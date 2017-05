Aug 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16759.20 NSE 54307.40 ============= TOTAL 71066.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.1007 7.6800 450.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Oct-15 178.7450 0.0000 1.70 INE013A07PV6 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 26-Nov-15 176.6320 0.0000 2.50 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.2380 8.3700 150.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.3778 8.8000 1000.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.0000 6.4700 0.50 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.8010 8.4800 100.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.8002 8.4600 1200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4613 8.4600 250.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0000 - 4.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.9812 8.1600 100.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 1.50 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.0800 8.3400 250.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.1416 8.1900 50.00 INE671H07186 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-18 100.0000 11.9800 1.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 52.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.0000 8.1700 1580.00 INE202B07AV5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 04-Jun-19 117.1170 0.0000 2500.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 04-Jun-19 117.1170 0.0000 1500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.4921 8.2500 550.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.3395 8.3100 50.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.2000 9.4300 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.2347 8.4100 2100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.4386 8.6600 325.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-21 101.7000 10.2500 20.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.85% 19-Sep-21 100.0600 9.8200 15.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.7824 0.0000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.4817 7.5000 0.50 INE538L07080 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 07-Aug-22 100.0000 9.7900 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 99.6311 9.4600 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.5709 9.4700 750.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.2319 9.3700 1750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1376 8.4200 300.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.16% 27-Mar-24 105.7079 7.2300 10.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 105.4623 8.5700 50.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.1019 8.4700 500.00 INE476M08014 L N T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.4600 9.2500 6.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.8896 8.3400 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.1444 8.3600 102.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.8886 8.4000 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.2100 0.0000 3.50 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 101.1151 8.7500 10.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-27 102.2900 7.6200 50.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 103.6000 8.5000 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.2500 7.3500 20.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.6500 7.3800 440.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-28 101.2500 7.7600 50.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 101.1700 9.8100 20.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.3000 9.6800 12.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.1000 9.7700 11.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.5171 9.7700 6.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.4000 0.0000 2.00 NSE === INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0957 7.4802 200.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.1007 7.4400 450.00 INE721A07EB0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 22-Oct-15 100.2245 8.0227 500.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.1496 7.7424 1000.00 INE479R08017 KARELIDES TRADERS PRIVATE LIMITED 12.00% 08-Nov-15 109.5228 10.7798 2060.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4234 8.0000 50.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.4799 8.2200 15.00 INE923L07019 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-15 100.0000 9.3000 289.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.2380 8.2500 150.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.4746 8.4253 1250.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.4746 8.1300 1250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0579 8.0800 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0579 8.0800 200.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 100.3778 8.7238 1000.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.0568 8.4000 50.00 INE923L07027 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-16 100.0000 9.3000 201.00 INE242A07157 IOC SR5 STRPP-M 10.25% 17-Jul-16 102.0929 7.8251 14.00 INE219T07015 LIQUID INVESTMENT AND TRADING - 22-Aug-16 100.7410 10.8600 250.00 INE040A08203 HDFC BANK LIMITED 9.10% 05-Sep-16 100.8011 8.2608 10.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7862 8.1288 4.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 101.2922 8.6500 100.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.8002 8.4400 1200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4613 8.4400 250.00 INE923L07035 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-16 100.0000 9.3000 201.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.1361 8.0160 10.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.8958 8.1506 50.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.9801 8.1843 10.00 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 100.0000 9.3000 219.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5736 8.1500 800.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5736 8.1485 751.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 102.0966 8.1400 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 102.0966 8.1400 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9812 8.1600 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9777 8.1600 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9777 8.1600 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.0551 8.1600 250.00 INE514E08DY3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 02-Sep-17 100.0617 8.6699 3000.00 INE514E08DY3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 02-Sep-17 100.0617 7.6000 3000.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.8295 8.0539 20.00 INE923L07050 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-17 100.0000 9.3000 219.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 100.4187 8.7250 70.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.4328 8.1618 70.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.5916 8.5218 40.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 99.0700 9.2669 2.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.2999 8.7502 80.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4019 8.2150 250.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 100.0000 9.3000 227.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.3376 8.2446 70.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.1416 8.1800 50.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 100.0000 8.7000 50.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.0000 8.1703 2700.00 INE923L07076 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 31-Dec-18 100.0000 9.3100 227.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6265 8.3000 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6265 8.3000 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4558 8.5600 50.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.1602 8.5600 50.00 INE202B07AV5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 04-Jun-19 117.1170 9.7000 2500.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 04-Jun-19 117.1170 9.7000 1500.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.5300 8.7500 15.00 INE923L07084 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-19 100.0000 9.3000 240.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.4921 8.2400 550.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2600 11.7300 2.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.1447 8.5401 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.1447 8.5400 250.00 INE923L07092 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 31-Dec-19 100.0000 9.3000 245.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.6658 7.1600 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.3395 8.3000 50.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 07-Apr-20 99.9400 10.9300 265.00 INE130C07283 AMTEK AUTO LIMITED 10.50% 23-Apr-20 100.0000 10.9100 154.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2537 8.3100 100.00 INE923L07100 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-20 100.0000 9.3000 262.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1400 9.4500 1.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1000 9.4800 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3746 8.4200 800.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3746 8.4200 600.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.3300 8.6550 30.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.1227 8.5600 2200.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.1227 8.5600 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.1227 8.5600 250.00 INE774D07NH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 06-Aug-20 99.9900 8.8000 300.00 INE445K07130 RELIANCE BROADCAST NETWORK LTD 9.50% 06-Aug-20 100.1487 12.0700 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.2347 8.3800 4020.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0000 8.6600 1425.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.4783 8.5400 100.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.0000 7.5000 80.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.2500 8.4600 4.00 INE477L08048 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 10.50% 10-Aug-21 100.0000 10.4884 100.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.2700 11.3700 400.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 100.9000 10.0500 4.00 INE538L07080 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 07-Aug-22 100.0000 9.7900 10.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.1338 9.7500 201.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.6311 9.5300 800.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.2319 9.5600 1750.00 INE923L07159 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 31-Dec-22 100.0000 9.4580 770.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1376 8.4100 300.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 100.0000 9.3541 38.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.5132 8.6500 126.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.0000 9.3542 12.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.16% 31-Mar-24 105.3835 7.2800 10.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 100.0000 9.3534 13.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.2167 8.6600 150.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.1632 8.5400 100.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 105.4623 8.5700 50.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.1000 8.8707 60.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.4000 9.1300 107.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.2500 8.4469 540.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.2500 8.4469 540.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.1442 8.3200 50.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 103.9111 8.5700 150.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.1563 9.4500 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6800 2.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED - 31-Dec-24 103.4800 9.3500 120.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 100.0000 9.3527 13.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9867 8.6500 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9107 8.3900 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9107 8.3900 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1598 8.3891 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.1598 8.3900 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.7877 8.3200 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.8896 8.3246 250.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.5400 9.3500 147.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4964 8.3750 350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5286 8.3700 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.9533 8.3800 450.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.1457 8.6600 50.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.4000 8.6300 12.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 100.0000 9.3530 14.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.8900 9.3500 120.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.1000 9.2200 52.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 100.1000 9.2200 50.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.5144 8.2870 500.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.4945 8.2900 250.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 100.0000 8.5800 250.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.1500 9.8031 0.50 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 100.0000 9.3531 183.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.6495 8.1650 100.00 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 100.0000 9.3533 324.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 101.3085 8.3400 200.00 INE923L07233 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-26 100.0000 9.3534 334.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.1997 7.3700 180.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.1900 9.1800 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.8500 9.2500 12.00 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 109.5500 9.2000 30.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 104.3800 8.6200 10.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 100.0000 9.3536 17.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 100.0000 9.3537 17.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.9428 7.3400 220.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 100.0000 9.3533 19.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 109.1250 7.3600 50.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 100.0000 9.3528 19.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 100.0000 9.3530 20.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.1741 8.2250 80.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.1741 8.2250 80.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 100.0000 9.3531 245.00 INE025M15105 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - INE025M15105 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - - 98.3297 10.0000 141.90 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 100.0000 9.3532 275.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 100.0000 9.3533 19.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0000 9.8600 206.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.2800 9.6100 11.00