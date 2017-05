Jul 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6155.60 NSE 26991.60 ============= TOTAL 33147.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07225 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.56% 25-Sep-15 100.3073 7.2000 200.00 INE909H07917 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.99% 26-Oct-15 100.3035 8.1000 150.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. 9.26% 26-Oct-15 100.3189 7.9300 23.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3132 8.2400 100.00 INE306N07DG4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.49% 25-Mar-16 100.5563 8.4400 250.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 39.8500 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.0000 6.6400 0.30 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6194 8.0600 50.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.3224 8.1200 80.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.5842 8.5100 0.70 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9366 8.2600 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0590 8.3700 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.3881 8.3300 500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0258 8.8700 600.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.0612 8.3600 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0889 8.3400 300.00 INE848E07807 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-20 100.3811 8.4000 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2000 8.4600 1150.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 65.4670 8.8200 1.10 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 102.9588 8.4900 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.9573 8.5000 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 103.2400 8.4700 27.00 INE667A09102 SYNDICATE BANK 9.35% 27-Jul-21 100.0000 9.3500 1.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.7655 8.4300 150.00 INE804I08635 ECL FINANCE LTD 11.50% 30-Jun-22 101.8585 10.8300 10.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 104.4861 8.7900 50.00 INE733E07GY4 NTPC LTD 9.00% 25-Jan-23 103.3877 8.3600 49.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.2351 8.4700 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6579 8.3500 99.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.0240 8.1200 150.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.5000 8.6100 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.8245 7.7100 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 105.9435 7.7100 1.50 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 105.7423 7.7600 0.50 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 106.3763 7.7600 1.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.5600 0.0000 8.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.3000 9.7600 105.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 105.2000 9.9700 131.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.4000 4.6600 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.3865 10.2700 954.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6700 0.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4500 9.6900 2.00 NSE === INE001A07MR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.99% 17-Aug-15 101.2000 9.5700 27.00 INE804I07FI9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Aug-15 169.5690 11.7500 7.50 INE756I07225 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 25-Sep-15 100.3073 7.6500 200.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 119.6141 8.5086 750.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.3132 8.0500 200.00 INE306N07DG4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.5563 8.3000 250.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 102.3019 6.1945 50.00 INE721A07FI2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-May-16 124.2202 9.0000 30.00 INE614G08053 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 18-Jul-16 100.0000 10.4400 350.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 03-Sep-16 100.2310 9.1700 6.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.2357 8.2000 350.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.2357 8.2000 175.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.4500 9.3200 2.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8850 8.5195 15.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 102.0889 8.0500 10.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.7931 8.0500 10.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.7459 8.1777 8.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7910 8.3500 10.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7910 8.3500 10.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 101.1435 9.0500 100.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.7337 8.9000 250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.7337 8.9000 250.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.6928 8.3500 2.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9876 8.2100 50.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 101.1266 12.8500 50.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.7373 9.0943 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4832 8.0700 35.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 30-Apr-18 99.6328 9.3746 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 102.0421 10.2500 600.00 INE208A07364 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.60% 21-Jun-18 100.6710 9.3000 1450.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6194 8.0500 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6194 8.0496 100.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.0000 8.2374 2300.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.3028 8.4700 250.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.3028 8.4700 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1441 8.2500 800.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1441 8.2500 800.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0139 11.0653 145.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9366 8.2575 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7436 8.3300 150.00 INE734S07015 ENZEN GLOBAL SOLUTIONS PVT LTD - 31-Mar-19 100.9185 - 24.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0590 8.3600 250.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 100.1000 8.4560 54.50 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 100.3239 8.3900 50.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 198.50 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6534 8.6341 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6534 8.6341 1000.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 102.7795 8.8600 300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.3881 8.3200 500.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 101.0000 8.7400 1.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.0258 8.8600 600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5100 8.4652 50.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 106.4000 10.7700 12.50 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.1600 7.2245 24.80 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2200 8.7100 107.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0889 8.3300 800.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.3811 8.3900 50.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1500 9.4500 5.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.0000 8.5450 2250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3000 8.4427 1200.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.4665 10.9200 12.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 102.9588 8.4800 200.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 102.9588 8.4784 150.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.2723 10.0505 200.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.5700 10.2100 6.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.0240 8.4800 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.1940 8.4797 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.1940 8.4800 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.0000 9.5600 136.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1109 7.6000 30.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.1900 7.1700 6.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4922 8.4000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4922 8.4000 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.7655 8.4300 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.6209 8.7500 50.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 104.4861 8.7800 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7000 9.4500 2.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0800 8.7100 31.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 103.3877 8.3500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7947 8.4500 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.2150 9.1300 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 106.2819 7.3700 40.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 103.7165 8.3500 50.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 106.4300 7.2195 12.40 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.3865 9.8900 800.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5700 8.4250 6.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.1000 9.2800 3.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.6400 4.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.3300 9.4550 35.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.6600 8.7000 25.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.4767 8.9000 100.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.4767 8.9000 100.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.0200 9.3300 10.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6579 8.3400 1449.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6141 8.3469 1350.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6300 2.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.7331 8.3500 7.70 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2101 8.4200 100.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 100.0000 9.2100 270.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0500 8.6800 23.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.1600 9.4800 80.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.1700 9.4500 1.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.1000 9.2200 36.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 100.1800 9.2200 3.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.1765 8.3400 1000.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2900 20.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 106.4200 8.5300 1.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 96.7000 9.4300 5.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.5900 7.3400 15.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.2320 8.4500 2.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 110.3000 8.4500 1.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 100.9824 9.9750 100.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 105.2000 9.6200 131.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3700 9.6000 111.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3900 9.3300 103.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.4000 9.3900 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1000 10.8800 1.00 ===============================================================================================