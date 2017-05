Jul 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13584.60 NSE 31399.20 ============= TOTAL 44983.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 100.0457 7.7500 150.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.8390 8.3200 300.00 INE523E07AH7 LNT FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.6615 8.7000 450.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 149.2945 0.0000 150.00 INE071G08452 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.65% 01-Sep-16 102.0192 8.5900 50.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 11.00% 19-Sep-16 101.8905 9.1200 500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.4000 6.2800 0.30 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.9051 8.5700 450.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.7591 8.5300 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.6965 8.2100 100.00 INE129A07156 GAIL INDIA LTD 9.14% 11-Jun-17 102.0826 7.8700 133.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.1742 8.1600 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.1705 8.2600 2000.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.5888 8.0200 550.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.4461 8.1900 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.4548 8.2000 12.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 100.2668 8.4800 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.5800 8.1600 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6173 8.0600 233.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 101.6363 9.1600 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 110.0000 0.0000 0.30 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 93.1700 11.6800 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8348 8.6300 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8119 8.6000 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9566 8.2500 750.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 117.8686 0.0000 800.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.3018 8.3100 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 100.7074 8.4300 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.2053 8.8200 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 98.8300 8.4400 10.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 103.7195 8.8900 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3096 8.4500 300.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.0000 8.5600 250.00 INE226K07027 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Jul-20 100.2213 - 1500.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.9773 8.5000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4500 9.4700 1.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.6510 7.2000 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.7655 8.4400 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.6700 9.4500 4.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.9838 9.3900 50.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.15% 20-Mar-23 99.0500 9.5300 3.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5537 9.1700 250.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.6543 8.4500 50.00 INE848E07831 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-23 100.3329 8.4300 40.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.0000 8.7500 9.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.6255 8.4500 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.8149 9.6800 180.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.1000 9.5600 3.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.7859 8.3300 300.00 INE759E08028 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 20-Mar-25 103.5000 9.3600 3.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7645 8.2900 222.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 95.9000 9.4000 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.8000 7.6300 20.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 105.5976 9.5700 600.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 100.0000 10.1700 700.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.2653 10.4300 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1000 0.0000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.2612 0.0000 1.00 NSE === INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.50% 28-Sep-15 100.2244 8.7725 93.30 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1506 7.8900 150.00 INE958G07783 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 10-Oct-15 100.6000 8.7500 100.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.4949 8.2094 25.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.5828 8.4930 50.00 INE804I07IE2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 07-Jan-16 165.5000 0.0000 0.60 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.3383 8.1500 100.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 100.0457 7.9000 150.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.8390 8.2000 400.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.5547 8.3000 50.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.5547 8.3000 50.00 INE310L07142 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-16 101.4312 8.3164 11.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9753 8.4980 6.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 100.1864 8.8000 19.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 100.0308 8.6300 700.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 100.0308 8.6300 700.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.6615 8.6300 450.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 149.2945 8.4500 150.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.0857 8.4500 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.0857 8.4500 100.00 INE614G08053 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 18-Jul-16 100.0000 10.4400 100.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.7645 8.4500 222.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 101.0587 8.5300 50.00 INE071G08452 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.65% 01-Sep-16 102.0192 8.5700 50.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.8905 9.1100 500.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 145.5700 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 101.2492 8.5300 150.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.9051 8.5500 450.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 141.1600 3.00 INE860H07664 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 02-Nov-16 107.1219 8.7722 26.00 INE691I07AW2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 16-Nov-16 100.0208 8.7905 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.6965 8.2000 100.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 140.4540 8.5500 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 140.4540 8.5500 50.00 INE027E07279 FAMILY CREDIT LIMITED - 24-Feb-17 100.0000 8.6174 1000.00 INE691I07BM1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 24-Feb-17 100.0000 8.5674 500.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 101.1169 8.9000 2.50 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 128.0300 1.50 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 132.4000 1.20 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 102.0826 7.8600 133.00 INE136E07PJ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Jul-17 118.9300 - 2.50 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.7783 8.4928 10.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.9004 8.1356 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8732 8.2064 10.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.1742 8.1450 250.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 101.1585 9.0421 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.2795 8.4938 25.00 INE522D07867 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 11.50% 18-Oct-17 101.8133 11.0993 250.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.6018 8.6590 46.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.7688 8.4524 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4962 8.0500 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4962 8.0500 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.4461 8.1800 100.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 99.8757 8.4800 100.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.6081 8.0158 200.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.6081 8.0100 200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.2668 8.4700 100.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.2677 8.4700 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4553 8.2000 150.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4553 8.1992 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6173 8.0500 233.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.4548 8.2000 12.00 INE811K07018 PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED 11.35% 24-Jul-18 100.0804 11.7967 1240.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 101.0665 16.8550 16.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 101.6363 9.2463 250.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 95.8000 10.9600 1.00 INE216P07084 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.70% 27-Dec-18 100.0741 10.6902 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.8950 8.3800 0.70 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8348 8.6277 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8119 8.5900 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9566 8.2500 750.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 117.8686 9.6500 800.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.7375 8.6000 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.7375 8.6000 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.3018 8.3000 100.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 102.7887 8.8600 300.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.2973 8.3600 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.2973 8.3600 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4000 11.6915 1.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.7074 8.4200 50.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.3891 8.6100 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.3891 8.6100 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.2053 8.8100 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.3906 8.3400 700.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.3906 8.3400 700.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.3478 8.7000 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.1893 8.3400 260.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.1893 8.3376 250.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 103.7195 8.8800 50.00 INE895S07014 BHAVYA CEMENTS LIMITED 10.00% 07-May-20 101.0665 - 16.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.1890 7.2200 12.40 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1500 8.7300 91.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1700 9.4500 2.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.0000 8.6176 1500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3096 8.4400 1500.00 INE811K07026 PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED 11.40% 24-Jul-20 100.0905 11.8578 960.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3090 8.4404 50.00 INE146O07169 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED - 26-Jul-20 100.0000 10.1900 500.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.0000 8.5600 100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.7983 8.7300 500.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.7983 8.7300 250.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 101.8200 8.7000 11.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6500 10.0000 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.6340 10.2000 6.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.9773 8.4900 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.0600 8.5100 213.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4500 9.4606 4.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 100.7500 7.3850 100.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 105.2500 8.8100 0.50 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.7655 8.4300 100.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.3200 9.0200 40.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 100.1600 8.4600 40.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7200 9.4423 4.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.9838 9.3500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0164 8.4100 1457.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.15% 20-Mar-23 98.6000 9.6182 3.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5537 9.2500 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.2353 9.1269 150.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.0000 8.7500 1404.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 100.6007 10.0286 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 106.7951 7.2900 40.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 103.7165 8.3500 50.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 105.5245 8.5900 300.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 105.5245 8.5900 300.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7500 8.6000 2.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.2810 8.4700 106.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.9000 9.3100 13.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.2000 9.5700 27.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.8149 9.6700 180.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 98.7500 9.7825 94.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.3000 8.4900 6.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.0900 9.3100 5.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.4400 9.0800 2.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.7859 8.3200 751.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6381 8.3431 350.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.5600 9.3500 3.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2101 8.4200 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2101 8.8252 198.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 100.0000 9.2100 270.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.1500 9.4500 2.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2905 2.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 95.1000 9.5258 3.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.3403 8.2187 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.3403 8.3900 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.5800 9.2900 4.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.4500 10.0200 3.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.9518 8.4600 350.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.9518 8.4600 148.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.3646 7.3150 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5976 9.5750 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.3336 9.6577 500.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.2710 9.8051 250.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2500 11.3500 30.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange