Jul 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5604.20 NSE 21944.60 ============= TOTAL 27548.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1496 8.4600 250.00 INE013A07PE2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 12-Oct-15 177.6910 0.0000 2.50 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Oct-15 176.8070 0.0000 2.00 INE013A07PV6 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 26-Nov-15 174.8800 0.0000 1.50 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7800 8.4200 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0901 8.1500 200.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.6920 8.5600 180.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 139.6955 0.0000 50.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 27-May-17 100.1499 8.2200 880.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.1584 8.0600 50.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1321 8.5300 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2303 8.1600 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.8185 8.3100 150.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 1.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.3812 8.1400 150.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.0458 8.3800 450.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 4.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 109.0000 0.0000 0.50 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.4734 8.3900 350.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.6500 8.5900 1.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.0000 8.6600 1000.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.4504 9.0300 250.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.6500 10.5300 1.00 INE226K07035 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Jul-20 100.0204 - 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.0896 8.5200 252.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 63.3758 8.5200 16.80 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.3500 8.5300 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.7127 7.2700 10.90 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 107.1759 7.3300 4.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 05-Feb-24 106.1785 7.2700 20.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.1896 8.4800 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 99.7051 8.5200 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3827 8.5400 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.7175 7.2900 85.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.9500 9.8200 14.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.1436 8.5100 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.5891 7.2600 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4200 10.1000 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 106.0500 9.4900 256.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.5000 10.6000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.8600 10.5800 0.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.1500 0.0000 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.4000 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7500 10.7800 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 103.7000 0.0000 1.00 NSE === INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1762 7.7000 750.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.1762 7.2323 500.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.4094 8.1870 274.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1519 8.1500 1650.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1496 8.1500 250.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.2107 8.1820 15.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 20-Dec-15 95.8550 9.5659 30.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7800 8.3000 250.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 99.8860 8.5200 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2352 9.1310 20.00 INE916DA7618 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 24-Jun-16 100.6252 8.7300 300.00 INE716J07052 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 08-Jul-16 100.8934 10.5034 350.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0901 8.1300 200.00 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-16 102.5142 8.3000 3.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6837 8.2403 5.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7571 8.1417 32.50 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-16 102.6881 8.3000 3.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 102.8681 8.3000 3.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-16 103.0426 8.3000 3.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 103.2231 8.3000 3.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 103.4039 8.3000 2.80 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-17 103.5675 8.3000 2.80 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9292 8.2081 22.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6867 8.5300 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6867 8.5300 100.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.4285 10.2043 6.00 INE756I07100 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 17-Apr-17 101.5708 8.8500 50.00 INE296A07FE4 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 17-Apr-17 103.3338 8.8857 1.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 101.6976 8.1048 25.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 102.2865 8.0502 20.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2006 8.2000 1100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2006 8.1984 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 102.1584 8.0500 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.7699 8.5000 200.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.6866 8.5493 50.00 INE691I07AY8 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 23-Jun-17 99.9526 8.9069 50.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 160.7452 9.1767 90.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1321 8.5200 850.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1321 8.5207 600.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1321 8.5200 123.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5884 8.2028 151.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6175 8.1849 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6175 8.1850 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2265 8.1600 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2265 8.1600 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7837 9.2370 15.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8185 8.3000 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8620 8.2299 5.00 INE532F07AR4 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 12-Sep-17 110.4724 10.2410 15.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.8353 9.2290 30.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.4625 9.2353 5.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 104.0500 7.7500 1.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.0829 8.2000 500.00 INE957N07039 HERO FINCORP LIMITED 8.96% 23-Apr-18 99.5844 9.1000 300.00 INE957N07039 HERO FINCORP LIMITED 8.96% 23-Apr-18 99.5844 9.0785 50.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.9965 8.3700 50.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 99.9965 8.3700 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1388 8.1079 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1388 8.1200 50.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.3812 8.1321 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0458 8.3700 450.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.0000 8.5953 250.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.0000 8.6000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6420 8.4540 21.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.4734 8.3800 350.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5238 8.4100 50.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 100.0000 8.6640 2000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.4600 8.5100 20.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.0000 8.6900 1000.00 INE121E07247 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-19 100.0256 9.9132 1200.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.0325 8.3700 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2600 11.7400 3.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.0695 8.5600 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.0695 8.5600 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.4504 9.0200 250.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.4500 8.6700 8.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.0100 8.6000 4.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 101.2900 10.3500 1.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.3000 8.5700 100.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.3250 8.8000 50.00 INE752E07DT1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-20 106.4500 8.4300 8.80 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1500 8.7300 20.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.7520 8.4200 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.7520 8.4200 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.8261 8.4600 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.9000 10.5800 0.50 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.3500 8.3300 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.3000 8.5400 3.00 INE348L08025 MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED 13.50% 18-Sep-21 100.0000 - 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 107.7800 11.0000 2.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.2800 10.7200 20.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.4774 7.4000 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.2218 8.5400 150.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 108.6536 8.4400 104.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 108.6010 8.4515 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.4200 9.0000 304.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2832 8.5436 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2832 8.5450 300.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.9600 8.5200 46.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.7300 8.4900 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.2218 8.5400 150.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 101.0000 9.9000 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.1704 8.4400 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 114.1091 8.4510 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.7307 9.3400 43.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.7023 8.3984 250.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.8500 8.6900 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.1896 8.4700 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6000 9.7000 5.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.2327 9.1000 250.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.8382 8.4048 750.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.8382 8.3900 750.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.2800 9.3000 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5102 8.5372 249.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.5102 8.5300 99.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 97.4000 9.7400 83.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.2000 8.6600 4.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.9500 8.3100 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.6371 7.2900 17.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.7408 10.1300 14.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.1436 8.5000 50.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 104.2400 9.4042 80.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.2895 7.2700 25.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4731 7.2700 10.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 26-Mar-29 111.1500 7.3000 0.20 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2200 10.1400 10.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3700 9.3392 70.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3200 9.8000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 