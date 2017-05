Aug 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3488.00 NSE 13172.70 ============= TOTAL 16660.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.6596 8.8800 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2373 8.5200 950.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1972 8.1000 150.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 99.3770 12.3400 1.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7516 8.1000 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0868 8.5400 150.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.2331 8.2800 250.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.5500 9.3300 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.2694 8.3800 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1800 8.3500 650.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.3500 8.6800 10.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 09-Jul-24 108.1650 11.3700 1.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.2362 8.2600 50.00 INE923L07225 JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 2026 9.15% 30-Jun-26 100.0000 9.1500 185.00 INE923L07233 JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 2026 9.15% 31-Dec-26 100.0000 9.1500 190.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.8467 7.3000 50.00 NSE === INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.1317 7.6000 50.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.1317 7.6000 50.00 INE001A07BA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 24-Feb-16 99.9051 8.2000 50.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Apr-16 140.0000 0.0000 0.60 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.1338 8.0800 200.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.1338 8.0800 200.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.6596 8.8700 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 10-Oct-16 101.2373 8.5000 950.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 100.5482 10.6430 49.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 07-Dec-16 101.4734 8.4234 250.00 INE804I07WI4 ECL FINANCE LIMITED -- 03-Mar-17 107.0000 0.0000 5.20 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 127.5000 0.0000 0.80 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 99.8546 9.1889 1000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1972 8.0900 150.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7516 8.0900 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.4177 8.0500 50.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.4177 8.0500 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.4453 8.2000 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.4453 8.2007 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2624 8.1900 5.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0909 10.9503 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.9566 8.2800 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 103.0868 8.5300 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 103.1169 8.5200 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9200 8.3300 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9200 8.3300 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.2331 8.2700 250.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.3700 8.7949 7.50 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.9797 8.4000 150.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.9797 8.4000 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.1800 8.3100 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2890 8.3000 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2890 8.3000 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5464 8.3750 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5464 8.3750 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.2694 8.3700 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1800 8.3464 2850.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 99.9400 7.5200 80.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.0000 10.5400 1.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 101.6000 8.6300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 11-May-21 106.5300 10.2000 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4374 9.4650 200.00 INE191H07201 PVR LIMITED -- 07-Jan-22 100.9686 11.0000 450.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 104.7700 7.2418 12.40 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 104.2063 9.0000 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.1797 9.6992 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.1797 9.7000 100.00 INE538L07080 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 07-Aug-22 100.0000 9.7900 10.00 INE860H08DH8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED RESET 07-Oct-22 100.2566 8.0000 1250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.9200 8.4300 12.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.7225 8.6100 100.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 13-Jan-24 106.7500 7.3900 40.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 107.6780 9.6700 5.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.2000 9.2600 20.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 9.60% 01-Oct-24 103.5600 9.0900 150.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3575 8.4300 150.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.7600 9.4488 2.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1796 8.6200 100.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.2362 8.2500 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.7200 8.3500 19.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 99.9500 9.2029 22.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.3573 8.6400 12.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 100.9000 8.6500 1.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.1400 9.2700 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.1960 8.2200 2.20 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 100.0000 9.3500 185.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 101.6100 8.3100 50.00 INE923L07233 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-26 100.0000 9.3500 190.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.5800 10.0000 60.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 100.0000 9.3500 79.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 100.0000 9.3500 79.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.4249 8.3300 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.4249 8.3300 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 110.3714 7.2500 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.1665 7.3700 150.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.4600 10.8700 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.0062 10.5500 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2100 9.8214 13.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.0899 10.9000 5.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 98.0977 10.7100 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 11.4100 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange 