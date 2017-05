Sep 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24072.10 NSE 49651.90 ============= TOTAL 73724.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE556F09197 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 15-Dec-15 100.1249 8.1000 400.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1550 8.4500 3000.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 151.1498 0.0000 500.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.3639 7.8400 100.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9649 7.9600 300.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3810 8.6300 150.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.5947 8.6400 25.00 INE020B08617 RURAL ELCTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.1723 8.1100 44.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.5750 8.6100 50.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 115.0386 8.5000 48.00 INE121A07JW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.18% 25-Nov-16 99.9702 9.1600 750.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.1541 8.6300 100.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 101.4393 9.3500 336.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5638 8.1700 1000.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 100.0323 8.7100 450.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 83.4553 8.3200 40.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.2436 8.0700 900.00 INE208A07364 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.60% 21-Jun-18 100.3355 9.4200 1000.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.0083 8.2300 150.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 99.9436 8.1900 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 99.9587 8.3000 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.7508 8.3300 50.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.0376 8.1100 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.7232 8.1900 312.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.7331 8.1700 18.80 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3701 8.6300 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0316 8.5300 5.00 INE081A08199 TATA STEEL 9.15% 24-Jan-19 99.8152 9.1800 450.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.6003 8.4000 500.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 05-Aug-19 100.0000 0.0000 2500.00 INE774D07KB0 MAHINDRA 0.00% 20-Aug-19 111.9254 0.0000 50.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.0500 8.5700 40.00 INE071G08262 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.29% 25-Nov-19 102.7750 0.0000 20.00 INE572F11018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-19 74.8000 9.0000 1.50 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4521 8.7500 5.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9282 8.6300 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.6474 8.4400 50.00 INE053F09GJ1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-20 100.0300 8.3500 60.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.8200 8.4000 10.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.9200 8.6400 20.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1669 8.3100 5.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.0404 8.4300 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3967 8.5600 5.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 99.7662 8.4100 150.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 100.4620 8.2800 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0500 8.3600 1750.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 103.7119 8.2900 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION 9.36% 01-Aug-21 104.5508 8.3300 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.3701 9.4600 450.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 101.4564 7.2000 100.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.6722 7.2000 100.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 101.8000 10.8000 750.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.2585 7.2000 50.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.0000 10.7400 250.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 05-Jan-22 100.0000 0.0000 3500.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.1870 8.6800 5.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.4800 8.3400 2.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 99.8023 0.0000 34.50 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.25% 18-Sep-24 106.0200 9.2300 6.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 105.8000 9.1600 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.7800 9.0500 9.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9000 8.5500 1.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.5800 8.5400 9.00 INE572F11067 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-24 55.2000 9.0000 2.50 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.7998 8.3300 5.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LTD 8.75% 31-Mar-25 98.3500 0.0000 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3341 8.3900 5.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.6960 8.4200 5.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 100.1393 8.3700 5.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 100.9222 8.2300 17.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 29-Aug-25 100.1571 8.4700 250.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.8208 8.1500 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.8532 7.2400 14.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.7216 7.2300 15.80 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.3385 7.2500 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.0000 10.3500 1050.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.4700 303.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 104.9675 0.0000 20.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 3.5100 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.3000 10.2500 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4100 10.3300 1.00 NSE === INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED - 29-Oct-15 174.9200 0.0000 10.40 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0464 7.7000 100.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED - 27-Nov-15 172.3750 0.0000 8.50 INE192L07110 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT 0.00% 10-Dec-15 130.1106 10.0763 700.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 98.0109 9.4969 592.00 INE556F09197 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 15-Dec-15 100.1249 7.8500 400.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 20-Dec-15 97.8861 9.4969 580.00 INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED - 31-Dec-15 170.8400 0.0000 6.50 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.10% 22-Feb-16 100.1550 8.2500 3000.00 INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 26-Mar-16 100.1317 9.2000 50.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED - 28-Mar-16 135.3350 0.0000 1.50 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.3000 10.6380 1.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.5350 8.7000 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 151.1498 8.5500 500.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.7055 7.9000 100.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.9649 7.9000 300.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8432 7.9500 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8432 7.9500 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3810 8.6000 150.00 INE121A07JW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.18% 25-Nov-16 99.9702 9.2000 750.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.30% 20-Dec-16 99.9970 9.3000 1400.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.30% 20-Dec-16 99.9970 9.3000 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.1541 8.6500 100.00 INE916DA7IY7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR I 8.86% 10-Apr-17 99.9900 8.9100 1000.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.35% 27-Jun-17 101.4393 9.3500 100.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.6905 8.3300 20.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.6039 8.3787 10.00 INE043D07GV6 IDFC LIMITED 8.00% 14-Sep-17 85.1156 8.5500 250.00 INE043D07GV6 IDFC LIMITED 8.00% 14-Sep-17 85.1156 8.5500 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5638 8.1600 1000.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 101.8725 8.3480 9.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.0323 7.8500 1350.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 83.5250 8.2800 40.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.1955 8.1200 320.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.1955 8.1200 320.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 100.9891 8.4300 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9300 8.2000 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9300 8.2000 100.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 82.5700 8.5000 1.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.9832 8.6500 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.9832 8.6500 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.1952 8.1700 35.00 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 99.4360 9.4308 300.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.4307 9.4300 35.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.0914 8.1500 35.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.2436 8.1500 50.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.2842 8.1500 35.00 INE208A07364 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.60% 21-Jun-18 100.3355 9.4100 1000.00 INE043D07HS0 IDFC LIMITED SR-PP 21 OP I 8.65% 28-Jun-18 100.3786 8.5000 400.00 INE043D07HS0 IDFC LIMITED SR-PP 21 OP I 8.65% 28-Jun-18 100.3786 8.5000 400.00 INE062R07039 FORTUNA BUILDCON INDIA PRIVATE - 01-Jul-18 100.9860 21.5000 56.00 INE477A07084 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 02-Jul-18 99.9222 8.8045 50.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.0089 8.2200 820.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.0083 8.2200 150.00 INE333L07045 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 31-Jul-18 100.2286 11.2000 500.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.5622 8.5414 82.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.45% 08-Aug-18 103.3834 9.0400 35.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.9436 8.1800 100.00 INE621O07013 SAMRUDDHI REALTY LIMITED 18.75% 19-Aug-18 100.3190 22.7500 14.40 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9358 8.1600 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9358 8.1600 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9358 8.1600 26.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.9337 8.2900 1650.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.9337 8.2900 1250.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8443 8.1000 250.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8443 8.1100 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.7508 8.3200 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8326 8.3200 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8326 8.3200 200.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.6188 8.1000 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.6188 8.1000 50.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.0376 8.1000 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.5638 8.2400 800.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.6700 8.2000 550.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.8923 8.1900 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.8923 8.1900 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3701 8.6200 350.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3701 8.6200 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.5849 8.3900 500.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.5849 8.3900 250.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.2776 10.4390 120.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0316 8.5200 5.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.7163 8.4300 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6003 8.4000 500.00 INE021T07015 UNISHIRE URBANSCAPE PRIVATE LTD - 31-Mar-19 100.6556 21.8200 190.00 INE843S07014 SURAJ ESTATE DEVELOPERS PRIVATE - 30-Jun-19 100.0000 19.0000 250.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 02-Aug-19 100.0000 10.1895 2500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.7600 8.5693 28.00 INE333L07052 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 13-Sep-19 100.2886 11.2000 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8016 8.4500 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8016 8.4500 200.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.1599 8.4300 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4521 8.7400 5.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9992 8.6004 200.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9991 8.6000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.6114 8.4400 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.6114 8.4400 145.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.6067 8.3973 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 106.2500 8.9600 2.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.8100 8.4000 10.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.3573 8.2500 255.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.3573 8.2500 250.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.2100 9.4100 6.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2777 8.4350 1050.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3739 8.4100 650.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.7100 8.5500 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.0404 8.4200 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.7000 8.7000 1.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3967 8.5500 5.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.8100 8.3938 666.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 100.4620 8.2700 250.00 INE333L07060 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 14-Sep-20 100.3374 11.2000 150.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.0000 8.7900 110.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0500 8.3600 3600.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Jun-21 105.2855 7.4000 1.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.7000 8.5800 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.3000 9.4800 5.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 101.3841 7.2100 200.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.5992 7.2100 200.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.1838 7.2100 100.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.5400 9.0500 56.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 05-Jan-22 100.0000 10.0789 3500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7530 8.3200 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7530 8.3200 100.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.1870 8.6700 5.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 101.4000 8.4510 3.00 INE774D08LC4 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 17-Jan-23 103.3303 9.1300 50.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 102.8830 9.1300 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5251 8.9688 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4100 9.8600 3.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.7000 9.1800 31.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.9800 8.8100 109.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3015 8.4400 1500.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3011 8.4400 750.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.1029 8.5200 70.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.5400 8.5500 37.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.5900 9.2300 17.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5316 8.3300 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5316 8.3300 200.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.7998 8.3200 5.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.3000 9.0800 21.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3341 8.4000 5.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.6960 8.4200 5.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 101.4500 8.4620 2.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.1393 8.3600 5.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.0200 9.8300 21.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.9000 8.5600 21.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.3500 9.4250 46.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 102.0000 8.4830 1.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.9222 8.2200 17.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.4300 9.7500 60.00 INE871D07OJ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.69% 25-Aug-25 100.2500 8.6400 15.00 INE033L07DU9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.87% 29-Aug-25 100.2000 8.8300 78.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.0600 8.5600 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.1018 8.2200 20.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.8208 8.3050 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.7628 8.1976 400.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.0307 7.2300 254.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0623 7.2300 4.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.7216 7.2300 128.60 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.7986 8.1976 400.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.6500 8.3000 4.00 INE043D07HT8 IDFC - - 100.4225 8.5000 150.00 INE043D07HT8 IDFC - - 100.4225 8.5000 150.00 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - - 111.9254 9.1000 50.00 INE881J08318 INDIAN OVERSEAS BANK - - 101.0000 10.5600 3.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.9400 8.3670 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 100.6494 7.2100 150.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.9931 9.4700 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7819 9.8967 1415.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 100.2500 9.4500 400.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.99% 31-Dec-99 102.3500 9.5900 14.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.9484 9.0000 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.7300 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 11.4400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 