1500 250.00 INE148I07CF4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 16-Sep-16 100.0000 9.2774 500.00 INE148I07CJ6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Sep-16 100.0000 9.2771 1000.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 101.2165 9.5761 350.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 102.0179 9.0236 400.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.6445 9.0268 950.00 INE691I07AW2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 16-Nov-16 99.9428 8.8651 750.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Dec-16 100.0000 9.2940 750.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 139.6639 8.6000 100.00 INE804I07ZQ0 ECL FINANCE LIMITED - 24-Mar-17 103.6220 10.2338 1000.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6362 8.5653 124.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.0713 8.9224 128.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.1339 8.2400 250.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.1446 8.2342 50.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5238 9.4000 300.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5238 9.4100 300.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 122.0000 0.0000 1.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.0258 8.2297 50.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.0258 8.2300 50.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0610 8.5600 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4058 9.0500 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0460 8.2624 127.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.8592 8.1600 1.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.8087 8.5800 150.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0806 7.7700 1250.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0806 7.7698 1250.00 INE027E07261 FAMILY CREDIT LIMITED - 20-Sep-17 100.0000 9.1443 1000.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4466 8.6500 500.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4466 8.6500 500.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.2393 9.1451 100.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.1471 8.1600 750.00 INE804I07ZR8 ECL FINANCE LIMITED - 23-Mar-18 104.0743 10.2096 700.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.4088 8.1700 150.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.2827 8.2200 5.00 INE957N07039 HERO FINCORP LIMITED 8.96% 23-Apr-18 99.9450 8.9500 200.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.5357 8.6000 50.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.1916 8.5600 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.0846 8.2000 300.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.9236 8.2000 50.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.3612 8.1400 250.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.7622 8.3600 683.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.2136 8.1700 100.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0500 8.3687 300.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0565 8.3665 50.00 INE477A07084 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 02-Jul-18 100.0450 8.7700 400.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.0000 8.5950 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.3948 8.3400 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.3948 8.3400 500.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.8134 8.4600 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.4796 8.4000 187.10 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT LTD18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 15.80 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4100 8.5300 24.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2695 8.6500 500.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2695 8.6500 500.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.0000 8.6961 1000.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.5377 8.7200 50.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.9977 8.6400 700.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 101.3400 10.8331 98.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.5500 9.8500 2.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 95.9500 10.4500 4.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8600 8.6400 84.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4186 8.4900 140.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1963 8.6000 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1963 8.6000 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.3800 8.5200 8.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 106.5500 7.3200 7.90 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.3000 8.7000 11.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.0428 9.5500 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.3700 7.3200 10.90 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.4789 7.4000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5499 8.4000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5499 8.4000 100.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 22-Mar-22 102.7500 8.4000 2.00 INE245A07234 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-22 100.1953 9.1000 100.00 INE245A07234 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-22 100.1953 9.1000 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.1500 8.4200 16.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 104.4500 8.8300 2.00 INE121A08MU4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.05% 28-Dec-22 104.9300 10.0500 200.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.9100 8.5300 140.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6392 8.5050 50.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 105.7700 7.3200 20.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.3945 8.6100 550.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.1898 8.4700 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.6262 8.4900 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 102.6262 8.4900 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.4090 8.2300 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7000 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3838 8.5000 181.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.3845 8.5000 50.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 25-Feb-25 98.6187 8.6468 800.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 25-Feb-25 98.6187 8.6469 400.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6300 30.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.6820 8.3600 250.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.2000 9.4100 4.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.3000 9.0800 100.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.2100 9.3200 40.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.8400 8.4800 452.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7662 8.8938 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2489 8.4900 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2489 8.4900 100.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0000 9.4800 100.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.1500 8.6700 7.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.3637 7.2000 58.80 INE555J07062 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.35% 31-Mar-27 103.3749 10.0533 278.80 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.7000 10.1366 160.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.5035 7.3000 11.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 111.5500 7.3000 0.90 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 26-Mar-29 111.1500 7.3000 0.30 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.1000 8.3800 200.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.6599 8.4300 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 9.7900 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9000 10.9100 70.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD RESET 31-Dec-99 101.2000 12.1700 13.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2500 11.3400 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 106.2411 11.4000 0.50 