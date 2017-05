Jul 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5156.50 NSE 25456.90 ============= TOTAL 30613.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4385 8.3400 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.3138 8.2900 250.00 INE314Q07010 SATYA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 14.00% 13-Mar-17 103.0690 - 4.80 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0619 8.5500 300.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 112.5518 10.7800 230.00 INE514E08EM6 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.58% 16-Mar-18 100.2695 8.4300 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4367 8.0700 50.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.4119 8.1600 110.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2335 8.2900 400.00 INE916DA7IN0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7900 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.9095 8.3500 300.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8714 8.6200 2.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.7035 8.9600 250.00 INE350S07010 BACCHUS HOSPITALITY SERVICES AND 5.00% 30-Mar-20 100.0000 11.0000 30.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.4500 10.1200 3.00 INE721A08885 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.90% 19-Apr-20 103.4400 9.9300 45.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.6500 10.4000 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1100 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 106.7000 11.0000 0.50 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 100.4000 9.0000 10.00 INE804I08635 ECL FINANCE LTD 11.50% 30-Jun-22 101.0000 11.0100 100.00 INE155A08233 TATA MOTORS LTD 9.60% 29-Oct-22 102.7168 9.0600 100.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.82% 26-Mar-23 96.3339 7.5300 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.7509 9.2800 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.9700 9.3000 3.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5500 9.0900 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.4311 8.5700 1000.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.5422 9.0600 99.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.2374 8.6300 348.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.4658 8.3800 450.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 99.9500 9.6400 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.6744 8.3700 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7632 8.4800 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.0534 8.5300 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5028 8.8200 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.6757 7.3200 35.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.8214 7.1600 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 110.6421 7.1800 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.8500 7.2200 5.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 116.5000 5.6000 0.20 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.6000 0.0000 9.00 NSE === INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4385 8.1500 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.3138 8.2000 250.00 INE523E07AB0 L & T FINANCE LIMITED 9.76% 23-May-16 100.7825 8.6914 1000.00 INE523E07AB0 L & T FINANCE LIMITED 9.76% 23-May-16 100.7676 8.7087 500.00 INE476M07073 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.88% 28-May-16 100.8714 8.7315 1250.00 INE476M07073 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.88% 28-May-16 100.8564 8.7485 750.00 INE804I07ZQ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 24-Mar-17 104.2097 10.1425 3000.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.5896 8.2400 130.00 INE324A07070 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-17 101.1134 10.4000 350.00 INE445L08201 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-17 99.5460 8.3780 8.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 101.5098 8.8850 7.00 INE065R07016 UNISHIRE PROMOTERS PRIVATE LIMITED 16.00% 02-Jul-17 104.5559 - 1.90 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0619 8.5400 300.00 INE768Q07017 MARVEL ZETA DEVELOPERS PRIVATE LTD 16.00% 10-Aug-17 102.8896 - 7.40 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.0730 8.8781 1000.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.0730 7.6500 1000.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.3500 9.3200 1.00 INE053F09732 IRFC STRPP-43OO 7.63% 29-Oct-17 97.8692 8.8653 2.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.4129 9.1100 50.00 INE514E08EM6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.58% 16-Mar-18 100.2695 7.9000 1000.00 INE514E08EM6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.58% 16-Mar-18 100.2695 8.4174 750.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.2688 7.9000 750.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.2688 7.9000 250.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.1174 8.1900 5.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.5750 8.1471 40.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4733 8.0600 150.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4733 8.0600 150.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.1699 8.2950 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.1699 8.2950 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.6985 8.4989 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.6985 8.5000 250.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.8280 8.5000 130.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.8280 8.5000 100.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 100.0000 9.2549 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2335 8.2900 400.00 INE916DA7IN0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7946 150.00 INE274Q07016 ASHVI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 20.00% 21-Aug-18 101.0525 - 7.90 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9095 8.3382 450.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8695 8.3525 150.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8662 8.2000 650.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8662 8.2000 650.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9400 8.6000 2.00 INE191H07128 PVR LIMITED RESET 16-Oct-19 100.7101 11.3393 150.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.6000 8.6000 1.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.7024 8.3719 250.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-19 102.7430 10.0105 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.7035 8.9500 250.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.3100 8.8100 47.50 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 101.8000 10.0600 2.00 INE121E07262 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-20 100.0528 9.8832 1200.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.3700 10.8000 20.00 INE691I07AS0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 29-May-20 99.7200 8.8600 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1700 8.7248 120.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.0000 9.5000 4.00 INE077A09047 DENA BANK RESET 30-Sep-21 100.3500 8.8200 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.8654 8.5100 50.00 INE528G08204 YES BANK LIMITED 10.20% 28-Oct-21 102.9700 9.5200 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.6063 8.5150 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4040 8.4200 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4040 8.4200 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1730 9.4887 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1730 9.4976 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.3500 9.0100 10.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7000 9.4500 1.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 102.7168 9.0500 100.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0500 8.7200 61.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.3600 8.5300 4.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 106.4503 8.4404 150.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 102.7509 9.2800 100.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.2945 8.4700 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 105.2945 8.4700 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.0000 9.2900 20.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.5000 9.8000 8.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.4311 8.5600 1000.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.5422 9.0500 350.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.5422 9.0500 250.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.8714 8.3200 500.00 INE115A07GP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 30-Jan-25 99.8714 8.3200 250.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.2374 8.6200 350.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6577 8.3400 550.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6577 8.3400 100.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 103.0287 8.3800 50.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 103.0287 8.3866 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.6744 8.3600 100.20 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.2000 9.3200 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3808 8.5500 56.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3808 8.5500 6.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.0534 8.5200 100.00 INE165K07019 JHAJJAR POWER LIMITED 9.90% 30-Apr-25 101.0237 10.0500 300.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.5827 8.4500 100.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.6500 9.6800 4.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0500 8.6800 8.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 100.0000 8.5619 300.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5028 8.2100 92.00 INE165K07027 JHAJJAR POWER LIMITED 9.99% 30-Apr-26 101.0895 10.0500 300.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8000 9.2200 1.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.1000 9.3700 13.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.5400 10.0100 201.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 103.0500 9.5200 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.9500 7.3778 33.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.7054 7.3900 180.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.7054 7.3900 90.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.1930 7.3350 20.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.7659 8.4500 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.7659 8.4500 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.1155 8.3500 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.1155 8.3500 100.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.4000 9.6000 26.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.1000 11.5000 11.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 11.4000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0500 10.8900 5.00 