Aug 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10373.80 NSE 43197.20 ============= TOTAL 53571.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE148I07AS1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 04-Dec-15 100.1810 8.5500 500.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 127.9501 0.0000 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.1269 7.9000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 100.0743 8.0500 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.8861 8.6200 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0481 8.5500 700.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.5195 8.6200 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.5024 8.1900 250.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9600 1.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.9221 8.1100 100.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.3412 8.1900 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5726 8.4500 50.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.0200 8.1600 1350.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.0752 8.4800 108.90 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1078 8.5300 125.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.0644 8.2900 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3392 8.2700 650.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 100.9124 8.3200 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.2928 8.3300 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.9315 8.3600 100.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 104.7500 9.3600 1.50 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.6819 8.3500 250.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.6700 8.5700 11.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.3465 8.3600 400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.2600 8.2900 1000.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1297 9.0100 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1000 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4885 8.4000 40.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.7000 9.4400 9.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.5777 9.4700 200.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 99.2555 9.3700 750.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 97.7538 7.2600 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.8621 9.3000 250.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.8300 8.5900 17.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 104.5800 8.5800 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 103.9809 9.0800 100.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 104.7049 8.5900 50.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.5600 8.6000 10.00 INE848E07856 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-25 99.1000 8.6300 4.50 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2900 2.00 INE087P07048 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 07-Aug-25 100.4300 10.0300 2.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMP HIWAY 9.15% 31-Dec-25 101.4919 8.9200 169.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 104.2100 7.2000 2.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.2000 7.2500 5.40 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.2751 8.3700 248.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.7874 6.9900 1.00 INE923L07290 JAMMU UDHAMP HIWAY 9.15% 31-Dec-29 101.7905 8.9200 226.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 30-Jun-30 101.8516 8.9200 254.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.1600 10.4200 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.5159 10.7200 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7000 9.7600 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6700 0.0000 8.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.4000 0.0000 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.9700 10.3700 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.4000 10.8300 1.00 INE202B08736 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 31-Dec-99 105.5000 11.6100 1.00 NSE === INE456R15010 SHINING METAL TRUST -- 30-Sep-14 100.0000 12.0000 104.40 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 100.2248 7.8484 50.00 INE916D076Z9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 16-Oct-15 98.7990 7.7841 279.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.1816 7.7500 1850.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.1816 7.7500 1850.00 INE796L07589 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE NIFTY 23-Oct-15 156.5758 - 5.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 172.0300 0.0000 6.50 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.2237 7.6370 150.00 INE949L07022 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LTD 12.25% 04-Nov-15 100.6443 9.2700 250.00 INE796L07597 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE NIFTY 06-Nov-15 175.4523 12.7200 11.00 INE796L07605 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE NIFTY 12-Nov-15 155.1377 12.8100 30.00 INE796L07613 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE NIFTY 19-Nov-15 154.8062 12.7300 30.00 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE NIFTY 24-Nov-15 154.5704 12.6800 2.50 INE148I07AS1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 04-Dec-15 100.1810 8.3000 500.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 127.9501 8.3000 250.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4370 8.7604 50.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4370 8.4000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0689 8.0500 1550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0476 8.0800 1150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0476 8.0800 765.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 100.1290 8.8219 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.1269 7.8300 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0743 8.0944 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0743 8.0500 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.1484 8.0500 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.8861 8.5950 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0481 8.5300 700.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 101.1973 9.1200 10.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5195 8.5950 50.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.7629 8.0000 50.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 100.7629 8.0000 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.3706 8.5700 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.3706 8.5700 50.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.00% 03-Apr-17 99.7252 8.1500 98.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 132.6816 8.9013 40.00 INE774D08GA8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 12.00% 11-May-17 100.1000 11.8213 2.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 99.2683 8.3965 150.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 99.2683 8.4000 150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5024 8.1800 300.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5365 8.1600 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9713 8.1500 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.9713 8.1500 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 102.0341 8.1509 250.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.9453 8.0873 200.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 102.0286 8.0400 60.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 102.6599 8.6400 50.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 103.9750 - 5.50 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 96.5500 11.9320 1.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.9329 9.2103 30.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.3412 8.1800 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5731 8.4800 310.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5726 8.4800 50.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.0300 8.3000 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0313 8.3734 450.