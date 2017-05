Jul 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3488.50 NSE 18635.60 ============= TOTAL 22124.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.0273 7.9500 600.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.58% 05-Dec-15 100.4132 8.0900 300.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.3439 8.3200 50.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.3620 8.3200 250.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.7470 9.2500 80.00 INE019A07365 JSW STEEL LTD 10.20% 05-Sep-17 101.4680 9.7800 4.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4829 8.2600 180.00 INE077E08157 ESSEL MINING 0.00% 19-Apr-18 107.6318 9.5400 5.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4439 8.0500 80.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.2053 8.7300 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9978 8.3900 1000.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 101.0873 8.4300 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.7829 8.4600 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.5608 8.4900 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 8.0700 6.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.5149 8.4900 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.5716 8.6400 100.00 INE759E08028 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 20-Mar-25 103.2700 9.4000 19.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2000 9.1000 11.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.3000 9.3000 9.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9542 8.4500 100.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 101.7710 7.5200 2.50 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 104.3260 7.5700 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.9852 7.3700 22.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 105.3321 7.5800 3.50 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.5446 7.0800 1.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.8700 7.2000 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 103.4400 10.8400 7.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.3500 9.7600 13.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.1500 10.2700 5.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7000 9.7600 72.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6800 5.9600 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.4000 10.0500 2.00 NSE === INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.0273 7.8500 600.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1491 7.5700 350.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 169.0000 0.0000 13.20 INE804I07GY4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-15 145.0000 0.0000 2.50 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4132 7.9000 300.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4656 8.0500 500.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.2222 8.0600 150.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.2222 8.0600 150.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.3439 8.1900 50.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.3620 8.1900 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.9875 8.0000 100.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.9875 8.0000 100.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.2581 8.4000 135.00 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 30-May-16 100.4285 8.9200 150.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 101.1572 11.0074 60.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.6210 10.0500 36.00 INE136E07PK0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 117.0900 - 2.50 INE829Q07033 HERO REALTY LIMITED 11.10% 06-Jan-17 100.9047 10.5467 200.00 INE785Q07029 SHIVPRASAD REALTY PRIVATE LIMITED 10.80% 30-Mar-17 101.1707 10.4055 340.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 139.1800 - 5.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 128.8600 - 3.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.7470 9.2513 80.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 102.2876 15.3600 35.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.65% 22-Aug-17 101.3367 8.8872 20.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.0700 8.8812 500.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.0700 7.6000 500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4829 8.2450 180.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0942 8.7612 200.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0942 7.7000 200.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.2139 8.1900 5.00 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 13-Dec-17 110.0000 0.0000 2.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.4443 10.2000 150.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.5334 10.1682 120.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.2600 7.9000 750.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.2600 7.9000 150.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.1785 10.3399 500.00 INE953L07149 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.07% 19-May-18 101.3705 12.8600 150.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4439 8.0700 80.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.3113 10.6184 150.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0929 8.2400 50.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.1530 8.8164 250.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 106.8561 8.4128 9.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8760 8.1918 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8348 8.6296 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9652 8.3900 2050.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9652 8.3892 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.0873 8.4200 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.7829 8.4500 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.2053 8.3500 50.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1500 9.4450 2.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.0000 8.6188 1000.00 INE191H07136 PVR LIMITED RESET 16-Oct-20 101.4804 11.1500 250.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.8616 8.4500 10.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.8616 8.4500 10.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.1700 9.4200 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.4400 10.2400 6.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.5608 8.4800 50.00 INE191H07144 PVR LIMITED RESET 16-Oct-21 101.6883 11.1500 250.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 101.8650 8.5100 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.5149 8.4800 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.2650 9.0300 160.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0800 8.7200 131.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 118.4806 9.8000 750.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.2900 9.6400 3.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.5716 8.6300 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.1542 8.4900 36.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.2500 8.6600 19.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.6848 8.5200 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.6848 8.5200 250.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.3619 8.7500 200.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.3619 8.7500 200.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 100.1800 8.7300 2.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.2842 8.4900 1000.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.2528 8.4950 950.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6200 20.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.2500 9.4000 21.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7625 8.4900 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7625 8.4900 100.00 INE691I08347 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 17-Apr-25 100.1200 8.8600 1.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 96.5000 9.7900 80.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 99.8600 8.7100 7.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.0400 9.4800 4.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.0000 9.4900 53.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.0000 9.2500 5.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.17% 23-Jul-25 100.0300 7.1700 1700.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 106.0000 8.5900 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.4781 7.4340 100.60 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2500 7.3000 0.30 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.2793 7.3250 19.50 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.5004 7.3500 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 109.8123 7.3200 7.50 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.4987 8.4500 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.4987 8.4500 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9321 8.4500 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9321 8.4500 50.00 INE915D07PF9 CITI FN NF LK RT 2018 - - 120.3500 6.7065 2.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3200 9.3522 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7000 9.9064 72.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3500 9.6000 13.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.0800 11.5000 5.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.0500 9.6120 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0500 11.4100 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National 