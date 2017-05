Aug 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13486.20 NSE 50314.70 ============= TOTAL 63800.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.3064 7.7600 900.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 100.0816 8.1400 500.00 INE721A07FI2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 0.00% 24-May-16 125.4085 0.0000 50.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.3933 8.7200 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0935 7.9400 250.00 INE916DA7GB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 27-Jun-16 93.3074 8.5800 500.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 101.0506 8.6000 300.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.4787 7.9900 15.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9600 3.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 99.4568 9.6100 1000.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.4292 8.0200 18.80 INE667F07BN5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.15% 20-May-18 100.6101 8.8600 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.3197 8.2500 10.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3657 8.1400 40.00 INE953L07230 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.50% 14-Aug-18 100.0500 12.4700 1000.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2571 8.1300 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.3355 8.4200 60.60 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8270 8.2300 100.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.6110 8.5000 150.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.3211 8.5100 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.3331 8.2700 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3382 8.2900 550.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1203 9.0100 150.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.8500 0.0000 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4246 8.3400 250.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 99.5191 7.2600 0.40 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 115.2919 8.0800 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.1700 11.6700 498.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.2000 0.0000 4.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.3059 8.6100 200.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.2800 8.6500 9.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4819 8.5000 3000.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 100.5326 8.2900 1500.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 101.3000 9.7900 3.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.55% 14-Aug-25 100.0000 8.5400 750.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.9193 8.3400 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.5462 7.0800 0.90 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.4187 7.3200 41.00 INE848E07880 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-28 101.6000 8.2800 1.50 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 8.72% 27-Mar-35 97.9000 9.1900 200.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.3000 9.7600 150.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.6000 11.0500 3.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3264 9.3500 2.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 104.9000 10.0000 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1300 8.3300 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.9300 9.3000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.2608 0.0000 2.00 NSE === INE796L07589 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE NIFTY 23-Oct-15 156.6271 - 5.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 172.4360 0.0000 7.50 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1524 7.8000 700.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1524 7.8000 350.00 INE796L07597 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT NIFTY 06-Nov-15 175.5094 12.7200 4.00 INE918K07102 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 09-Nov-15 111.1175 10.6900 33.00 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT NIFTY 24-Nov-15 154.6209 12.6800 2.50 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.3064 7.7002 900.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4160 7.9000 1250.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4281 7.9000 250.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 112.6873 8.9103 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0559 8.0600 1250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0816 8.0300 100.00 INE721A07FI2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-May-16 125.4085 8.9000 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0935 7.8700 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0614 8.0600 750.00 INE916DA7GB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-I 0.00% 27-Jun-16 93.3074 8.5000 500.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.1484 8.0500 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5131 8.5900 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5131 8.5900 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6826 8.5800 800.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6826 8.5800 800.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.3512 8.5800 600.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.3512 8.5800 600.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.2083 8.5800 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.2083 8.5800 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2785 8.5700 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2785 8.5700 200.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.0506 8.5800 300.00 INE013A07XA4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Jan-17 85.1000 0.0000 6.00 INE013A07XF3 RELIANCE CAPITAL LIMITED INDEX 03-Feb-17 84.5000 0.0000 5.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.0868 8.1100 60.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.0868 8.1100 60.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.6637 9.1900 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9291 8.1100 80.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9291 8.1100 80.00 INE136E07MF7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Mar-17 160.2357 12.0000 12.60 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.0000 8.1467 300.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.0000 8.1380 950.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2549 8.1425 250.00 INE514E08DY3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 02-Sep-17 100.0385 7.6500 2000.00 INE514E08DY3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 02-Sep-17 100.0385 7.6500 2000.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 102.6073 8.6400 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 99.4568 9.6001 1000.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 98.8500 11.6000 12.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.5022 8.0222 150.00 INE667F07BN5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.15% 20-May-18 100.6101 8.8500 500.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3159 8.0430 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.4633 8.1874 45.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3657 8.1300 40.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.3930 8.2200 260.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.3930 8.2200 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0628 8.3636 50.00 INE306N08086 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES RESET 10-Aug-18 100.0050 8.7860 1000.00 INE306N08086 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES RESET 10-Aug-18 100.0050 8.7900 1000.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.9500 8.1872 500.00 INE953L07230 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.50% 14-Aug-18 100.0500 12.4600 1000.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.9700 8.1720 2750.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7000 8.4000 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.2571 8.1200 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.6209 8.2300 60.60 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8270 8.2250 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.0479 8.5400 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.0479 8.5400 150.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.6110 8.5000 150.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.3211 8.5000 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1940 8.3050 150.00 INE860H07BP7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-J1 8.85% 14-Aug-19 100.0000 8.8416 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.4400 8.3000 2.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 101.4000 8.3800 1.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.65% 28-Nov-19 100.9600 8.3500 50.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.5700 8.5900 9.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.2100 8.7400 2.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 100.7700 10.3500 41.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.1830 8.5600 200.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.1830 8.5577 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.1100 8.3800 16.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.7378 8.2100 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.7378 8.2100 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.2844 8.3650 450.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.2873 8.3650 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3382 8.3050 2400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3385 8.3049 1500.00 INE033L07DP9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.85% 17-Aug-20 100.0000 8.8381 600.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8800 8.4362 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.6500 8.3800 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.6000 10.6400 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.8148 10.1700 20.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.2617 8.3188 50.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.2617 8.3200 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 106.2062 8.3660 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1203 9.0000 151.00 INE039A09NK5 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 148.8000 10.7500 0.50 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR 10.25% 22-Aug-21 103.3800 9.4750 340.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.5000 12.1200 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4446 8.3588 1200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.4246 8.3400 950.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.7000 9.0300 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.2000 7.4400 0.30 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9184 9.7500 300.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9184 9.7500 300.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7900 9.4300 9.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.4700 8.3500 1.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 104.8400 8.7500 12.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.2555 9.5600 750.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 99.2711 9.0639 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.9600 8.5800 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.8284 8.8301 150.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 100.0000 9.3534 142.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.0050 8.3100 250.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.9500 8.5695 4.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 115.2919 8.2350 50.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 106.2300 7.2100 20.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.8231 200.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 100.0000 9.3526 154.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PRIVATE 11.75% 09-Jul-24 112.3300 9.6100 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.3500 9.1300 585.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 105.5485 8.3500 50.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.8800 9.4300 2.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 100.0000 9.3519 159.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.4200 9.3600 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.5898 8.5550 441.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.3064 8.6017 50.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3200 8.6400 9.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.0000 8.7500 82.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 99.5035 9.1771 2000.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4819 8.4916 3000.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.3800 9.0600 4.00 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.03% 05-Apr-25 102.2500 8.6600 7.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5500 8.3600 1.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.5900 8.5905 5.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 101.1000 9.0000 2.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.9000 8.5500 8.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 101.1277 9.1698 53.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 102.0700 8.4300 1.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 100.2400 9.2000 84.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.2200 9.2000 14.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.5326 8.2834 1500.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.3500 9.2300 4.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.0000 8.5400 500.00 INE774D08LM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 14-Aug-25 100.0000 8.9900 30.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.5500 11.2500 4.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 103.9193 8.3285 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.9270 7.2500 8.50 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.1941 9.9100 55.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.4052 8.3986 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.4052 8.4000 150.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 109.9900 7.2450 200.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7511 7.2700 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.6849 7.2775 150.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.8941 7.2800 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.8941 7.2800 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.6200 8.3524 400.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.6200 8.3524 200.00 INE390R15011 SHINING METAL TRUST SEP 2014- GOLD-- - 100.0000 12.0000 239.80 INE456R15010 SHINING METAL TRUST -- - 100.0000 12.0000 104.40 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 105.5262 8.3800 50.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 105.5262 8.3800 50.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 100.0000 9.3528 226.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3100 9.6100 150.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 104.9100 9.6600 50.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT RESET 31-Dec-99 105.2600 9.6000 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 106.3500 11.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com