Jul 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3685.30 NSE 17320.70 ============= TOTAL 21006.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 5.00% 21-Nov-15 113.6909 10.1100 40.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.58% 05-Dec-15 100.3984 8.1400 150.00 INE043D07DH2 IDFC 9.05% 24-Dec-15 100.1867 8.3400 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 101.1991 8.1800 15.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 101.0696 9.3100 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.4000 6.3600 0.30 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.2656 9.4900 17.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1014 8.2000 125.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7510 9.2500 26.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8506 8.2200 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8000 8.2600 100.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.1427 8.1700 41.00 INE514E08EA1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0844 8.7800 200.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 26-Sep-17 101.4408 9.2400 27.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-17 101.2500 12.1600 10.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LTD 10.75% 19-Feb-18 100.0786 10.8600 60.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.4180 8.1100 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.40% 11-Jun-18 99.6985 8.5100 100.00 INE916DA7IN0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7900 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.9295 8.3400 300.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8148 8.6400 500.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 95.4500 10.6200 5.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 100.9051 10.3100 400.00 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECTS 11.75% 13-Apr-20 99.2903 11.9200 20.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.0200 9.5000 4.00 INE804I08593 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 30-Dec-20 103.5324 11.0600 70.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.7000 12.0700 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.0150 7.2000 1.50 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 99.1749 8.7900 200.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 99.9500 9.6400 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 99.5827 8.4600 200.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 99.9600 8.6900 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.9852 7.3700 22.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.2600 10.0500 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 106.2638 8.5000 150.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 109.7000 7.3000 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0000 7.2400 10.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.7000 7.2400 7.50 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.4400 0.0000 6.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 99.9400 9.4600 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.8500 10.7500 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.2500 10.3800 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.8298 0.0000 1.00 NSE === INE896L07058 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 29-Nov-15 100.2799 9.9300 150.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3984 7.9500 150.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.1867 8.1500 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7013 8.2400 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7013 8.2400 50.00 INE476M07073 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.88% 28-May-16 100.8468 8.7540 250.00 INE476M07073 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.88% 28-May-16 100.8468 8.7540 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 92.5376 9.1128 600.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 149.0077 8.5000 1000.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 149.0077 8.5000 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9349 8.1500 500.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9349 8.1500 500.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0780 8.5500 500.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0724 8.5500 500.00 INE958G07528 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.10% 23-Sep-16 102.1860 10.0000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2335 8.5500 150.00 INE829Q07033 HERO REALTY LIMITED 11.10% 06-Jan-17 100.8976 10.5568 200.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 101.1644 8.6000 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 101.1644 8.6000 50.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.1417 10.4293 340.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4939 8.2300 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4939 8.2300 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8000 8.2500 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4778 8.2500 300.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0844 8.7600 200.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-17 102.0365 11.5000 10.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.7261 9.1424 180.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.5480 10.1500 200.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.1891 10.3350 500.00 INE975G08108 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.70% 12-Apr-18 100.1280 11.5900 500.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.4180 8.1000 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.6985 8.5000 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0820 8.2500 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0820 8.2500 50.00 INE916DA7IN0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7937 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.4929 11.2000 55.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9295 8.3285 300.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8148 8.6384 500.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 74.0196 8.5000 13.70 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.4000 8.7900 15.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4390 8.4500 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4390 8.4500 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4390 8.4500 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.3100 8.5800 34.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 100.9304 10.3000 420.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.0000 10.9000 209.50 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 102.1500 9.1500 1.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.0800 9.4800 2.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.7200 8.4850 36.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.7500 10.6100 1.00 INE804I08593 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 30-Dec-20 103.5324 11.0500 70.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.4400 10.2400 6.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.8400 8.9500 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.4500 9.4600 47.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.0100 8.9500 12.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.1463 7.1750 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4540 8.4089 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4540 8.4089 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.3650 9.4500 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.3650 9.4500 150.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.5657 8.4700 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.5657 8.4700 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.4192 9.4500 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.4192 9.4500 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.9400 8.4400 1.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0500 8.7100 183.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 101.8312 8.4000 150.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 101.8312 8.4000 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.9000 9.7300 3.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7500 8.6100 16.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 105.9465 8.4700 250.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 105.9465 8.4700 250.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.5000 9.2200 20.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.1900 9.8400 3.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.3300 9.4500 25.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5579 8.5400 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5579 8.5400 1000.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.1749 8.7800 200.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.2400 9.4000 14.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 99.0000 8.9500 60.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0800 8.8600 4.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.5827 8.4500 200.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 98.3050 9.4900 50.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.3400 8.6400 8.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.0000 9.4900 4.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.5000 9.4100 65.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.17% 23-Jul-25 100.0400 7.1578 920.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.6500 8.7900 5.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.2200 9.1900 28.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 106.2638 8.4900 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.2300 7.3300 90.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 109.2000 7.3500 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.5008 7.3000 12.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.1813 7.3000 7.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7000 10.2400 1.00 INE065L08033 GUJARAT 