Jul 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12189.20 NSE 23347.20 ============= TOTAL 35536.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08303 TATA SONS LTD 9.90% 24-Feb-16 100.6766 8.4200 100.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.5784 8.7600 500.00 INE465A07048 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 28-Apr-16 30.4378 8.8100 77.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.4000 6.2700 0.50 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0000 - 2.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LIMITED 17.00% 16-Mar-17 100.0100 - 43.00 INE186N07084 EQUITAS MICRO FINANCE PVT LTD 12.50% 26-May-17 100.2065 12.7100 165.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 0.50 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.5300 8.1200 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.4597 8.2000 100.00 INE975G08132 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.9792 11.1000 750.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8319 8.5900 500.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 102.8252 9.7500 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.7652 8.6100 1500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2986 8.3100 1250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4203 8.7500 450.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1639 8.3200 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3100 8.4500 50.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 67.4250 8.1900 1.10 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0000 8.6600 2450.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.50% 29-Jun-21 106.0500 11.0400 0.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.4864 7.2900 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 98.7601 9.1700 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 97.4300 8.5100 641.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9316 8.9300 1350.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.7000 11.1800 1.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.6000 8.5200 4.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 103.7220 8.6100 200.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6800 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4020 8.4000 550.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.3402 8.2100 96.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.2609 8.2200 200.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.4730 8.2100 100.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 22-Jan-29 109.6920 7.3100 0.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.0827 7.3100 0.10 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.5353 8.2100 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.0800 10.9000 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.7500 0.0000 3.00 NSE === INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 99.9270 7.7501 100.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 99.9270 7.5000 100.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.50% 28-Sep-15 100.2400 8.7727 116.70 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 171.0940 0.0000 12.60 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.3216 8.1101 650.00 INE044A07017 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 9.20% 23-Nov-15 100.2958 7.7499 500.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.5867 8.4680 100.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.5784 8.6000 500.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.8440 8.1944 200.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 140.0000 0.0000 1.10 INE881J07DF6 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD -- 15-May-16 100.5643 9.9500 50.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2609 8.9400 350.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 92.6999 9.1505 10.00 INE614G08053 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 18-Jul-16 100.0000 10.4400 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.1822 8.1788 60.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6201 8.2000 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.6201 8.2000 150.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.6766 8.2800 100.00 INE013A07XF3 RELIANCE CAPITAL LIMITED INDEX 03-Feb-17 82.0000 0.0000 1.50 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 104.5726 10.1387 200.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 131.8746 9.0500 55.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 99.0993 8.5000 500.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 99.0993 8.5000 500.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 102.1846 8.0143 15.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 123.0000 0.0000 2.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8619 8.2600 2.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.8989 8.1200 1.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.5000 9.5000 3.00 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED - 11-Dec-17 113.0000 0.0000 0.50 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.8347 8.2900 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.8347 8.2900 50.00 INE556F09486 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.63% 16-Mar-18 100.3094 7.8594 750.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4373 8.0718 9.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.5300 8.1100 100.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.2284 8.1500 400.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.4974 11.2000 22.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 102.9500 9.8400 6.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8319 8.5826 500.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 102.4757 8.8700 350.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 369.30 INE162T07017 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 40.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 102.8252 10.1000 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.7652 8.6000 1500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2986 8.3000 1250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2986 8.3000 350.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 99.9000 9.2000 4.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4000 11.6910 2.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 99.7000 9.2100 5.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4203 8.7500 550.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4574 8.7400 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4206 8.7500 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 99.7500 9.1000 5.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4002 8.5700 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4002 8.5700 250.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2900 8.7000 229.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1639 8.3100 250.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 101.2000 9.1700 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3100 8.4391 50.00 INE227L08013 ARVIND LIFESTYLE BRANDS LIMITED - 27-Jul-20 100.0000 10.3370 100.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.0000 8.7400 1843.00 INE871D07OC4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.75% 29-Jul-20 100.0000 8.7400 450.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.0000 8.6000 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0000 8.6600 1350.00 INE848E07815 NHPC LIMITED SR-T STRRP C 8.50% 14-Jul-21 100.0808 8.4700 24.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.7016 7.1900 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.4864 7.3000 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7408 8.3500 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5337 8.3879 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.1500 8.4300 40.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 101.0000 10.0300 50.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.1189 8.6900 100.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 100.0978 8.4700 24.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 100.6100 8.9800 4.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0800 8.7100 60.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.7601 9.1600 350.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.0000 8.7500 275.00 INE555J07211 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-23 104.0034 9.8500 88.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9316 8.9100 1350.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.1000 9.2800 7.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 107.7500 8.0300 2.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.7220 8.6000 300.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.7220 8.6000 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.1645 8.4446 50.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.1800 9.3000 5.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.2200 9.1200 14.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.4274 8.5900 250.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.4274 8.5900 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6581 8.3386 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6581 8.3400 250.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.7315 8.3500 112.50 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2000 9.1000 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2416 8.4150 700.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2416 8.8206 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.6316 8.4287 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.6316 8.4300 250.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.1209 8.5092 3.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.1209 8.5100 3.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.3500 9.6600 103.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0500 8.6800 260.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 100.0000 9.2500 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.2609 8.3747 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.3402 8.3747 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.4134 8.3742 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.2500 7.3400 1.50 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.9300 8.4600 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.5044 7.3000 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.4730 8.3747 100.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 108.9472 7.3900 11.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 109.8941 7.3100 10.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.5353 8.3747 200.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.3164 8.3885 35.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.8470 7.3000 4.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.2215 9.3800 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.4200 11.4000 26.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 105.2300 9.6100 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0000 9.6900 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9700 10.9100 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com