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.0200 8.1603 1600.00 INE306N08086 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 10-Aug-18 100.0050 8.7900 1000.00 INE306N08086 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 10-Aug-18 100.0050 8.7900 1000.00 INE310L07423 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-18 105.4359 7.1022 17.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2383 8.2000 400.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 135.1977 8.9963 80.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8270 8.2250 150.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8270 8.2250 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.1361 8.2250 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.5289 8.1800 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.1368 8.2177 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1078 8.5200 125.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8089 8.2800 6.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 101.7322 8.2200 50.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 101.7322 8.2200 50.00 INE752E07835 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-19 95.0600 8.3300 5.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0644 8.2800 750.00 INE053F09GI3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-19 100.5221 8.1800 100.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.9600 9.0500 13.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3392 8.2600 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3653 8.2500 100.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - 28-Jun-19 105.8215 9.6500 600.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 100.9124 8.3100 50.00 INE860H07BP7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 14-Aug-19 100.0000 8.8419 300.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.2918 8.3200 300.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 105.2800 8.8500 1.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.8900 8.3700 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9315 8.3500 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.9315 8.3500 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.8608 8.3300 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.8608 8.3300 50.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.8200 9.7700 1.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.2206 8.5477 100.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.2206 8.5500 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.1453 8.3700 500.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1113 9.4500 6.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.6819 8.3400 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.5650 8.3700 50.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.4500 8.6200 60.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.3465 8.3500 900.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.4453 8.3250 750.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.4453 8.3250 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4000 8.2900 3400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4000 8.2901 1250.00 INE033L07DP9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 8.85% 17-Aug-20 100.0000 8.8400 300.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8073 8.4554 50.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 104.1300 8.6000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1297 9.0000 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.6500 9.4200 141.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 113.0000 9.8000 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4400 8.3400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4885 8.3900 40.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.7800 8.3000 3.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 105.2204 8.6800 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.4000 8.3600 1.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.5777 9.5600 200.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 54.2000 8.6700 400.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.8621 9.5600 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.5500 8.6500 5.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 100.9760 9.1700 45.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.8400 8.5892 244.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 101.0194 9.1700 46.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 106.0900 7.2300 20.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 101.0553 9.1700 48.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 103.5300 8.5693 150.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.9809 9.0700 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.7049 8.5800 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.1000 8.9900 342.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 101.0896 9.1700 51.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.4800 9.3500 3.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.4700 8.5700 56.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 100.0000 8.2100 2000.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.4119 8.3500 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.2300 8.2675 254.00 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.03% 05-Apr-25 102.2500 8.6600 7.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.5300 8.5999 86.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.8200 8.5600 3.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 100.0000 9.3525 276.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 101.2400 8.3000 4.50 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.0800 9.4725 22.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.25% 22-Jul-25 100.2400 9.2000 4.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.25% 22-Jul-25 100.2400 9.2000 1.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.2400 9.2492 4.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.4800 9.7500 70.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.0000 8.5400 2700.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.9093 8.3300 141.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.7035 8.3600 41.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.6205 8.3200 30.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.6205 8.3200 30.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 101.4919 9.1189 338.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.6500 8.6500 9.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.9361 8.3600 42.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 103.9361 8.3600 42.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.7225 8.3200 80.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.7225 8.3200 80.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 106.8915 7.3800 8.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.9805 7.2700 4.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.6600 8.3200 312.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.9597 8.4000 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.0500 7.3500 200.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 109.9700 7.3500 50.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 101.7905 9.1190 678.00 INE390R15011 SHINING METAL TRUST SEP 2014- GOLD - - 100.0000 12.0000 239.80 INE918K07102 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 09-Nov-15 111.1175 10.6900 66.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.8516 9.1191 762.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 8.72% 27-Mar-35 99.1000 9.0200 200.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8900 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.5671 9.9300 220.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.7000 9.5500 50.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 104.9000 9.6500 20.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.4400 16.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 107.5000 11.2000 2.00 ===============================================================================================