Aug 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8549.00 NSE 62855.30 ============= TOTAL 71404.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07PI3 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 07-Sep-15 140.7964 0.0000 22.00 INE001A07JX0 HDFC LTD. 9.20% 01-Nov-15 100.2072 7.9200 1150.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.35% 07-Nov-15 100.6939 7.9200 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 103.5055 8.6700 50.00 INE658R07026 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 07-May-17 100.3556 10.6900 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.5248 8.1900 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 8.65% 08-Oct-17 100.0433 8.6000 550.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.2770 8.2100 250.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 3.00 INE217K08115 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 12-Nov-18 100.7999 9.2500 8.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.7792 8.6000 200.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 118.2559 0.0000 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.2537 8.2900 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2587 8.4600 150.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 99.9700 8.4600 950.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0000 8.6700 700.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 103.4000 10.2100 0.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1200 4.00 INE528G08212 YES BANK LTD 9.90% 28-Mar-22 103.7697 9.0900 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 99.2466 9.4400 2650.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LTD 8.75% 31-Mar-25 98.4900 8.9800 4.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 100.1200 9.2200 4.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 107.9334 7.2500 22.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.2713 7.3400 92.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 109.8356 7.2600 6.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.5000 7.2400 5.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.99% 16-Jul-99 102.4000 9.7600 103.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6700 8.4100 13.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.4000 1.0200 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3500 9.7000 2.00 NSE === INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 100.0307 7.7122 300.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 100.0307 7.4500 300.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.1786 7.5000 500.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.1786 7.5000 500.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.2070 7.7000 1200.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.2070 7.7000 50.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 100.6939 8.0500 2000.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 100.6939 8.0500 250.00 INE013A07RQ2 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 19-Jan-16 155.0000 0.0000 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0506 8.0900 1100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0506 8.0900 1100.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.2070 8.9200 5.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0550 8.0900 1400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0550 8.0900 1400.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.0747 8.4000 300.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.8775 8.5000 1000.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.8775 8.5000 1000.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 101.3380 10.8000 150.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 102.4257 9.8296 15.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 99.0074 11.6381 1.00 INE136E07NS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 30-Dec-16 125.2300 1.00 INE658R07026 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 06-May-17 100.3556 10.6900 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5248 8.1800 500.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-17 99.9800 8.7500 50.00 INE271C07103 DLF LIMITED 12.25% 11-Aug-17 100.0000 12.9414 2500.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.0366 7.6000 5000.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.0366 7.6000 4000.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0471 8.7365 1000.00 INE514E08DZ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 11.80% 11-Sep-17 100.0471 7.6000 1000.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0771 8.7746 5000.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0771 7.6000 5000.00 INE069R07059 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 0.00% 04-Oct-17 106.4796 11.5094 30.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0433 7.8000 550.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.2770 8.1999 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 99.8695 9.3781 18.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.7497 8.8891 9.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.4557 10.5532 500.00 INE896L07108 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.70% 01-Jul-18 100.7903 9.0500 50.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.1895 8.1619 42.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.8826 8.4319 45.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 100.0000 8.7100 100.00 INE271C07111 DLF LIMITED 12.25% 10-Aug-18 100.0000 12.9476 2500.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.0000 8.1710 1400.00 INE871D07OF7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-18 99.9800 8.7500 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7500 8.3800 2.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 99.8000 9.4500 1.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 104.1600 9.4128 3.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.8906 8.0537 2.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.7792 8.5926 400.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 118.2559 9.6500 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 118.2162 9.6525 250.00 INE271C07129 DLF LIMITED 12.25% 09-Aug-19 100.0000 12.9504 2500.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 101.7500 8.6600 12.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 101.5900 8.6600 5.00 INE752E07CJ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-19 101.8522 8.1275 3.80 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 96.9000 10.2000 1.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.0500 8.3762 24.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 100.0000 10.4600 166.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.6200 8.5100 146.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.2537 8.2850 50.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1100 9.4500 13.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1300 9.4500 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2578 8.4500 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2578 8.4500 100.00 INE227L08013 ARVIND LIFESTYLE BRANDS LIMITED - 27-Jul-20 100.0000 10.3390 650.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.2700 8.6704 155.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.0000 8.5900 1500.00 INE774D07NH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Aug-20 99.9800 8.8000 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.9700 8.4472 3950.00 INE271C07137 DLF LIMITED 12.25% 11-Aug-20 100.0000 12.9467 2500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0000 8.6609 900.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3205 8.5800 200.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.5200 8.6600 9.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 104.9460 8.5000 7.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.0700 8.5000 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.7000 9.4100 20.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 113.0000 9.8100 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7174 8.3477 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7174 8.3500 150.00 INE535H08629 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 03-Aug-22 99.9000 9.4100 4.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.2466 9.5600 750.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.0700 8.7000 14.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.1400 8.7000 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.9200 8.4300 11.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.0500 8.2232 18.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.2812 8.6900 610.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.2812 8.6900 150.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 103.5669 9.1400 25.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 105.2613 9.3500 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.2500 9.2600 52.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.4537 8.2800 200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.4537 8.2800 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.6500 9.0800 149.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9172 8.5500 400.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.7670 8.3900 200.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.6390 8.4100 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.6500 8.4700 100.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.8194 8.3150 350.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.8194 8.3150 248.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.0000 8.4400 9.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 99.8658 8.5100 6.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.5000 8.6200 2.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 100.0700 9.2300 52.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.25% 22-Jul-25 100.0700 9.2300 3.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2900 338.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.0000 8.5800 250.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 99.9000 10.0100 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.4500 11.2800 1.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.5448 8.3650 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.5448 8.3650 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.9334 7.2500 22.50 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 97.7600 9.2700 4.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.5800 7.4300 70.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.4923 8.3650 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.4923 8.3650 50.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 100.0000 9.3529 391.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.4731 8.3650 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.4731 8.3650 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.6135 8.3650 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 101.6135 8.3719 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.8800 9.9100 3.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.4000 9.5900 106.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6200 9.3500 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4200 9.7843 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE