Jul 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9779.70 NSE 22157.50 ============= TOTAL 31937.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.12% 31-Jul-15 100.0185 7.8100 750.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0545 7.8700 950.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0544 7.9700 500.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.1238 7.7800 100.00 INE916DA7CL7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.07% 07-Sep-15 100.2484 7.9100 1000.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1501 7.7800 100.00 INE296A07807 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 12-Oct-15 129.3954 8.1900 500.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 17-Oct-15 100.2066 7.9700 1000.00 INE660A07JH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.10% 06-May-16 100.1892 8.7600 100.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0300 8.6200 250.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.1827 8.7100 200.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA 9.90% 12-Dec-17 101.6800 9.0400 10.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.5955 8.1000 200.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.4984 8.0900 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4780 8.5200 50.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 100.0000 - 7.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 105.8500 9.7700 1.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8740 8.2100 250.00 INE722A08040 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 27-Feb-19 102.7874 10.8200 50.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 102.0752 8.7600 50.00 INE905F07067 GMR HOLDINGS PVT LTD 3.00% 16-Oct-19 103.7292 8.3800 2400.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.50% 29-Jun-21 105.9500 11.0700 0.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.7800 6.0500 4.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.6000 8.5200 10.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 96.0000 12.4000 49.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.0186 7.2000 9.30 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.1278 7.1700 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3698 8.4300 300.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 104.4872 8.7900 50.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.1369 8.7100 102.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 106.3302 7.2100 50.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 105.0935 8.6300 50.00 INE759E08010 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.1943 9.4500 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6041 8.5100 100.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 47.9000 8.6000 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.4674 7.3100 120.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 118.0000 6.6100 0.40 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.5963 7.0100 5.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 106.7225 8.5500 200.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.5600 0.0000 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.8200 10.6000 0.50 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, 9.98% 31-Dec-99 99.9000 0.0000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.3500 0.0000 1.00 NSE === INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0545 7.7800 550.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0545 8.0752 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0544 7.7200 500.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 100.0379 5.5150 150.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 100.0379 7.7696 150.00 INE148I07365 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-15 122.5934 7.8000 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.6522 8.6000 550.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.4756 8.3100 300.00 INE660A07JH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.10% 06-May-16 100.1892 8.7077 100.00 INE660A07KO0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 20-May-16 100.7070 8.6700 250.00 INE660A07KO0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 20-May-16 100.7070 8.6700 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2881 8.9860 6.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6522 8.6000 750.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6522 8.6000 750.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0300 8.6000 250.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.1827 8.7000 200.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 101.1837 9.0900 6.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 101.1421 9.0000 1.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 100.8215 10.6000 350.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 100.0133 8.3500 1250.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 100.0011 8.3500 850.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 100.0133 8.3500 250.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 100.0011 8.3500 150.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 100.1000 9.0000 1.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6665 10.1000 250.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.2515 8.4090 7.00 INE647O08024 PANTALOONS FASHION & RETAIL LTD 9.20% 22-May-18 100.0000 9.1700 500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2970 8.1258 215.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.0957 8.2000 200.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.5955 8.0900 200.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.4734 8.0900 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0831 8.2500 650.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0831 8.2500 650.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5055 8.5100 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5055 8.5100 100.00 INE062R07039 FORTUNA BUILDCON INDIA PRIVATE LTD RESET 01-Jul-18 100.2063 - 4.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2528 8.2831 120.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4529 8.6200 750.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4529 8.6200 750.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8740 8.2000 250.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 102.7500 8.4700 9.00 INE722A08040 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 27-Feb-19 102.7874 10.8200 50.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 102.0752 8.7600 100.00 INE115A07HO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 13-Jun-19 100.0000 8.6140 750.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 28-Jun-19 101.8923 9.3130 40.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 100.0000 8.5000 100.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5000 11.6500 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.0471 8.5500 150.00 INE721A08885 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.90% 19-Apr-20 103.9585 9.8000 150.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.1940 8.8300 350.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.0000 8.5000 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 102.6800 8.6000 1.00 INE848E07815 NHPC LIMITED SR-T STRRP C 8.50% 14-Jul-21 100.0000 8.5000 100.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1235 7.7798 20.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 103.0700 11.9800 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.3957 8.5300 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.3957 8.5300 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.1278 7.1800 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3498 8.4319 550.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2588 8.4500 250.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.4872 8.7800 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 102.1000 10.7800 12.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 100.0000 8.5000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3909 8.5450 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3909 8.5500 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.3960 9.5000 1.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0000 8.7300 42.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.4200 8.4900 100.00 INE848E07831 NHPC LIMITED SR-T STRRP E 8.50% 14-Jul-23 100.0000 8.5000 100.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP F 8.50% 14-Jul-24 100.0000 8.4900 150.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.1432 8.5000 200.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.1432 8.5000 200.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.9251 8.5600 51.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 104.9251 8.5550 50.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 103.9900 8.8000 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.6000 8.6300 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.8367 8.5401 350.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.8367 8.5400 350.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.0063 8.6713 30.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4628 8.5555 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4628 8.5550 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1285 8.5150 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.0346 8.5294 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3754 8.5150 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6358 8.5100 900.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6358 8.5100 700.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0300 8.6900 2.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0700 8.6800 50.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 100.0000 8.4900 150.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.0000 8.4900 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.7500 7.2750 122.50 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.5200 10.0100 40.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.0000 8.4900 250.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.0000 8.4900 200.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.4063 7.3100 2.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 108.9576 7.3900 500.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 100.0000 8.4900 200.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.7225 8.5400 200.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.0000 8.4900 200.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 104.2800 8.5500 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.8500 9.1400 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.3766 11.0100 12.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange