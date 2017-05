Jul 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3990.80 NSE 34133.30 ============= TOTAL 38124.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07DN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 09-Aug-15 136.2000 0.0000 1.00 INE895D08527 TATAT SONS LTD 9.67% 31-Aug-15 100.1581 7.8400 250.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1553 8.3100 250.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6522 8.6000 500.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 8.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.6182 8.0900 50.00 INE916DA7IN0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7900 300.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.5035 8.2300 50.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.1500 0.0000 2.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 103.2769 9.0100 230.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 107.8275 - 95.00 INE881K08019 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 30-Jun-20 106.7152 - 30.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.0000 11.2000 49.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.8800 7.2300 111.30 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.1278 7.1700 192.40 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 106.3302 7.2100 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.1717 8.3200 50.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 105.2442 8.6500 145.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.4305 8.4100 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6995 8.4900 200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.9000 7.3900 11.10 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 102.8150 8.5600 891.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.7600 7.2700 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 109.5000 7.3000 1.00 INE848E07559 NHPC LIMITED 8.79% 02-Nov-28 109.9500 7.3300 1.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 109.7741 7.3500 1.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 106.7226 8.5500 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 3.5300 3.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 108.3174 0.0000 45.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3550 0.0000 150.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.5000 10.1600 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.3500 10.7100 54.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.1895 10.6400 3.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 31-Dec-99 100.2500 12.6900 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.9957 5.6300 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.7400 0.0000 1.00 NSE === INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.1581 7.6001 2150.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 101.0670 8.6000 500.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 101.0670 8.6000 500.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1553 8.0000 500.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 100.6514 0.0000 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.70% 06-Jun-16 101.2681 0.0000 42.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6494 8.6000 3000.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6494 8.6000 2500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5663 8.6300 350.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5663 8.6300 350.00 INE063P07098 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Oct-16 101.3274 11.5000 13.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Dec-16 100.0000 9.3300 250.00 INE752E07EN2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-17 101.8802 8.1749 50.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.3242 10.2550 350.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 102.1551 8.0540 100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.1166 8.2400 3.00 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 99.2786 9.0400 2.50 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7488 8.1250 215.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.2010 8.2000 20.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 100.0150 8.3415 2000.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 100.0150 8.3415 500.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2158 8.1798 50.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 101.6325 11.3009 50.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 101.5245 8.1476 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.1357 8.1700 400.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.6182 8.0800 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5055 8.5100 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4726 8.5000 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4726 8.5000 250.00 INE916DA7IN0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7900 300.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5065 11.2000 5.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9321 8.2912 20.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.5035 8.2200 100.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 102.5633 8.6530 5.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 104.5534 8.8900 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.5500 8.5300 2.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 94.4550 10.5000 3.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.0671 8.5500 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.3000 8.5800 34.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.4500 8.5400 1.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 103.2769 9.0000 250.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LIMITED 15.60% 11-May-20 107.8257 - 95.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.3900 8.5750 53.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2100 8.7200 27.00 INE881K08019 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD - 30-Jun-20 106.7152 - 30.00 INE202B07FO9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.0000 9.5000 150.00 INE857Q07042 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 9.00% 20-Jul-20 100.0000 8.9894 200.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.3200 8.5800 26.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.7500 10.6100 0.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 102.7242 8.5350 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 102.9276 8.5415 53.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.7000 8.5300 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.1278 7.1800 192.40 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.8139 8.5000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3371 8.5550 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3371 8.5550 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.9358 9.2131 20.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0300 8.7241 49.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 97.2000 8.5500 100.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 100.3461 10.2500 396.10 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.5326 10.0478 300.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 106.2327 7.2200 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 102.3939 9.3400 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.1717 8.4900 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.2996 9.9000 620.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.2996 9.9000 620.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 105.2442 8.6300 150.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 104.9349 8.6500 150.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 104.9349 8.6500 150.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.4300 8.5500 8.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.7287 8.7084 300.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6300 4.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 29-Dec-24 101.4198 8.7500 200.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.2427 9.0985 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1599 8.5094 350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1599 8.5100 350.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6200 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.4305 8.4000 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6000 8.5100 709.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6995 8.5000 500.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 105.4500 7.8800 2.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 97.5000 9.7200 30.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.5000 9.4000 210.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.2500 8.2700 57.10 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.8346 8.4700 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.8346 8.4700 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.2181 8.4995 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.2181 8.5000 50.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.1000 8.4800 200.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 106.4000 8.5400 2.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 106.0100 8.5800 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.4300 7.3200 63.60 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.7722 8.4700 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.7722 8.4700 100.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 96.8000 9.4200 350.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.1800 8.5000 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.1800 8.5000 50.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.1000 8.4800 200.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.4750 8.5200 400.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.2584 8.5500 200.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.5093 8.5489 250.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.5093 8.5500 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.8150 8.5500 892.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.7063 8.4700 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.7063 8.4700 100.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.0000 8.4900 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.3281 7.3200 4.00 INE848E07559 NHPC LIMITED 8.79% 02-Nov-28 110.4200 7.2800 1.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.79% 22-Nov-28 110.2400 7.2800 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 109.8192 7.3200 5.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.6536 8.4700 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.6536 8.4700 100.00 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD - 31-Mar-29 100.0000 10.6300 5344.20 INE598K07029 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. INE598K07029 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. 
LTD - 31-Mar-29 100.0000 10.6300 533.90 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 100.0000 8.4900 250.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.7226 8.5400 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.2283 8.5100 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.5732 8.4800 250.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.6537 8.4700 250.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.1636 8.4800 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.1636 8.4800 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.6045 8.4700 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.6045 8.4700 100.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.0000 8.4900 250.00 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 105.1200 8.4500 3.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 108.3174 11.3500 45.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.9500 9.8700 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.4324 11.0000 54.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.0000 11.5216 9.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE