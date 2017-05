Aug 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5201.50 NSE 22158.00 ============= TOTAL 27359.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D076Z9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 16-Oct-15 98.5054 8.0500 250.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.9387 8.5500 400.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.4307 8.5700 200.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 101.2588 8.5900 250.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9800 2.50 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.8371 8.2500 500.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 102.0289 8.3300 500.00 INE691I07AB6 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.00% 26-Feb-18 100.2507 8.8500 100.00 INE860H07896 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 26-Feb-18 103.8729 8.8500 57.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1312 8.1200 200.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.3121 8.1100 127.50 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.6483 7.9900 50.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.1000 0.0000 1.00 INE019A07324 JSW STEEL LTD 10.40% 19-Aug-19 102.4369 9.6600 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6309 8.6500 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.5295 8.4700 50.00 INE804I08619 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.3400 10.2100 1.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.1500 8.7000 5.00 INE871D070D2 INFRASTRU TURE LEASING AND FIN 8.75% 31-Jul-20 100.0000 8.7500 200.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.7344 8.4500 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 103.2300 8.4700 17.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.7114 8.4500 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 99.6630 9.2900 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.6901 8.4500 100.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.0000 8.7400 1.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.6588 8.4500 50.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 09-Jul-24 106.8830 11.6100 1.00 INE848E07849 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-24 100.4137 8.4200 10.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.1000 9.8300 50.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.0000 8.6500 10.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.6815 8.5600 350.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 99.6407 8.4500 100.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.0800 7.1900 20.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.0500 9.9400 5.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.2637 8.2300 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.8860 7.0300 2.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.3164 8.2300 100.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 110.8700 7.3100 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.1589 7.2800 10.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 110.7300 7.2700 1.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.1900 7.2700 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.5600 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.9000 0.0000 3.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.5000 9.7400 15.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 107.0255 0.0000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.7970 10.4400 2.00 NSE === INE691I07463 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.99% 31-Aug-15 100.1583 7.5500 1250.00 INE691I07463 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.99% 31-Aug-15 100.1583 7.5500 250.00 INE043D07CL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN. 0.00% 31-Aug-15 99.4855 7.5505 250.00 INE043D07CL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN. 0.00% 31-Aug-15 99.4855 7.5500 250.00 INE916D076Z9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 16-Oct-15 98.5054 7.8000 250.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.6059 8.6329 250.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.6059 8.4000 250.00 INE121A07HS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.5159 8.3299 170.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.2804 9.0000 3.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.7485 9.8992 40.00 INE532F07AP8 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 11.65% 21-Apr-16 101.2246 9.6374 40.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 100.0714 8.5600 250.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 100.0714 8.5600 250.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.9387 8.4600 400.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 92.8643 9.0473 800.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.1229 8.0200 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.9486 8.0800 4.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 100.7308 8.4863 500.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 100.7849 8.4000 250.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 100.7849 8.4001 250.00 INE121A07IJ7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.81% 05-Sep-16 100.8665 8.9782 160.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.4307 8.5500 200.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.3265 8.5500 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.3265 8.5500 50.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.2588 8.5700 250.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 101.0680 8.5500 100.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 101.0680 8.5500 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Jan-17 101.4310 8.5500 300.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Jan-17 101.4310 8.5500 300.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 130.7500 0.0000 0.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 101.7708 8.5700 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 101.7708 8.5700 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 19-Jun-17 101.5615 8.5700 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 19-Jun-17 101.5615 8.5700 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8371 8.2500 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8890 8.1900 700.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8890 8.1900 700.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8754 8.1982 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5590 8.2000 650.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5590 8.2000 650.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5078 8.2268 10.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 04-Oct-17 101.3114 8.5700 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 04-Oct-17 101.3114 8.5700 100.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 100.0509 8.1044 1200.00 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 99.5631 9.3796 350.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1312 8.1194 200.00 INE612J07020 REPCO HOME FINANCE LTD. 9.35% 29-Jun-18 100.1132 9.3050 350.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.3121 8.1000 127.50 INE274Q07016 ASHVI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 20.00% 21-Aug-18 98.3986 - 142.10 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0169 11.0500 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0184 8.2500 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0184 8.2500 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.6483 8.1431 100.00 INE752E07835 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-19 93.5000 8.8500 5.00 INE019A07324 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-19 102.4369 10.0100 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 102.6309 8.6490 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2944 8.3000 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2944 8.3000 100.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2200 11.7387 1.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 102.2915 10.0000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5295 8.4600 50.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 101.1700 9.3000 13.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1641 8.6050 300.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.1269 8.6127 150.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.1500 8.4500 4.50 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.0500 9.4700 2.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.1200 8.7147 362.00 INE871D07OC4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.75% 29-Jul-20 100.0500 8.7250 260.00 INE871D07OD2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.75% 31-Jul-20 100.0000 8.7400 200.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.1000 10.5100 0.50 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 99.7344 8.4400 50.00 INE848E07815 NHPC LIMITED SR-T STRRP C 8.50% 14-Jul-21 100.1800 8.4500 30.50 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.5100 9.4500 16.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.5000 8.4500 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5400 12.1000 12.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 99.7114 8.4400 50.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 100.2000 8.4500 4.50 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.24% 20-Dec-22 99.6630 9.3500 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.6901 8.4400 50.00 INE848E07831 NHPC LIMITED SR-T STRRP E 8.50% 14-Jul-23 100.1500 8.4600 50.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.3000 8.6876 164.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.27% 15-Feb-24 106.7400 7.1700 1.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.6588 8.4400 50.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-24 106.0171 8.5100 250.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.8000 8.5900 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.0051 8.3500 500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 101.6200 9.4800 100.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 104.1900 8.8500 459.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.0000 9.3246 150.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.0000 9.3250 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.9081 8.4300 100.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.6815 8.5500 500.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.6815 8.5484 100.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.5600 9.3500 5.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2800 9.0800 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.1127 8.4350 257.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.1127 8.4350 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.4379 8.4600 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.6407 8.4400 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.4000 9.6700 13.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.8900 9.3600 82.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.0800 7.1500 250.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.0000 8.5800 500.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.0000 9.9900 44.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.6500 9.2500 4.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 105.6000 9.8100 5.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.5900 10.0000 17.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.3720 8.4400 26.70 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.2637 8.4000 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.3639 8.4700 2.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.3840 8.4400 26.70 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.7554 7.2700 1.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.3164 8.4000 100.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 109.5282 7.3200 20.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 110.7150 7.3349 101.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 110.2491 7.2700 2.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4054 7.2725 7.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 110.4000 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.0916 7.2750 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6200 9.3500 630.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.4442 9.9500 300.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.5000 9.5800 15.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.8798 10.9500 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.9500 11.1464 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 106.4900 11.6000 1.50 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.8675 11.3300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com