Aug 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15715.50 NSE 31381.70 ============= TOTAL 47097.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE905F07018 GMR HOLDINGS PVT LTD 0.00% 21-Aug-15 112.4715 0.0000 1500.00 INE667F07AD8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.95% 14-Sep-15 100.1604 8.0000 50.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 100.0883 7.7800 250.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.80% 05-Dec-15 100.5715 8.6500 750.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.4003 8.1400 150.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.5926 8.5100 50.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.23% 03-Jul-16 101.1398 8.8300 100.00 INE334L07142 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 12.15% 12-May-17 100.1054 12.4200 210.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9800 1.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2529 8.2800 250.00 INE671H07186 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-18 100.0000 11.9800 3.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.1543 8.2500 250.00 INE019A07324 JSW STEEL LTD 10.40% 19-Aug-19 102.4381 9.6600 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5859 8.6500 6500.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LTD 9.40% 31-Oct-19 101.5896 8.9100 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.5660 8.4600 350.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.2500 7.1500 10.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 99.9212 8.6300 350.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2100 8.4800 900.00 INE871D070D2 INFRASTRU TURE LEASING AND FIN 8.75% 31-Jul-20 100.0000 8.7500 200.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 103.6400 6.1400 120.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 107.2000 10.7300 4.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.0373 8.4800 1000.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 103.3372 8.9900 950.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 101.3000 11.8900 350.00 INE340M08145 TAMIL NADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 99.6000 9.2800 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.9500 0.0000 9.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.9200 7.2600 2.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4349 7.2700 5.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.9500 10.7100 0.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.3000 10.3400 30.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7855 0.0000 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.8000 10.7900 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4500 9.6900 1.00 NSE === INE905F07018 GMR HOLDINGS PRIVATE LIMITED 0.00% 21-Aug-15 112.4715 - 1500.00 INE667F07AD8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.95% 14-Sep-15 100.1604 7.7500 50.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 100.0883 7.5303 250.00 INE148I07944 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 30-Sep-15 100.2565 7.6745 750.00 INE804I07FX8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 145.8120 0.0000 7.20 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.0881 7.7446 10.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.5715 8.4200 750.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 99.8260 7.6999 50.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.4003 8.0220 150.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.8778 7.9000 51.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.8778 7.9000 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.4775 8.1800 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.4775 8.1800 50.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 109.6174 8.0000 200.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 100.5926 8.3984 50.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.6843 8.6000 100.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.6843 8.6000 100.00 INE860H07482 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 10-Jun-16 100.5192 8.7200 50.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 101.1398 8.8500 100.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 130.7500 0.0000 0.50 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.7280 9.2650 20.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED - 03-Jul-17 121.0000 0.0000 2.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3998 8.2650 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3998 8.2650 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.6491 8.9849 20.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 101.0832 8.5500 250.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.6290 8.0000 124.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.6290 8.0000 124.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2529 8.2800 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.3789 8.2294 10.00 INE804I07C36 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 03-Aug-18 100.0000 10.1382 2500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1543 8.2400 250.00 INE804I07C44 ECL FINANCE LIMITED OPT 10.15% 02-Aug-19 100.0000 10.1411 2500.00 INE296A07HS0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.87% 02-Aug-19 100.0000 8.8600 250.00 INE019A07324 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-19 102.4381 10.0100 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5859 8.6530 6500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1928 8.3300 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1928 8.3300 50.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 31-Oct-19 101.5896 8.9050 250.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.4260 8.5500 20.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.3700 0.0000 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5660 8.4500 350.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1644 8.6050 200.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1272 8.6128 100.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0030 8.6100 700.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0030 8.6100 350.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.1037 8.3500 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0644 8.3343 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0644 8.3350 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2000 8.4644 2400.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2000 8.4664 450.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.0500 8.7300 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.2074 8.5357 500.00 INE871D07OD2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.75% 31-Jul-20 100.0000 8.7400 200.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.2322 8.3600 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.5292 10.0129 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.2000 8.4800 28.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.0601 7.9500 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5500 12.1000 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.0850 8.4400 118.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5391 9.2564 10.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.2800 8.6914 1515.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7292 8.6050 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.7292 8.6050 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.5200 9.5000 100.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.0373 8.4800 1000.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.0373 8.4800 1000.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.8400 8.6908 5.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.1500 9.5500 40.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.4097 8.4300 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.4084 8.4700 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.4084 8.4700 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.4097 8.4300 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.6714 8.4667 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.6714 8.4675 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.5544 8.5700 150.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.5544 8.5700 149.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 97.7000 9.6900 91.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 100.0000 8.4892 50.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 100.0000 8.4900 50.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.0100 7.1900 150.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.0000 8.5800 500.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.8000 9.0400 9.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.0000 8.4898 50.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.0000 8.4900 50.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.0000 8.4904 50.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.0000 8.4900 50.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.3057 8.4500 53.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.0000 8.4897 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.1141 7.2800 5.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 109.4682 7.3300 20.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.1289 7.2833 13.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.2551 7.2900 5.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 100.3218 8.4500 54.50 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 100.0000 8.4901 50.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.0000 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.0000 8.4905 50.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.0000 8.4900 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.0600 7.2782 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.1400 9.9500 334.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.5000 9.5800 15.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.8687 11.3300 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0500 11.4200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange