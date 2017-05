Aug 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4764.70 NSE 15976.80 ============= TOTAL 20741.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.7914 8.4100 250.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0000 - 1.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.7400 5.00 INE522D07875 MANAPPURAM FINANCE LTD 11.75% 18-Oct-17 101.1760 11.0700 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.4270 8.2800 500.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 2.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.2943 8.2900 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1349 8.3400 50.00 INE019A07324 JSW STEEL LTD 10.40% 19-Aug-19 102.4336 9.6600 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 102.6059 8.6500 1000.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 100.9500 10.4000 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2900 8.4500 350.00 INE871D070D2 INFRASTRU TURE LEASING AND FIN 8.75% 31-Jul-20 100.0000 8.7500 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3234 8.5800 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 103.3000 8.4500 15.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.0000 0.0000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.9200 7.2200 3.30 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 103.5260 9.0000 15.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 99.3635 9.3500 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 100.0700 7.3100 0.90 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.9500 8.7500 14.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.1003 9.0000 64.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.6616 9.0000 12.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 103.2000 9.0900 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.0808 8.3400 50.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 104.3000 8.8300 110.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.5957 8.3600 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.2400 8.4200 15.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.6307 8.4400 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 100.2909 8.3500 50.00 INE340M08145 TAMIL NADU GENERATION N 9.00% 11-Jun-25 99.2300 0.0000 11.00 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2900 25.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 101.8000 9.7100 22.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.7727 8.3600 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.9000 7.2600 2.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.5000 7.2400 5.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.9500 7.2600 3.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.4678 7.0800 7.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.9500 10.7100 0.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5300 9.5900 125.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2000 3.6300 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.5000 10.6900 2.00 NSE === INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.0974 7.4999 40.00 INE148I07944 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 30-Sep-15 100.2471 7.6734 750.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1468 7.7966 200.00 INE909H07917 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.98% 26-Oct-15 100.2990 7.9732 50.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.25% 26-Oct-15 100.3253 7.7708 23.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.2446 7.7000 150.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.2446 7.6999 150.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4441 7.9006 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4441 7.6999 100.00 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED - 18-Dec-15 107.9662 7.8500 100.00 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED - 18-Dec-15 107.9662 7.8500 100.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.1195 8.4000 750.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.1195 8.4000 750.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.9492 8.4000 150.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.9492 8.4000 150.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.0838 7.9098 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.0838 7.9000 50.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.7914 8.3800 250.00 INE202B07CF4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 25-Oct-16 108.4582 9.0800 1.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.4228 8.5500 200.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.4228 8.5500 200.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 130.7500 0.0000 0.50 INE334L07142 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 12.15% 12-May-17 100.1026 12.4209 100.00 INE896L07157 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 0.00% 15-May-17 115.5310 10.2700 1.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8705 8.2000 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8705 8.2000 100.00 INE445L08128 NABHA POWER LIMITED 9.40% 28-Aug-17 101.8991 8.3339 12.00 INE866I07693 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 31-Aug-17 111.5443 10.1100 1.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.9467 8.3318 3.00 INE866I07743 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 11-Oct-17 110.4056 10.1100 1.00 INE522D07875 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 11.75% 18-Oct-17 101.1760 11.0500 50.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.8125 8.4800 250.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.8125 8.4800 250.00 INE202B07CU3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 27-Nov-17 107.3955 9.2500 1.00 INE202B07DB1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 10-Jan-18 105.3614 9.2500 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4270 8.2700 500.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.6600 9.4000 100.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.6600 9.4000 100.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.6600 9.4000 20.00 INE202B07EJ2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 17-Apr-18 102.9458 9.2600 1.00 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE LTD 10.81% 30-Apr-18 100.3701 10.3601 30.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4235 8.1200 5.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.2481 8.4400 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.2481 8.4482 130.00 INE013A07O60 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 03-Aug-18 99.9900 8.9945 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.8284 8.4000 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.6000 8.5820 36.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8860 8.3500 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8860 8.3500 50.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 100.2943 8.2837 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1349 8.3300 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1349 8.3289 50.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.2000 8.8558 15.00 INE019A07324 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-19 102.4336 10.0100 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6059 8.6557 1000.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2657 8.3075 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2657 8.3075 250.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 103.1945 9.7500 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.1027 8.3500 150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.1218 8.3450 50.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1800 9.4400 2.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.8050 8.5697 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.8050 8.5700 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2900 8.4432 150.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.1600 8.7000 629.00 INE871D07OD2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.75% 31-Jul-20 100.0000 8.7400 100.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.2319 8.5800 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3234 8.5800 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.7356 8.9973 20.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.4448 8.5700 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.4448 8.5700 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4900 9.4500 45.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1200 1.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 96.8500 9.7300 5.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 103.5060 9.0000 15.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.3635 9.5000 50.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.2700 8.6760 15.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.9500 8.4200 14.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.0803 9.0000 64.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.8013 8.4200 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 99.8013 8.4200 50.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.0500 8.7300 1537.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 106.6416 9.0000 12.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 105.2000 8.8228 2.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.1500 9.7400 10.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.7797 8.4200 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.7797 8.4200 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 104.0516 9.0000 16.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.8872 8.5819 200.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.8872 8.5800 200.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 105.1997 9.3600 226.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.9000 9.2263 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.0808 8.3300 100.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 104.1900 8.8500 44.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0500 9.5700 4.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 98.7000 7.7912 74.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.6692 8.4284 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.6692 8.4284 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.9074 8.4300 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.5957 8.3500 350.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.5957 8.3484 150.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.3500 9.0000 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.8700 8.4000 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.2909 8.3400 350.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.7706 8.4200 50.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.0000 9.4900 100.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2893 2.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 99.9900 10.0900 355.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.0113 9.9900 150.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.7727 8.3500 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.7039 7.2750 2.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.2000 7.2700 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.2224 7.2725 5.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.5500 7.3000 6.30 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.0424 7.2800 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1576 9.8300 132.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0000 10.9000 41.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3500 9.6000 12.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt 