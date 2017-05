Aug 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7593.80 NSE 29555.20 ============= TOTAL 37149.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1182 8.0700 550.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 26-Feb-16 100.4369 8.2000 500.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.7473 8.3700 100.00 INE033L07AD1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 25-Mar-16 100.5064 8.3000 500.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.35% 11-Jul-16 102.0688 8.8300 800.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.4072 8.0600 100.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 100.0000 - 1.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.4311 7.9100 50.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9700 2.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 101.5849 8.6600 150.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.9910 8.1700 200.00 INE691I07AB6 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.00% 26-Feb-18 100.3568 8.8000 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5152 8.5300 150.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 101.4171 8.5300 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4884 8.0200 785.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.6036 8.4400 300.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.4177 8.0600 50.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.0300 8.1700 400.00 INE774D07NE8 MAHINDRA 8.80% 16-Aug-18 100.2041 8.7200 40.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 110.0000 0.0000 0.30 INE752E07KQ2 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-19 103.6200 6.7900 20.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 101.8300 8.6500 4.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5966 8.7100 500.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.8320 8.4100 100.00 INE848E07807 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-20 100.7158 8.3100 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.2318 8.3900 750.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 104.4838 5.8300 25.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.0200 8.7900 12.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.4500 8.6700 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2785 8.8600 248.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 105.1518 8.5000 10.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.4036 8.6300 250.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.2776 8.3600 250.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 100.1537 8.3700 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.1585 7.3500 43.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 111.0164 7.3600 0.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.2200 7.2700 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.0000 10.3900 370.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.7600 1.5500 24.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1200 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.7500 10.9500 1.00 NSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1182 7.7500 550.00 INE025M15105 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE 0.00% 15-Oct-15 98.3297 10.0000 141.90 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.2017 7.6800 500.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.2017 7.6800 500.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 26-Oct-15 178.5000 0.0000 1.50 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.1287 7.8200 500.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.1564 7.5500 550.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.1564 7.5500 550.00 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 0.00% 18-Dec-15 108.1245 7.8500 50.00 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 0.00% 18-Dec-15 108.1245 7.8500 50.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.8091 7.7600 50.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.8091 7.7600 50.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.7473 8.2000 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3169 8.4300 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3169 8.4300 500.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.8080 8.4700 350.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 114.2686 8.4700 30.00 INE121A07JL1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 28-Oct-16 102.6659 8.9481 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4654 8.4300 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4654 8.4300 250.00 INE121A07KN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 29-Dec-16 101.2519 8.9482 500.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.18% 07-Feb-17 101.4072 8.0500 100.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 127.5000 0.0000 0.80 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.4311 8.0500 50.00 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 99.8544 9.1900 1000.00 INE657N07159 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 10.15% 08-Jun-17 100.1180 10.0720 30.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.7982 8.4650 50.00 INE692Q07027 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.55% 01-Sep-17 101.5849 8.6626 150.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 99.9910 7.8000 200.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.3066 8.0900 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.4332 8.0654 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.3474 8.5200 250.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.3474 8.5200 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5152 8.5200 150.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.4171 8.5200 50.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 93.4394 11.7379 2.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4884 8.0500 785.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.2357 8.1917 42.00 INE894S07017 TRIDHAATU CONSTRUCTIONS PVT LTD 22.25% 19-Jun-18 100.0000 - 750.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.6423 7.9900 120.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.6036 8.4700 300.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4336 8.2000 320.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4392 8.1988 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4392 8.2000 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.3333 8.0900 23.80 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0113 8.3917 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.9086 8.4219 42.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 100.0000 8.7100 50.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.0300 8.1577 650.00 INE722A07679 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 9.07% 10-Aug-18 100.0000 9.0604 150.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.0107 8.1700 150.00 INE691I07BQ2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.85% 18-Sep-18 100.0453 8.8418 40.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0718 8.5351 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0718 8.5351 100.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 104.2304 8.6576 250.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 100.6456 8.2850 100.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 100.6456 8.2850 100.00 INE905F07059 GMR HOLDINGS PRIVATE LIMITED - 16-Oct-19 100.0000 - 65.00 INE905F07075 GMR HOLDINGS PRIVATE LIMITED - 16-Oct-19 100.0000 - 65.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.2700 11.1500 141.50 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5966 8.7000 750.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5250 8.7200 250.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.2100 8.8400 22.50 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 98.0000 9.7800 0.20 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.6943 8.4150 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.7126 8.4100 50.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.9800 8.3975 100.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.9800 8.4000 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.8320 8.4000 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.3284 8.2650 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.3284 8.2650 100.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.7158 8.3000 100.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.4900 9.3500 1.00 INE774D07NH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 06-Aug-20 99.9900 8.8000 600.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.2318 8.3800 1050.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.5391 8.5000 100.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.5358 8.5000 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0000 8.6600 500.00 INE923L07118 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 31-Dec-20 100.0000 9.4569 610.00 INE191H07193 PVR LIMITED RESET 08-Jan-21 100.9153 11.0000 500.00 INE923L07126 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 30-Jun-21 100.0000 9.4574 700.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.5800 8.3900 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.6300 8.3500 4.00 INE923L07134 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 31-Dec-21 100.0000 9.4577 710.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8915 8.3139 750.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.8915 8.3139 750.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.3111 8.6500 150.00 INE923L07142 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 30-Jun-22 100.0000 9.4580 760.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.8000 9.2400 1.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.5100 8.6300 10.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.9000 8.4300 23.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.5600 8.6400 158.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.0000 9.3540 383.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 100.0000 9.1494 144.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 100.2597 8.3400 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 100.2597 8.3400 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2785 8.8500 250.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 100.0000 9.3535 258.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.1656 9.9200 5.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.4616 8.6200 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.4616 8.6200 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.4200 8.5000 100.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 103.6746 8.7340 20.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.1600 9.2700 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9000 9.0300 240.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3000 8.4400 80.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.2850 8.4415 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 103.6489 9.3700 50.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 104.3000 8.8300 100.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 100.0000 9.3527 267.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.4900 9.3500 117.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1800 8.6200 5.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.8949 8.3916 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.8949 8.3925 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.9096 8.3200 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4959 8.3750 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4959 8.3750 50.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.4036 8.6272 250.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.3000 8.6400 11.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.2000 9.2060 1.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.2776 8.3450 350.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.1401 8.3650 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.7470 7.3000 200.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.1537 8.3650 150.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.1537 8.3650 150.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.0500 9.9300 6.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 100.0000 9.1488 60.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 100.0000 9.3536 60.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.1577 8.3650 150.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.1577 8.3650 150.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.1680 8.3650 150.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.1680 8.3650 150.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 100.0000 9.3531 210.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.4500 60.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.2800 9.6100 51.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5600 10.8000 28.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.2200 10.9500 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.4400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 