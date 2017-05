Aug 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4657.20 NSE 30497.70 ============= TOTAL 35154.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY CEEOUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 100.3995 8.0400 45.00 INE161J07176 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.75% 21-Dec-16 99.6302 10.0400 500.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LIMITED 17.00% 16-Mar-17 100.0100 - 1.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9800 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.8603 8.2300 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.2012 8.2500 250.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0800 - 0.50 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.40% 20-Jul-18 100.2081 9.3100 100.00 INE671H07186 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-18 100.0000 11.9800 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.9486 8.4800 72.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6903 8.2900 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9614 8.2900 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.9364 8.3400 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6059 8.6500 1000.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.1600 8.7000 18.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.0200 8.7900 10.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.0000 8.7500 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 104.0716 9.6800 16.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9798 8.5700 300.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 100.0000 12.1300 94.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.8531 8.3700 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.6492 8.4300 50.00 INE759E08028 LNT FINCORP LIMITED 9.95% 20-Mar-25 103.4800 9.3600 80.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.7727 8.3600 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.1991 7.0000 2.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 110.9440 7.3100 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.4500 7.2100 3.70 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.1000 7.2000 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.6387 7.2700 60.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 104.8500 10.0000 70.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.5000 8.4200 18.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2800 0.0000 7.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0000 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0800 0.0000 2.00 NSE === INE957N07013 HERO FINCORP LIMITED 10.20% 03-Oct-15 100.2340 7.9100 250.00 INE923L07019 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-15 100.0000 8.8900 371.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 100.3995 7.9000 45.00 INE860H07433 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 27-May-16 100.6734 8.6500 650.00 INE860H07433 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 27-May-16 100.6734 8.6500 650.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.2584 8.8700 500.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.2584 8.8700 500.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.2842 8.8700 500.00 INE923L07027 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-16 100.0000 8.8900 259.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.6475 8.4996 250.00 INE071G07058 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 10-Oct-16 100.7751 8.5528 300.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.7395 8.5409 300.00 INE442H08016 ASHOKA BUILDCON LIMITED SR-I 10.31% 31-Oct-16 100.3963 10.3091 9.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.4339 8.5409 600.00 INE161J07176 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.75% 21-Dec-16 99.6302 10.4000 500.00 INE923L07035 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-16 100.0000 8.8900 259.00 INE013A07XF3 RELIANCE CAPITAL LIMITED INDEX 03-Feb-17 81.0000 0.0000 2.50 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 100.0000 8.8900 281.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4614 8.2186 1000.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4614 8.2200 1000.00 INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.11% 17-Jul-17 100.1793 8.9738 500.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 28-Jul-17 100.0300 8.4700 3000.00 INE539K07015 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 8.99% 07-Aug-17 100.0100 8.9691 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8603 8.2300 850.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8603 8.2300 350.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9111 8.1900 564.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.9111 8.1900 564.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.2003 8.2400 500.00 INE923L07050 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-17 100.0000 8.8900 281.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.4390 10.5608 200.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 100.0000 9.1000 293.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0150 8.3828 2000.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0150 8.3828 1000.00 INE923L07076 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 31-Dec-18 100.0000 9.1000 293.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.2707 8.3000 108.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6903 8.2800 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9614 8.2800 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8025 8.2900 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8025 8.2900 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9364 8.3300 1400.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9364 8.3300 900.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1653 8.3189 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1653 8.3200 100.00 INE923L07084 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-19 100.0000 9.1000 310.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 103.3200 9.9400 20.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6059 8.6534 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4486 8.3000 450.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4486 8.3000 450.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.2600 11.1500 141.50 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.9500 8.3500 50.00 INE923L07092 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 31-Dec-19 100.0000 9.1000 315.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.0500 9.9800 0.50 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.65% 21-Jan-20 99.2000 8.8456 22.50 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 93.9403 10.5000 8.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 100.7600 10.3500 41.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.2560 8.5800 100.00 INE923L07100 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-20 100.0000 9.1000 338.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.7328 8.5500 100.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.2123 8.5330 100.00 INE033L07DO2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.86% 07-Aug-20 100.0316 8.8400 300.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 101.7813 8.3800 172.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7349 10.3100 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.4523 9.4600 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.9000 8.4300 24.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 101.2333 9.8500 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.0600 8.3000 250.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.5000 8.6500 5.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 118.7022 9.8000 250.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.9798 8.5700 300.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5951 8.4200 50.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 105.2400 9.3500 40.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.2600 9.2500 20.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.5000 9.1070 510.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 103.5600 8.9500 100.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9800 8.6600 25.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.8531 8.3600 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.6492 8.4316 50.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.3400 9.1000 8.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 99.8443 8.3200 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.3800 8.4931 100.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.1000 8.6700 55.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.0700 9.2300 26.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.0400 7.1945 150.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.5000 9.9200 200.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.7727 8.3500 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.4500 10.0200 2.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.2518 7.3400 293.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-III 9.40% 20-Jul-28 100.2081 9.3000 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 109.6593 7.2800 6.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 110.7740 7.3276 100.20 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.5500 7.2600 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.0997 8.4100 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.0000 7.3900 30.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 104.9000 9.6500 90.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.2900 9.6100 24.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.0216 11.0000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0000 10.9000 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.6000 11.3500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : 