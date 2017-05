Jul 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6068.80 NSE 24276.70 ============= TOTAL 30345.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0661 8.1700 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 139.8219 0.0000 50.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.1319 8.5500 1500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.5516 8.2300 200.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.9199 8.2700 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.8254 8.2700 750.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8511 8.2400 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.8936 8.2700 250.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8271 8.2900 170.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.4561 8.1600 140.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.0633 8.3700 50.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 100.0000 - 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 109.0000 0.0000 0.50 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9267 8.3100 800.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.9345 8.6200 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.6286 8.3800 10.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.1500 10.3200 1.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.4630 8.4100 500.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.3000 7.3000 3.30 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.8106 8.4400 50.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 99.5000 9.1100 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 64.4233 8.4600 21.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 63.7167 8.4200 16.80 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.9318 7.2200 1.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.9475 7.2200 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2100 8.5600 30.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.3193 8.4600 240.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6229 10.8400 170.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.4515 8.5700 100.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.25% 18-Sep-24 104.0498 9.5600 50.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.2000 9.5900 2.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0600 8.5300 10.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 101.2691 8.5500 50.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 101.3068 8.5500 49.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.7737 7.4100 101.00 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 110.6548 7.2800 0.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 106.3850 8.5800 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.2504 8.5300 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 7.2500 21.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.1000 0.0000 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.75% 31-Dec-99 105.9700 0.0000 14.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.4500 10.0400 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.9000 0.0000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.4500 10.8200 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 102.7140 12.1500 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 98.5000 - 0.50 NSE === INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.0730 9.1000 5.00 INE957N07013 HERO FINCORP LIMITED 10.20% 03-Oct-15 100.2703 8.3624 150.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.3287 8.9485 450.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.5799 9.0474 200.00 INE752E07405 POWERGRID SR13K 8.63% 31-Jul-16 99.6617 9.0000 3.80 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0863 8.1300 100.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 101.0394 11.1431 20.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED 10.31% 31-Oct-16 100.4214 10.3094 35.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.6444 9.0241 600.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.8608 8.5986 250.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.8608 8.6000 250.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 128.0000 0.0000 1.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.1319 8.5400 1500.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 101.5000 8.8676 10.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.1672 8.2192 7.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5516 8.2200 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.3534 9.0743 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.8183 9.2170 18.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.9199 8.2600 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8254 8.2600 1000.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8511 8.2300 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8936 8.2600 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.3210 9.1439 25.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8271 8.2800 170.00 INE953L07115 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 27-Feb-18 100.4202 - 115.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.0846 8.1979 250.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.0846 8.2000 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3727 8.1000 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3727 8.1000 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1372 8.1200 200.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1372 8.1200 200.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.4561 8.1500 250.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 100.1234 9.2300 50.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 100.1234 9.2300 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2716 8.2000 400.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2716 8.2000 400.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2135 8.3000 300.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2135 8.3000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9267 8.3000 800.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.4710 8.3800 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.4710 8.3800 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.9345 8.6100 1.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4748 8.5771 1500.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4748 8.5800 1500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9618 8.4000 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9618 8.4000 300.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5753 8.6600 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5753 8.6600 1000.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 101.6600 8.9282 9.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.9782 8.4000 400.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.9782 8.4000 400.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 99.7300 8.7860 5.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.4630 8.4000 1800.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.4630 8.4000 1300.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0500 8.8538 160.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.8106 8.4300 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1500 8.7400 13.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3566 500.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.3457 8.5300 300.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.3457 8.5300 300.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 102.9100 8.5500 29.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1803 7.6201 10.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4400 8.5500 14.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 100.4527 8.6000 250.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3730 9.1600 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.3750 8.4500 80.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.6229 11.1500 170.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 112.2000 9.6500 11.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.5400 9.3100 47.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.4515 8.5624 100.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 104.0498 9.5471 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.8500 9.3200 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.0000 9.6100 40.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.6500 8.7200 6.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.8200 9.5100 85.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 99.8400 9.9000 42.50 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6500 9.6900 21.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 97.8361 8.5200 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 97.8361 8.5200 250.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.6204 8.6968 400.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 98.6204 8.7000 400.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.4800 8.5900 250.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.2400 9.4000 3.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.1000 9.4700 30.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 101.2691 8.5500 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.7000 9.6800 10.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0500 8.6800 84.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 101.3068 8.5500 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.1600 8.2500 1.40 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.1510 10.0700 61.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.7737 7.4000 25.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.7900 7.2700 1.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 110.3350 7.2900 25.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.3802 7.2600 25.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.6500 7.2500 10.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.4273 8.5750 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.4273 8.5750 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.2504 8.5200 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.8272 8.4486 15.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 100.2899 10.0400 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8500 10.2200 25.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3100 9.8000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.2000 10.8600 1.00 