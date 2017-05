Aug 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12679.10 NSE 25315.80 ============= TOTAL 37994.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE033L07496 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.68% 29-Oct-15 100.2916 8.0500 500.00 INE001A07JX0 HDFC LTD. 9.20% 01-Nov-15 100.1496 8.0300 150.00 INE895D08303 TATA SONS LTD 9.90% 24-Feb-16 100.7104 8.3600 100.00 INE116F08085 PANATONE FINVEST LIMITED 9.50% 31-Mar-16 100.5916 8.2800 690.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.4171 8.1100 230.00 INE691I07877 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.15% 12-Sep-16 100.1057 7.6900 1000.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 11.00% 19-Sep-16 101.9292 9.0700 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.6808 8.2200 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.2892 8.1700 175.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LIMITED 17.00% 16-Mar-17 100.0100 - 1.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 104.5054 0.0000 100.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 100.7778 8.8900 1247.20 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 1.50 INE514E08EM6 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.58% 16-Mar-18 100.2851 8.4200 500.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.4537 8.0900 200.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 100.2164 8.1900 250.00 INE671H07186 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-18 100.0000 11.9800 2.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 1.00 INE975G08132 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0292 0.0000 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1509 8.5300 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8912 8.5700 400.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 117.9876 0.0000 1700.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4563 8.7800 525.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.2411 8.2900 375.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3100 8.4500 200.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.4103 8.5600 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1200 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.2967 7.2100 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.9546 7.2000 50.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 100.6030 9.4100 200.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.2199 8.6800 25.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.6587 9.4100 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 100.9497 9.4100 250.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.1500 8.7200 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9551 8.9100 250.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 105.6000 9.2000 1.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 103.3233 8.9900 1200.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.7863 8.3300 25.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3377 8.3900 25.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.6960 8.4300 25.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 100.1635 8.3700 25.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.9260 8.4000 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.3190 7.4500 16.70 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0593 7.2400 1.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 116.5000 5.8700 0.20 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.9185 7.2700 10.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.6751 8.4600 50.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 114.6843 7.3800 10.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 100.0682 10.1500 250.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.3000 9.7600 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 30-Oct-99 107.7000 11.3800 0.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.7800 10.9600 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2000 0.0000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.7500 0.0000 1.00 NSE === INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.1867 8.1374 119.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 100.0461 7.4000 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 100.0461 7.4000 50.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.2223 7.5500 50.00 INE752E07AA7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-15 99.9216 7.5000 175.00 INE750H07048 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 26-Sep-15 116.8385 10.1200 1500.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.3254 7.8570 50.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1578 7.2099 750.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.6610 8.2960 100.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5480 8.2200 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.4780 7.9054 350.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.4780 7.8000 350.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.7998 8.2200 45.00 INE759E07277 L&T FINCORP LIMITED 9.59% 01-Apr-16 100.7320 8.4499 100.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 140.0000 0.0000 1.10 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.2938 8.8720 500.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2474 8.9350 15.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.7759 8.4500 28.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7460 8.1800 20.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.9292 9.0500 400.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.8973 8.8480 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.6808 8.2000 100.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.7104 8.2200 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.2892 8.1500 175.00 INE898G07138 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 16-Jan-17 151.7298 8.6500 100.00 INE013A07XF3 RELIANCE CAPITAL LIMITED INDEX 03-Feb-17 82.0000 0.0000 1.50 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 101.8600 8.5700 10.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 104.5054 10.2500 100.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 123.0000 0.0000 2.00 INE121A07HU6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 23-Jun-17 101.5465 8.9800 105.00 INE898G07146 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jul-17 152.1098 8.6500 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0972 8.1800 130.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-17 103.7236 8.5100 29.40 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED - 11-Dec-17 113.0000 0.0000 0.50 INE514E08EM6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.58% 16-Mar-18 100.2851 7.8349 500.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.3459 8.5559 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.3459 8.5600 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.2164 8.2000 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1509 8.5200 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8912 8.5600 400.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 117.9876 9.6505 1700.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0000 8.8707 50.00 INE019A07407 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 3 9.72% 23-Dec-19 100.2416 10.0000 1900.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4563 8.7400 525.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 101.0000 10.2900 2.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0233 8.6050 20.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.8553 8.4500 450.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD - 17-Jun-20 100.4418 9.6740 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.2411 8.2900 375.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 100.7200 8.5000 4.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 101.2500 9.1600 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3100 8.4391 200.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.1641 8.7000 230.00 INE871D07OD2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.75% 31-Jul-20 100.0000 8.7500 850.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0000 8.6600 1800.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.5503 10.9174 12.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.8500 10.4100 20.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1200 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.3476 7.1900 300.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 98.9138 8.4000 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.0590 7.1900 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8596 8.3266 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8596 8.3266 500.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6923 9.3800 240.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.2199 8.6700 25.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7539 9.3800 281.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.0482 9.3800 260.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.4500 8.8200 14.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.2000 8.6898 9.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0690 8.4000 400.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 99.9700 8.7472 416.00 INE555J07229 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-24 104.1774 9.8500 88.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9551 8.9059 250.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 105.8331 8.5370 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.4700 8.4400 43.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.8356 8.5400 150.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.2856 9.2500 1.00 INE555J07237 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-24 104.3323 9.8500 104.40 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.3500 9.5400 250.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 103.3233 8.9850 1200.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.1000 9.5800 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.7534 8.4400 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.2145 8.4367 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.2145 8.4367 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9500 8.6500 10.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.0356 8.4092 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.0356 8.4100 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.4274 8.5900 300.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.5545 8.5700 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.7863 8.3200 25.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 103.8600 8.5200 12.00 INE555J07245 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-25 104.4795 9.8500 104.40 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3377 8.4000 25.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.6960 8.4200 25.00 INE165K07019 JHAJJAR POWER LIMITED 9.90% 30-Apr-25 102.2223 9.8500 300.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.1635 8.3600 25.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.4000 9.7400 95.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0000 8.6900 3.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 104.7545 9.8500 243.20 INE555J07260 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-26 104.8829 9.8500 243.60 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.3190 7.4538 16.70 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 109.3993 7.3100 20.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.4931 7.3000 3.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 110.2285 7.2500 17.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 109.9827 7.3000 13.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.1668 7.3000 3.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.3689 7.3200 11.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.3848 8.3800 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 98.3848 8.3800 150.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.4924 8.3600 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.4924 8.3600 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.6500 8.5200 20.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0185 8.3850 200.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.0185 8.3845 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.3500 9.6200 500.00 INE008A08U84 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.3000 9.6628 504.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.2000 9.8236 250.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6246 9.0300 207.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.7500 11.2100 206.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3700 9.3400 41.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2600 9.8100 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.6300 11.3500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange