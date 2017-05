Sep 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16360.10 NSE 47431.70 ============= TOTAL 63791.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE958G07791 RELIGARE FINVEST LTD 0.00% 10-Oct-15 140.9725 0.0000 16.30 INE804I07GI7 ECL FINANCE LTD 0.00% 15-Oct-15 166.4112 0.0000 10.00 INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON 5.00% 21-Nov-15 114.9165 10.3200 500.00 INE750H07022 SAMVARDHANA MOTHERSON 5.00% 03-Dec-15 114.7010 10.0600 250.00 INE617N07013 SONI INFRATECH PRIVATE LIMITED 20.00% 31-Dec-15 100.0000 22.0000 281.30 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 09-Mar-16 100.4735 8.5200 100.00 INE975F07DN8 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 9.43% 15-Mar-16 100.4781 8.4900 1250.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.5938 8.4600 500.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.8544 8.4000 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0946 8.3900 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3147 8.3500 500.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 101.0910 7.9100 1.00 INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 0.00% 19-Nov-16 101.2254 11.7800 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4399 8.3700 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.5059 8.0600 200.00 INE537S07012 GONIBEDU COFFEE ESTATES PRIVATE 9.00% 14-May-17 100.0000 9.2900 4700.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.6050 8.0600 250.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 99.2596 9.2100 500.00 INE286K07039 TECHNO ELECTRIC 10.24% 28-Jan-18 100.9526 9.9800 300.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 84.6128 7.4100 1.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE 18.00% 13-Feb-18 100.0000 19.2200 400.00 INE514E08CF4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 101.5258 8.0100 50.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 99.6809 8.4600 250.00 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-18 104.9967 7.7100 43.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-18 105.1507 7.7100 43.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3691 8.6300 150.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-19 101.0872 8.3100 50.00 INE210QO7010 ORNATE SPACES PVT LTD 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 1350.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.6089 8.3100 100.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.2600 8.5500 70.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 101.5767 10.4300 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.5000 8.2300 2150.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0000 8.3900 505.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.3500 8.4500 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 67.3404 7.8800 1.50 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.3400 8.5000 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.2000 9.5000 10.00 INE774D08LC4 MNM FINANCIAL SERVICES 9.80% 17-Jan-23 103.4400 9.1100 50.00 INE774D08LD2 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 102.9900 9.1100 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.4000 11.7500 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.3000 8.9400 300.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 143.4003 0.0000 105.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9000 8.5500 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1691 8.1900 100.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.3800 0.0000 16.00 INE774D08LN1 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.0000 8.9900 20.00 INE871D07OJ9 INFRASTRUCTURE LEASING 8.69% 25-Aug-25 100.1800 8.6500 42.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 105.0419 8.0500 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 103.3000 9.5300 44.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.0000 7.2300 57.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.2281 7.2100 120.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 110.7900 7.1700 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.6700 7.2400 63.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.6600 87.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 104.9675 10.8000 11.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.1200 0.0000 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 10.5000 1.00 NSE === INE804I07XX1 ECL FINANCE LIMITED SR- - 04-Nov-15 101.2929 10.0000 500.00 INE796L07613 MACQUARIE FINANCE - 19-Nov-15 156.7876 13.0600 12.50 INE796L07647 MACQUARIE FINANCE (INDIA) - 26-Nov-15 155.9626 15.1600 2.50 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.3099 8.3498 1020.00 INE804I07YL4 ECL FINANCE LIMITED - 15-Dec-15 128.8314 10.0000 500.00 INE918K07615 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 17-Dec-15 116.7307 10.0000 500.00 INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED - 31-Dec-15 169.8000 0.0000 6.50 INE918K07748 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 11-Jan-16 112.7753 10.0000 500.00 INE804I07ZZ1 ECL FINANCE LIMITED - 26-Apr-16 122.4734 10.0000 500.00 INE804I07A53 ECL FINANCE LIMITED - 11-May-16 109.4753 10.0000 500.00 INE918K07714 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 06-Jun-16 118.9945 10.0000 500.00 INE918K07730 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 08-Jun-16 122.9787 10.0000 500.00 INE918K07BJ0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT-- 03-Aug-16 101.3824 10.0000 500.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.7670 8.1541 100.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.43% 02-Sep-16 100.8544 8.3729 50.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 03-Sep-16 100.4735 8.3000 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0625 7.7000 30.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 13-Sep-16 101.0946 8.3500 350.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.4976 9.0530 37.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3147 8.3500 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.0504 8.6280 37.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 101.0140 9.6623 300.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 70.5053 9.1500 7.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.0000 9.0900 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4399 8.3500 500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.0805 8.6300 15.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.5059 8.0500 200.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.6196 7.8500 200.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.6196 7.8500 200.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 135.7100 2.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6050 8.0500 550.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6050 8.0500 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9088 8.1700 1.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 86.5859 8.1500 120.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Sep-17 101.4844 8.6200 40.00 INE487L07049 IIFL REALTY LIMITED -- 14-Sep-17 101.5830 10.6620 500.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 98.7353 10.4350 30.00 INE871D07OO9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 23-Sep-17 100.0000 8.7837 750.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5788 8.1500 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5788 8.1500 100.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 23.4000 200.30 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.8000 9.0300 1.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 99.2596 9.2000 500.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.5258 8.0000 50.00 INE891K07069 AXIS FINANCE LIMITED -- 10-Apr-18 105.0800 8.7500 60.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 99.6809 8.4500 250.00 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-18 104.9977 8.6000 43.00 INE062R07039 FORTUNA BUILDCON INDIA PRIVATE RESET 01-Jul-18 100.1065 21.5000 20.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-18 105.1517 8.6000 43.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 106.0307 8.5900 150.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 106.0307 8.5900 150.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.9741 8.1600 1750.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.9741 8.1600 500.00 INE310L07423 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-18 105.1133 8.6561 43.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.9336 8.2900 1500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.9336 8.2900 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8456 8.1144 100.00 INE487L07031 IIFL REALTY LIMITED 0.00% 14-Sep-18 101.6348 11.0230 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.3796 8.4600 600.00 INE310L07431 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-18 105.2660 8.6565 43.00 INE043D07HT8 IDFC LIMITED 8.65% 27-Sep-18 100.1921 8.5797 250.00 INE310L07449 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-18 105.3633 8.6717 43.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.1668 8.1059 60.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3817 8.6156 550.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3691 8.6200 150.00 INE477L07479 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD-- 21-Dec-18 100.9181 9.9900 120.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5621 8.3300 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5621 8.3300 200.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.0872 8.3000 50.00 INE201T07013 ALM INFOTECH CITY PRIVATE LIMITED -- 31-Mar-19 100.5132 21.0000 530.00 INE201T07021 ALM INFOTECH CITY PRIVATE LIMITED -- 31-Mar-19 100.0939 21.0000 150.00 INE021T07015 UNISHIRE URBANSCAPE PRIVATE LIMITE-- 31-Mar-19 100.2215 21.8200 140.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED SR 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2800 9.80 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 98.9981 9.2500 150.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2800 7.00 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2800 5.80 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 17.9300 1.10 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4200 0.60 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2800 23.60 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 02-Aug-19 100.0500 10.0900 1000.00 INE191B07097 WELSPUN CORP LIMITED 11.25% 17-Aug-19 100.6682 11.0000 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 103.3423 8.3900 147.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 103.3423 9.3900 95.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 100.1715 11.0000 240.00 INE920L07163 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMIT 17.75% 31-Aug-19 97.5000 17.7500 160.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.4965 7.4550 1000.00 INE071G08262 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.29% 25-Nov-19 102.8000 8.6335 20.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.6089 8.3000 100.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 101.0903 8.3100 70.00 INE010A07158 PRISM CEMENT LIMITED SR-A RR -- 21-Jan-20 100.4059 10.7114 550.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.3902 8.4900 8.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1122 8.3000 1600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1122 8.3000 950.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 106.2500 8.9600 1.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.2099 8.5471 300.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.2099 8.5500 300.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.2000 9.4200 14.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 101.0600 8.4600 7.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.0170 8.5734 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.0582 8.4200 30.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4034 8.2800 450.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.4034 8.2800 100.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.2800 8.5000 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.1374 8.3100 1600.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.1765 8.3000 650.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.3300 9.2500 150.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.0000 8.7900 23.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.7200 8.1764 2623.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.9915 8.3800 30.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0000 8.3900 1150.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.6000 8.3900 1.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.5778 8.3200 200.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.1200 10.2000 30.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 106.5525 15.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.5728 8.3200 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.5500 8.9800 5.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.0000 11.1278 750.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.5227 7.5000 0.60 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.4047 7.1100 30.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.7168 7.4500 0.10 INE752E07GM9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-22 102.7600 8.3000 10.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.8900 8.2000 150.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 101.2730 8.2300 12.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LIM 11.40% 28-Oct-22 109.3800 9.5200 5.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.1246 8.2400 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.1246 8.2400 100.00 INE468M08060 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.75% 22-Mar-23 103.1396 10.1000 500.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.1100 8.8000 23.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3700 8.1872 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.0300 8.5700 5.00 INE468M08094 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.15% 03-Jul-23 100.1331 10.1000 120.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.7500 8.1700 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.7275 8.1900 240.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 103.7275 8.1900 240.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 107.1616 7.1500 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.8200 8.7000 250.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 105.0800 8.8200 9.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP F 8.50% 14-Jul-24 101.8455 8.1800 4.50 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.1600 9.0500 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.7409 8.3500 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.7409 8.3500 50.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 108.1300 8.8900 5.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 102.2536 9.7500 6.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.4683 8.5200 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.0210 8.9900 4009.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1983 8.3000 20.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1983 8.3000 20.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 143.4003 9.2000 105.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 103.1490 8.3300 160.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 103.1490 8.3300 160.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.3600 8.4900 431.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.7716 8.5200 100.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 104.6700 8.7700 11.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.4300 8.5649 8.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1691 8.1900 100.00 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.03% 05-Apr-25 103.2500 8.4973 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.4876 8.2200 100.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.1300 9.8100 3.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.4000 9.4146 10.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.7500 9.8600 210.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 99.9000 9.2600 15.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.5000 8.4600 250.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 100.0000 9.4400 300.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0826 9.5000 250.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.6900 9.1300 500.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 9.35% 15-Sep-25 100.0000 9.3400 300.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4700 8.5000 107.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.2500 8.1800 5.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 105.0419 8.2150 50.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 98.4000 9.1200 6.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 103.2600 9.7600 22.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.9400 7.2200 370.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.7800 8.1953 200.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.3354 8.2100 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 110.0300 7.2300 220.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.7593 7.1150 100.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 107.7712 7.4500 0.20 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 110.5656 7.4000 0.30 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.55% 31-Mar-29 108.5869 7.5000 0.30 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% - 101.4000 10.2700 100.00 INE915D07PL7 CITIFIN SNP500 - - 108.6700 -7.1195 10.50 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 105.1500 8.2300 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1500 10.7100 590.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 99.7500 9.5200 405.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.7500 9.5200 16.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.4696 9.9500 13.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.5300 10.8800 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.3500 8.9235 2.00 INE565A09231 INDIAN NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange