Jul 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11119.50 NSE 29680.60 ============= TOTAL 40800.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07DN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 09-Aug-15 136.3935 0.0000 1.40 INE257L07087 JSW INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 0.00% 17-Aug-15 116.8270 0.0000 500.00 INE916D076Z9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 16-Oct-15 98.1288 8.4300 529.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.10% 22-Feb-16 100.2667 8.3300 1000.00 INE749A08118 JINDAL STEEL 9.63% 04-Apr-16 99.4801 10.1400 265.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 15-Jul-16 101.0093 8.5900 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.5989 8.6200 300.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.5526 8.2100 15.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0907 8.2100 1000.00 INE445L08144 NABHA POWER LIMITED 9.40% 11-Sep-17 101.9153 8.3600 150.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 102.0046 8.3400 250.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.3792 8.5900 1250.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 107.9203 11.0200 180.00 INE953L07149 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.07% 19-May-18 100.8749 13.0900 260.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4318 8.0800 160.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2094 8.0900 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2344 8.3000 100.00 INE658R07075 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 06-Jul-18 99.9796 10.8300 265.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.5072 8.1100 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 110.0000 9.1000 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.8788 8.3600 100.00 INE296A07BG8 BAJAJ FINANCE LTD 9.58% 17-Jul-19 101.9240 8.9800 100.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.8642 8.8100 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.1800 8.7300 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4065 8.4300 100.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0870 8.7200 100.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.4541 8.4400 750.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 99.6234 8.3000 1400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.6214 8.5400 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.2224 8.5000 350.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.5094 8.3700 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7632 8.4800 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 99.4857 8.4700 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5523 1.9400 9.10 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.7030 7.0000 2.50 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.04% 25-Mar-28 95.3200 7.6300 1.00 INE848E07559 NHPC LIMITED 8.79% 02-Nov-28 112.9530 7.2300 1.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 112.9480 7.2400 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.6541 8.4800 250.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.2444 8.4800 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 113.4314 7.4000 750.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3900 0.0000 6.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.5000 0.0000 6.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.8600 0.0000 51.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0000 9.6400 10.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 31-Dec-99 103.5600 0.0000 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.1000 0.0000 3.00 NSE === INE257L07087 JSW INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 0.00% 17-Aug-15 116.8270 11.4000 500.00 INE804I07FI9 ECL FINANCE LIMITED - 20-Aug-15 169.1190 11.7500 0.70 INE121E07171 JSW ENERGY LIMITED 9.40% 30-Sep-15 100.1096 8.6695 1200.00 INE688I07097 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED - 30-Sep-15 100.4842 8.3150 650.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Sep-15 134.2120 9.3500 600.00 INE916D076Z9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 16-Oct-15 98.1386 8.0500 529.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 99.7559 8.0348 150.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 99.7559 7.8499 150.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.4718 8.2700 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.4718 8.2700 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.72% 25-Mar-16 100.7604 8.3361 750.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.72% 25-Mar-16 100.7604 8.2400 750.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 100.2335 9.0000 5.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8100 8.5700 300.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8100 8.5935 300.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2681 9.0000 1.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9917 8.6000 200.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9917 8.6000 200.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5989 8.6000 300.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.0984 10.4103 700.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 103.5229 8.5406 30.20 INE065R07016 UNISHIRE PROMOTERS PRIVATE LIMITED 16.00% 02-Jul-17 104.5376 24.0000 1.90 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5526 8.2000 15.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 19-Jul-17 101.9982 8.5500 50.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 19-Jul-17 101.9982 8.5500 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6761 9.0000 7.00 INE768Q07017 MARVEL ZETA DEVELOPERS PRIVATE 16.00% 10-Aug-17 102.8746 23.0000 7.40 INE445L08128 NABHA POWER LIMITED 9.40% 28-Aug-17 101.8937 8.3500 200.00 INE445L08128 NABHA POWER LIMITED 9.40% 28-Aug-17 101.8937 8.3500 200.00 INE445L08144 NABHA POWER LIMITED 9.40% 11-Sep-17 101.9153 8.3500 150.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.8128 9.2240 30.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 102.0046 8.3500 250.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0723 7.8510 1000.00 INE514E08EH6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.43% 03-Dec-17 100.0565 7.8499 2600.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.0937 8.1976 500.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.5397 8.1690 5.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2094 8.0900 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4705 8.5000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.5072 8.1000 117.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.5072 8.1000 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2344 8.2900 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2344 8.2900 18.00 INE274Q07016 ASHVI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED -- 21-Aug-18 108.2209 24.0000 7.90 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8788 8.3500 100.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4000 20.80 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2331 8.6500 1450.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2331 8.6500 1450.00 INE021T07015 UNISHIRE URBANSCAPE PRIVATE LTD -- 31-Mar-19 100.0924 22.0000 120.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 99.6829 8.4800 50.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 104.5934 8.8800 1.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 100.0359 8.4800 50.00 INE296A07BG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.58% 17-Jul-19 101.9240 8.9750 100.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.8642 9.0000 100.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.1800 11.7600 4.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.2000 8.7400 52.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.6127 8.4800 50.00 INE691I07AS0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.81% 29-May-20 99.7900 8.3400 30.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.3000 8.8000 1.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.0324 8.4800 50.00 INE804I08593 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 30-Dec-20 104.1300 10.9000 60.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 102.7700 8.5300 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.5630 8.4800 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.0500 8.5100 2.00 INE848E07815 NHPC LIMITED SR-T STRRP C 8.50% 14-Jul-21 100.0447 8.4800 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4000 9.4700 18.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1100 5.00 INE077A09047 DENA BANK RESET 30-Sep-21 100.1000 9.0500 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.8060 8.5225 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.1221 7.1800 145.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4065 8.4200 150.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.8600 8.4900 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.5172 8.4800 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 101.0000 11.0100 200.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 100.0560 8.4800 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 103.1668 8.6700 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 103.1668 8.6700 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7000 9.4500 10.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.9246 8.6700 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.9246 8.6773 50.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0900 8.7100 58.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.4750 8.4800 50.00 INE848E07831 NHPC LIMITED SR-T STRRP E 8.50% 14-Jul-23 100.0665 8.4800 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.4243 8.4800 50.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP F 8.50% 14-Jul-24 100.0649 8.4800 100.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.2389 8.4800 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.5000 8.6400 10.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 99.6234 8.4600 1400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.6214 8.5300 50.00 INE871D07NK9 IL & FS 9.00% 29-Dec-24 101.4500 8.7500 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.2800 8.5000 370.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 97.9800 8.7500 132.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.5295 8.3600 300.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.5295 8.3587 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7634 8.4900 809.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7634 8.8962 500.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.1177 8.5100 300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.1177 8.5100 300.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.3884 8.4800 200.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 100.0732 8.4800 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5523 8.2000 9.10 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.0814 8.4800 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.3000 9.3400 4.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 105.0108 9.8500 243.60 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.3400 10.0400 11.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.0890 8.4800 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 102.2816 8.4600 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 102.2816 8.4600 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.8800 7.3865 33.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.4900 8.5200 200.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.0875 8.4800 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.3712 7.3150 10.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 109.9248 7.3100 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.0477 7.3150 7.50 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD -- 31-Mar-29 100.0000 10.6300 1818.30 INE598K07029 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD -- 31-Mar-29 100.0000 10.6300 181.70 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 100.0939 8.4800 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.8100 8.5300 200.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.6721 8.4612 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.6721 8.4600 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.9893 8.3650 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.9893 8.3650 100.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.6541 8.4700 250.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.2444 8.4700 50.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.1001 8.4800 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 113.4314 7.3900 750.00 INE053F09HG5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-34 104.9328 8.4700 7.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 104.3126 8.5468 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5500 9.5800 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.2717 9.6682 500.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.2200 9.8267 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0000 9.6900 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.0000 11.5200 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 11.3950 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange