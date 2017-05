Jul 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17064.30 NSE 54817.00 ============= TOTAL 71881.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.99% 17-Aug-15 100.0354 7.9100 6300.00 INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 03-Sep-15 188.0030 0.0000 1.60 INE013A07PF9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-Oct-15 178.5220 0.0000 1.80 INE916DA7FN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.20% 19-Oct-15 100.1343 8.0200 1350.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Oct-15 177.8600 0.0000 7.50 INE013A07PV6 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 26-Nov-15 175.8390 0.0000 0.70 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.5010 8.3600 100.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.3569 8.2700 450.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 100.5001 8.3000 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7975 8.2900 1000.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 99.9873 8.5400 150.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.8409 8.5700 250.00 INE691I07877 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.15% 12-Sep-16 100.1110 7.7900 1000.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 101.3341 8.5600 400.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.0559 8.1900 3.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 20-Mar-17 102.1822 8.5500 3.00 INE013A07XT4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 05-May-17 100.8260 0.0000 2.50 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 0.50 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.4098 9.4200 250.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.3625 8.3500 10.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.2526 8.2700 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.4873 8.0800 20.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4420 8.1200 200.00 INE916DA7IN0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.8000 450.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 93.0000 11.7400 1.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 104.7122 9.2500 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.9188 8.6100 500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 117.8091 0.0000 2000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0610 8.3700 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.9184 8.9000 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1677 8.3300 350.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1700 8.4900 600.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.5000 0.0000 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 105.0000 7.2000 62.70 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.4727 8.4900 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.4219 8.4900 50.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 99.8689 8.2600 250.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.6900 4.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.5599 8.4600 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.7500 9.2400 2.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.4200 7.3600 20.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.3900 9.7600 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3784 0.0000 20.00 NSE === INE001A07MR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.99% 17-Aug-15 100.0354 7.5500 6300.00 INE804I07FI9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Aug-15 169.5050 12.0000 2.70 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1915 8.0770 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.5010 8.2000 100.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.3569 8.1300 655.00 INE752E07918 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-16 98.8390 9.0000 14.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.2594 9.0000 6.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.5001 8.1500 500.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7394 8.1500 50.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7975 8.1501 1000.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Mar-16 135.4710 9.8625 420.00 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 100.3098 9.2831 500.00 INE896L07017 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 12.25% 23-May-16 101.3333 10.2600 500.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 100.1028 8.8575 50.00 INE614G08053 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 18-Jul-16 100.0000 10.4400 1000.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6769 8.5500 500.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6769 8.5500 500.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.8409 8.5500 250.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 03-Sep-16 99.7500 9.9500 6.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.6395 8.5455 700.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 100.0000 9.3100 2500.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.0000 9.6000 2.50 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.0000 9.3300 2000.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7439 9.2466 20.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 101.5916 9.7659 1300.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.1232 7.9280 50.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.4098 8.5000 250.00 INE148I07BI0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Mar-18 101.1087 9.3048 2350.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.2526 8.2600 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.6967 8.5000 150.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.6967 8.5000 150.00 INE953L07198 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.85% 28-Jun-18 100.0054 12.8500 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.2513 8.2800 30.00 INE916DA7IN0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0000 8.7930 450.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 101.4579 9.3064 800.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.5500 8.5000 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.4300 8.5500 40.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8960 8.1854 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.8960 8.1854 50.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.1500 8.5700 2.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 104.7122 9.2400 50.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 117.8091 9.6500 2000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0610 8.3600 250.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.5700 8.7460 50.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - 28-Jun-19 104.5115 9.9000 1500.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 28-Jun-19 101.8666 9.3150 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6334 8.6400 1650.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6334 8.6400 1650.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 102.7795 8.8600 300.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.2451 8.3500 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 102.2451 8.3500 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 99.9184 8.8900 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.7065 8.4300 50.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.7065 8.4300 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.1367 8.4100 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.1367 8.4100 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4556 8.4800 50.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1116 8.6179 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1116 8.6200 100.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 105.9475 10.8988 12.50 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.0923 8.4062 8.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.8794 8.4100 200.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 99.8794 8.4100 200.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1500 8.7300 14.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1678 8.3100 2550.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1678 8.3100 1200.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.0000 8.6180 1000.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1700 8.4759 6200.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 102.1000 8.7000 3.80 INE752E07FZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-20 101.4941 8.4100 50.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-20 101.4941 8.4100 50.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-21 100.7583 8.4600 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.0652 7.1900 125.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0350 7.2000 6.70 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4500 7.8000 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4822 8.4024 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4822 8.4000 100.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.1000 8.4400 24.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 101.2500 10.9600 10.00 INE860H08DH8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED RESET 07-Oct-22 100.2957 8.2688 1250.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0500 8.7200 44.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.4727 8.4800 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.9115 8.5000 80.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.4219 8.4800 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.8800 9.3150 9.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.2834 8.6500 35.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 99.8689 8.4200 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.1900 9.8400 47.30 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.5000 9.7100 23.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.5400 9.4200 4.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.9591 8.4769 1500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.9591 8.4769 1500.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.2527 9.1000 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.5299 9.0521 200.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.3500 9.2700 4.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 97.8500 9.1800 12.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.0501 8.4450 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9541 8.4600 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.4387 8.4600 100.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 96.9000 9.7400 350.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 99.9500 8.6950 11.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.0000 9.4900 80.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.0300 9.2357 35.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 100.1000 9.2247 3.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.17% 23-Jul-25 100.0400 7.1575 500.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2900 5.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.5594 8.4500 150.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.5594 8.4500 100.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.1459 8.4730 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.2088 8.4600 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.2088 8.4600 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.4627 7.3100 100.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 108.1300 9.4000 143.60 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.5402 8.4500 150.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 99.5402 8.4500 150.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.3500 10.0400 4.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.2517 8.4600 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.3828 8.4600 100.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.3828 8.4600 100.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.5141 8.4500 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.5141 8.4500 50.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP 8.50% 14-Jul-28 100.2573 8.4600 50.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 100.0000 9.3900 2000.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.4775 7.1900 19.50 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.5350 8.4600 50.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.5350 8.4600 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.5888 7.3400 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.9899 7.1900 7.50 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 100.2701 8.4600 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.6828 8.4600 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.6828 8.4600 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.5241 8.4450 100.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 99.5241 8.4450 100.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.2823 8.4600 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7450 9.8972 72.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3900 9.6000 8.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3300 9.3500 3.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6200 9.3500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt 