Aug 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8707.70 NSE 27504.80 ============= TOTAL 36212.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1551 8.1200 200.00 INE916D077Z7 KOTAK MAHINDRA PRIME 9.62% 15-Mar-16 100.7577 8.1500 150.00 INE916DA7519 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 09-May-16 100.2968 8.6300 50.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.9588 8.5000 150.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 101.3314 8.6800 100.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 139.9115 8.4800 30.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LIMITED 17.00% 16-Mar-17 100.0100 - 1.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.6860 9.2800 250.00 INE334L07159 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 12.15% 23-Jun-17 100.1432 12.4100 850.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 99.8033 11.9800 27.50 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 101.0800 9.4000 1.00 INE671H07186 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-18 100.0000 11.9600 12.50 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.1343 8.2600 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8892 8.5700 100.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 118.0174 0.0000 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6799 8.6300 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 97.9586 7.2200 10.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2200 8.4500 1450.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.4082 8.5600 150.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.0000 12.0000 1.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.4313 9.6600 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 109.7600 9.4500 1.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 105.8966 8.5300 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.8992 8.5300 150.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 103.3433 8.9800 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.1937 8.4500 950.00 INE925K07016 INDU NAVAYUGA INFRA PROJECTS PVT 10.25% 13-Mar-25 101.3156 10.0100 2920.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.2752 8.4300 13.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3377 8.3900 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.2988 7.3300 16.70 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.1900 7.2800 6.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0244 7.2400 3.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.5248 7.2400 3.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.7068 7.2400 3.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.8500 7.2700 1.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 107.6552 8.4400 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0000 10.1800 2.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA 9.05% 27-Jan-99 99.0000 9.3100 21.00 INE028A09180 BANK OF BARODA 9.05% 27-Aug-99 98.1500 9.5000 12.00 INE028A09131 BANK OF BARODA 9.20% 09-Oct-99 99.0000 9.4800 9.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.9100 10.9300 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.3500 10.8400 1.00 NSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1551 7.8000 1200.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 146.3000 0.0000 2.70 INE721A07GX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.70% 22-Oct-15 100.4248 8.0300 450.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.6655 8.2700 135.00 INE916DA7DV4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.62% 15-Mar-16 100.7577 8.2900 150.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0132 8.4360 74.00 INE916DA7519 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 09-May-16 100.2968 8.5100 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0124 8.1800 100.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.9588 8.3900 150.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2456 8.9300 350.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.9602 8.6308 50.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 102.4690 9.8344 50.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED SR-I 10.31% 31-Oct-16 100.4009 10.3100 288.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.3314 8.5500 50.00 INE247J08023 STERLING AND WILSON PRIVATE LTD 0.00% 29-Dec-16 106.8625 10.7000 85.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 130.7500 0.0000 1.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.0475 8.4499 10.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.6860 9.2813 250.00 INE872A07TK0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 12-Nov-17 100.0350 10.9220 50.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 101.2636 12.7800 20.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.7376 8.0749 5.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.2425 8.0750 10.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.2161 8.2000 12.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1343 8.2500 250.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 102.9500 9.8400 6.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8892 8.5600 100.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 118.0174 9.6500 250.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - 28-Jun-19 104.7009 9.9000 1250.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 99.9000 9.2000 4.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 99.7000 9.2000 5.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 99.7500 9.1000 5.00 INE919I07039 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-20 100.0000 8.3600 100.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 97.9586 7.3500 10.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.2000 8.8245 56.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2400 8.6985 124.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.0100 8.5150 2300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1800 8.4717 1500.00 INE146O07169 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED - 26-Jul-20 100.0000 10.1900 2500.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.1641 8.7000 360.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.1636 8.7000 40.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.4082 8.5600 150.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.0000 7.5000 120.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.1000 10.5150 0.50 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.0887 7.6000 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1200 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.8768 9.5500 290.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.8768 9.5500 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.4313 9.6500 331.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.9190 9.5500 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.0682 9.3760 10.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.0000 7.1732 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.9786 8.4400 157.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.3200 8.6844 395.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.2470 9.6000 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9908 8.9000 950.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2500 11.7800 1.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 104.5000 8.5400 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6456 9.8431 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7608 8.6000 250.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7608 8.6000 248.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.6000 8.4200 15.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.6000 9.2000 4.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.8600 8.6876 95.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 103.4200 8.9700 600.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.2256 8.4350 1000.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.0671 8.4050 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.0671 8.4050 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.2767 8.3985 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.2767 8.4000 100.00 INE925K07016 INDU NAVAYUGA INFRA PROJECTS PVT - 13-Mar-25 101.3156 11.5400 2920.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 99.9900 9.6300 250.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.2752 8.4200 13.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.0810 8.4400 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.1450 8.4300 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.9349 8.3950 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 99.9500 9.2000 45.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.1800 8.6600 68.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 100.0000 9.2400 30.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.0800 9.2300 11.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.2365 8.3300 100.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.2365 8.3300 100.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.0000 7.1831 3350.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 99.9600 7.1907 120.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 103.0400 9.6100 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.4184 7.3150 16.70 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 104.9845 9.8500 60.90 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.3700 10.0400 25.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.5777 7.3000 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.8950 8.4100 19.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.2800 7.2100 40.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.6552 8.4300 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9153 10.2000 2.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6400 9.0200 430.00 INE549K08061 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Dec-99 98.4700 - 380.00 INE549K08046 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Dec-99 98.6700 - 260.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.1600 9.4000 170.00 INE549K08079 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Dec-99 98.6700 - 60.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.7685 11.2000 50.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 103.6500 9.4000 28.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1000 10.8800 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 2.00 ===============================================================================================