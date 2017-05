Jul 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8660.40 NSE 20479.90 ============= TOTAL 29140.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07365 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.86% 29-Jan-16 100.5526 8.6000 950.00 INE523E07ACB LNT FINANCE LTD 9.75% 26-May-16 100.7467 8.7800 100.00 INE523E07AH7 LNT FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.6782 8.7600 100.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 37.50 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 101.7301 8.7600 100.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 103.5261 7.3900 60.20 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.1584 8.0600 50.00 INE001A07IN3 HDFC 9.55% 19-Jun-17 101.7699 8.5100 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.8914 8.2900 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.8298 8.2700 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.8936 8.2700 550.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8971 8.2200 150.00 INE043D07GY0 IDFC LTD 8.43% 13-Nov-17 99.5103 8.6300 100.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.3814 9.1300 750.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3180 8.1100 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1382 8.1200 50.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 104.2200 9.5000 20.00 INE477A07084 CAN FIN HOMES LTD 8.80% 02-Jul-18 100.0706 8.7700 100.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9286 8.3000 550.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.6253 8.4100 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8200 8.6500 1.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4228 8.6000 1500.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.1500 10.3200 1.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.2000 11.4500 3.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.1966 8.5600 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.0000 10.0100 1.00 INE348L08025 MAS FINANCIAL SERVICES LTD 13.50% 18-Sep-21 100.5000 - 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 106.7000 11.0100 0.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.1500 7.3700 10.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1800 8.4800 60.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.2071 9.2300 750.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.0145 8.6800 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.8500 9.3200 70.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 102.9978 8.5100 150.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 100.4563 8.7400 100.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.1115 8.6400 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.9700 8.5300 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.7460 7.2200 33.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 24-Mar-29 111.9000 7.4600 0.70 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 101.0000 9.9000 52.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 105.0001 0.0000 0.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3500 9.3400 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 103.7000 0.0000 3.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 106.0900 0.0000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.0000 10.9000 1.00 NSE === INE468M07179 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.60% 30-Jul-15 100.0842 8.3000 50.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.4062 8.1770 74.00 INE202B07CJ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.60% 14-Dec-15 100.1265 8.7275 500.00 INE756I07365 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.86% 29-Jan-16 100.5526 8.4500 950.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.6901 10.1175 10.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.5553 9.1057 150.00 INE523E07AC8 L & T FINANCE LTD 9.75% 26-May-16 100.7467 8.7050 100.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2381 9.1210 70.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.6782 8.7050 100.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-16 118.0000 0.0000 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5359 8.4600 250.00 INE140A08SK2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 13-Dec-16 100.0000 9.2223 150.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 139.6955 8.6000 50.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 101.7301 8.7500 100.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 103.5261 8.2167 60.20 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.2470 8.0314 20.00 INE477L07396 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 03-Apr-17 100.2500 10.1084 750.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 103.4806 7.9627 20.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 102.1584 8.0500 50.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 103.6805 8.4914 30.20 INE140A08SM8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.18% 30-Jun-17 100.0000 9.1604 550.00 INE866I07677 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 03-Jul-17 112.5112 10.2200 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1711 8.1780 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8914 8.2750 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8298 8.2600 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8936 8.2600 800.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8936 8.2608 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8971 8.2100 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.8639 8.0641 10.00 INE069R07059 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 0.00% 04-Oct-17 105.4560 11.4852 50.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.5103 8.6200 100.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.2291 9.1500 50.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.5652 8.9870 50.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.4963 8.1002 46.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.3814 9.1500 750.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7395 8.3300 75.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3180 8.1200 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1382 8.1200 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.7674 8.1997 12.50 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.7674 8.2000 12.50 INE477A07084 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 02-Jul-18 100.0706 8.7600 100.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.1062 8.2000 23.80 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.1062 8.2000 23.80 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.7459 8.2957 25.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9267 8.3000 151.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9267 8.3000 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.3510 8.4200 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.3510 8.4200 50.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.5946 9.3000 50.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.5946 9.3000 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.6253 8.4000 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8200 8.6500 1.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 228.90 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4250 8.5960 3000.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6894 8.4792 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6894 8.4800 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9020 8.4196 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9020 8.4200 300.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 106.1500 9.1500 2.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1966 8.5500 1151.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2066 8.5473 1000.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.4500 8.6500 20.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3566 500.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 107.7800 11.0000 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.3700 7.3300 10.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.4400 9.0000 4.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.6797 9.4500 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.6797 9.4500 150.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0276 9.3300 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.3102 8.5300 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.3102 8.5400 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.2071 9.4000 1000.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 101.9575 9.7300 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 102.6000 9.3000 4.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.8288 8.5900 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.0145 8.6700 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 104.7223 8.4000 500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.5709 9.5030 30.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.9978 8.5000 150.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.1800 9.6100 85.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.4900 9.7200 9.00 INE043D08CK6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.83% 15-Jan-25 100.4563 8.7350 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0000 8.5400 10.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.6000 8.6500 7.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.6203 8.6968 500.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.6203 8.6968 500.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.1115 8.6400 250.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.8180 9.5000 90.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4463 8.5400 251.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4463 8.5400 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9265 8.5389 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9265 8.5400 50.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0000 9.4800 6.00 INE528S08019 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 11.50% 26-May-25 100.0000 - 140.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 100.9800 10.0900 36.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.4900 7.2500 33.00 INE237A08924 KOTAK MAH BK 8.72%22T-I OP-I - - 100.4527 8.6000 246.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2200 10.1400 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.1600 9.4000 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8300 10.9300 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0355 9.8500 7.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2500 11.3400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE