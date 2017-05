Aug 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5624.90 NSE 28301.60 ============= TOTAL 33926.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 03-Sep-15 189.7090 0.0000 1.10 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Oct-15 179.0910 0.0000 1.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 101.3994 8.5700 200.00 INE186N07084 EQUITAS MICRO FINANCE PVT LTD 12.50% 26-May-17 100.2440 12.6700 200.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.40% 06-Jun-17 102.4480 9.8000 250.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9600 1.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 14.9200 1.00 INE896L07108 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.70% 07-Jan-18 100.7604 11.2400 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 101.6500 11.4000 2.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.5110 8.0600 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.4689 8.2000 150.00 INE860H07BP7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 14-Aug-19 100.0000 8.8500 300.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.9200 10.0100 0.50 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 102.2000 0.0000 1.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.2800 10.0300 1.50 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.0327 8.4000 500.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.6500 9.3200 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.2685 8.3800 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.9500 8.3800 900.00 INE255A07522 ESSEL PROPACK LTD 10.00% 25-Apr-21 101.4414 10.9000 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.9000 9.3600 6.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 11.9600 3.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 0.00% 11-Jun-23 50605.0000 0.0000 2.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6668 8.6400 560.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5705 10.8400 170.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.9782 8.5300 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.2048 8.2900 250.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 99.9830 8.1300 150.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.9852 8.1300 200.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.9787 8.1300 200.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.5000 7.2400 1.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.8300 7.2900 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 110.4500 7.2500 1.80 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.9884 8.1300 150.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.6540 8.3500 450.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.3000 10.4100 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.0200 0.9400 11.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0000 9.6900 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2500 10.7300 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.6725 11.0000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.1500 10.5000 1.00 NSE === INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 120.2653 8.2633 250.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.5304 8.3298 200.00 INE013A07RQ2 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 19-Jan-16 155.0000 0.0000 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0547 8.0700 1000.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.1707 8.9150 58.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 100.2600 8.6514 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.1110 7.8500 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.1110 7.8500 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0598 8.0700 1000.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.6640 8.8760 45.00 INE055I07016 MAGMA HOUSING FINANCE -- 13-Sep-16 100.8276 10.0700 445.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.0000 9.1224 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.3994 8.5500 200.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.0901 9.3654 280.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 132.6453 8.9063 50.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.40% 06-Jun-17 102.4480 9.8000 250.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 128.2930 0.0000 0.30 INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.11% 17-Jul-17 100.2226 8.9436 400.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.0357 8.1509 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.4978 8.0300 30.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.4678 10.3096 10.00 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE 10.81% 30-Apr-18 100.3375 10.3765 220.00 INE896L07249 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 15-Jun-18 100.1677 9.8500 1000.00 INE896L07108 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.70% 01-Jul-18 100.7604 9.0000 200.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.4689 8.1900 150.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.1998 8.1633 130.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.0500 8.1500 100.00 INE896L07256 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.90% 14-Sep-18 100.0000 9.9016 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.5351 8.5000 50.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0835 10.9553 280.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.0450 8.3500 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2121 8.2987 450.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2121 8.3000 450.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.1542 10.0075 750.00 INE860H07BP7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 14-Aug-19 100.0000 8.8426 700.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 103.5000 9.3900 1.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.9069 8.3800 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.2688 8.2800 250.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.8900 9.3500 60.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5661 8.3700 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5661 8.3700 200.00 INE774D07NH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 06-Aug-20 100.0000 8.8000 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.2685 8.3700 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.9500 8.4045 4800.00 INE033L07DP9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.85% 17-Aug-20 100.0000 8.8400 600.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.7722 8.4900 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.7722 8.4900 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.4500 8.6400 1.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 102.0500 9.0800 1.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 102.2500 8.6300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.5500 10.2000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6600 9.7700 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.2200 9.2900 212.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4100 8.3400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9115 8.3085 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9115 8.3085 250.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 104.3625 8.3500 2.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.3700 9.0000 170.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 104.0724 8.9000 50.00 INE850K07016 TRIF AMRITSAR PROJECTS PRIVATE 12.40% 15-Oct-22 100.3372 10.1408 947.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.3989 9.4866 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 13-Mar-23 102.3349 8.3500 50.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 101.2500 8.8500 4.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 99.2700 9.0600 100.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6668 8.6200 532.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.27% 15-Feb-24 106.5800 7.1900 4.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5705 11.1500 170.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.9782 8.5200 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.3000 9.2500 30.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9900 9.0000 670.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 99.2500 10.0000 15.10 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.1300 8.7448 26.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.4300 9.3600 100.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3500 8.6400 18.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.8518 8.3100 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.8518 8.3100 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 98.0800 8.4800 3.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.2048 8.2716 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6240 8.3550 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6240 8.3550 150.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.5000 8.6046 31.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.6000 9.6100 15.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.5500 8.6000 120.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.0000 9.4900 10.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.1400 9.2653 4.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 99.5000 10.0700 50.00 INE774D08LM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 14-Aug-25 100.0000 8.9900 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.4000 8.4100 8.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.4769 9.1200 169.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5500 8.4000 4.20 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.9830 8.3002 150.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.4158 8.3250 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 100.4158 8.3250 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.9852 8.3002 200.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.4451 8.3250 200.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.4451 8.3250 200.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.7500 9.9750 85.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 100.0000 9.3500 60.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 100.0000 9.3500 60.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.4739 8.4550 7.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.9787 8.3002 200.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.4635 8.3250 150.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.4635 8.3250 150.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 100.0000 9.3500 605.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 100.0000 9.3500 226.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 107.5200 7.5300 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.7219 7.3000 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.9884 8.2992 150.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 108.4500 7.5300 50.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 100.0000 9.3526 406.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.6540 8.3450 650.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.6540 8.3450 200.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 101.7755 9.1200 395.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.9828 8.3001 50.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.8366 9.1200 679.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 105.3504 8.4000 50.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 105.3504 8.4000 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.4570 7.3400 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5600 10.8000 39.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.4400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE