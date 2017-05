Aug 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12255.60 NSE 28967.30 ============= TOTAL 41222.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 11-Sep-15 100.1889 7.0800 650.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.50% 28-Sep-15 100.1794 9.2000 150.00 INE688I07097 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED 11.25% 30-Sep-15 100.3576 8.2700 500.00 INE155A08159 TATA MOTORS LTD 9.05% 30-Oct-15 100.2634 7.5300 450.00 INE916DA7AQ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.10% 21-Dec-15 100.6087 8.0400 900.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.3395 8.4400 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 100.0320 8.4900 100.00 INE916DA7DI1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.95% 13-May-16 100.8732 8.5900 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 100.0667 8.1700 1000.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.5756 7.8800 297.50 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 15-Jul-16 101.0747 8.4500 400.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.8525 8.5500 1000.00 INE916DA7IA7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.75% 12-Dec-16 100.3569 8.3900 900.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 10.90% 31-Dec-16 101.9366 9.2600 46.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0000 - 4.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.66% 21-Mar-17 100.9410 8.9300 650.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.77% 09-Jun-17 100.1406 8.6500 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.4931 8.2100 1000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.4798 8.9500 650.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.35% 24-Jul-17 100.1289 9.2600 250.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9700 3.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.8611 8.1500 100.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7457 8.1100 400.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 100.0000 10.4400 0.60 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.4555 8.1600 500.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.9796 8.2300 100.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.1091 8.2600 250.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 122.0804 0.0000 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9025 8.3100 50.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.7592 8.6100 200.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.4589 8.6000 250.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 101.9929 10.1100 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.0200 8.7900 11.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 105.5900 11.1100 94.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.1000 8.6800 2.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 106.8962 7.3800 22.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3000 3.1200 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.4200 3.6400 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.3000 5.4200 2.00 NSE === INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.1889 7.4500 650.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 146.1410 0.0000 5.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.2634 7.6000 450.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.4519 8.1200 35.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 169.9590 0.0000 2.50 INE916DA7AQ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.10% 21-Dec-15 100.6087 7.8500 900.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 137.1800 0.0000 2.50 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.3395 8.3000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0320 8.3701 500.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8797 8.5339 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8797 8.4500 100.00 INE916DA7DI1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.95% 13-May-16 100.8732 8.4800 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0667 8.0700 1000.00 INE090A08IK0 ICICI BANK LTD, 11.30% 28-May-16 99.6706 11.8200 0.20 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.0747 8.4000 550.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.0747 8.4000 450.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 100.7293 9.5000 6.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.8525 8.5268 1000.00 INE071G07058 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 10-Oct-16 100.7777 8.5493 98.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.0000 9.1290 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.4781 8.5000 750.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.4781 8.5000 750.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 96.8654 9.0000 4.00 INE916DA7IA7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.74% 12-Dec-16 100.3569 8.4700 900.00 INE871D07HK1 INFRASTRUCTURE LEASING 9.25% 22-Dec-16 100.5045 8.7500 50.00 INE774D08GA8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 12.00% 11-May-17 100.1244 9.2000 4.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.77% 09-Jun-17 100.1406 8.6500 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4931 8.2000 1000.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4633 8.2189 150.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-II 9.35% 24-Jul-17 100.1289 9.2500 250.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-17 99.9800 8.7500 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.7877 8.4800 400.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.7877 8.4788 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8934 8.2100 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8934 8.2100 350.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.8611 8.1500 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7457 8.1000 400.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.7760 8.9440 250.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.3074 7.7700 750.00 INE556F09494 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.60% 16-Mar-18 100.3074 7.7700 750.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.4701 8.0200 1500.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.4701 8.1511 1000.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.3905 8.1800 300.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 93.4177 9.2500 4.00 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE 10.81% 30-Apr-18 100.3672 10.3464 35.00 INE774D07NJ7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.73% 02-May-18 100.0000 8.7496 38.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.9796 8.1000 100.00 INE896L07108 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.70% 01-Jul-18 100.8178 9.0000 300.00 INE896L07108 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.70% 01-Jul-18 100.8113 9.0000 50.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 100.0000 9.2481 80.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3349 8.4132 350.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.3349 8.4050 350.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 100.0000 8.7100 250.00 INE871D07OF7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-18 99.9800 8.7500 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.4458 - 20.10 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1091 8.2500 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.1091 8.2500 150.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 122.0804 8.5600 500.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 99.2000 9.6800 1.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9025 8.3000 50.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 102.4400 8.9000 2.50 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.7574 8.6000 350.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.7574 8.6000 150.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 105.0500 9.3900 20.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2857 8.3014 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.2857 8.3013 250.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 101.7900 8.6475 1.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.3638 8.3400 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.3638 8.3400 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2500 11.7300 7.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.4589 8.5900 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.5900 8.5862 1.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 96.1500 10.4300 11.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5664 8.4500 200.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1962 8.3000 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1962 8.3000 150.00 INE033L07DO2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.86% 07-Aug-20 100.0000 8.8600 300.00 INE691I07BR0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.82% 07-Aug-20 100.0000 8.8200 200.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3215 8.5800 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.8400 10.4100 20.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.4400 8.5000 6.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6000 8.9000 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.4900 9.4517 237.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1200 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.2500 8.4300 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7666 8.3400 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7666 8.3400 350.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 103.6211 9.1200 200.00 INE538L07080 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 07-Aug-22 100.0000 9.7900 2.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.1400 8.7000 35.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.9000 8.4300 21.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.6480 8.2950 18.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.9500 8.4400 16.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 101.7200 9.7600 50.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.3471 8.6784 301.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.1058 8.8800 1900.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2500 11.7700 1.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 106.0372 8.5050 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.6910 8.4100 50.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 105.1379 9.3700 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.5500 9.1000 816.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.4800 8.6700 232.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.4190 9.5549 86.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.5000 9.6400 3.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.1000 8.6800 2.00 INE043D08DO6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 08-Jul-25 100.6956 8.6800 42.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 100.0000 8.4884 50.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 100.0000 8.4887 50.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.25% 22-Jul-25 100.1000 9.2200 4.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2900 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 99.5000 10.0700 50.00 INE043D07245 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.82% 29-Sep-25 100.8260 8.6800 56.00 INE043D07369 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.15% 06-Jan-26 102.9950 8.6800 19.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.0000 8.4891 50.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.0000 8.4894 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 106.8962 7.3800 22.50 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.5000 10.0100 1.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.5863 8.4100 54.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.0000 8.4897 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.0091 7.3700 35.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.0000 8.4891 50.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.0000 8.4893 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 110.1958 7.2750 55.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.4274 7.1600 5.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 99.9700 8.3900 2.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 100.0000 8.4895 50.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 100.0000 8.4897 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.3900 8.4300 3.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.0000 8.4899 50.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP L 8.50% 14-Jul-30 100.0000 8.4901 50.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.4000 9.5900 20.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3200 9.6000 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2600 9.8129 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 