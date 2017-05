Sep 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20449.50 NSE 71632.50 ============= TOTAL 92082.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.80% 05-Dec-15 100.3846 7.9400 250.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.4281 7.8800 100.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.4059 7.6500 2.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.8938 8.3500 1300.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 115.3455 8.2600 20.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.2850 8.4100 150.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.6130 8.4100 1000.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.9733 7.9800 4.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6556 8.3900 1050.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.0452 8.3600 500.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 99.9800 11.9400 1.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.75% 30-May-18 100.0000 12.2900 250.00 INE866I07800 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.45% 31-May-18 100.4543 10.2300 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0581 8.3600 500.00 INE069R07075 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.25% 21-Sep-18 100.0000 12.3700 1500.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 107.5000 0.0000 0.50 INE210QO7010 ORNATE SPACES PVT LTD 18.00% 28-Feb-19 100.0000 19.2100 1350.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 99.0000 9.2500 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.1427 8.4300 1440.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.1219 8.3200 750.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.8368 8.6400 500.00 INE121F07012 PIL INDUSTRIES LTD 12.00% 29-Jan-20 100.0000 12.6900 1000.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.5719 8.2500 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.8503 8.4500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.7546 8.3200 200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.5824 8.2900 800.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6500 8.2100 1450.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 130.0956 0.0000 350.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 105.5000 9.2900 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.2687 8.2100 300.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5000 11.7300 260.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 105.8700 9.1500 2.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.3708 8.4600 850.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 102.5773 9.3600 25.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 101.6589 8.2100 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9358 8.2000 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4239 8.1500 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7415 8.1400 500.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 100.7259 8.2600 200.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 101.5851 8.1200 1300.00 INE774D08LN1 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 101.9000 8.6900 2.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 22-Aug-25 100.9000 9.1000 152.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.7900 9.1200 150.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 105.4257 8.1200 41.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 100.6700 8.2100 210.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.7100 8.2100 210.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.0500 7.2500 50.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jun-28 105.3892 9.1700 0.10 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 109.5400 7.4700 7.40 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.2912 8.1100 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.4000 7.2500 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 104.3000 10.0100 71.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 100.6000 10.1600 150.00 INE511C08928 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 18-Sep-99 100.0000 12.0900 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 108.2500 7.1500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1000 9.5500 51.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.8000 10.3500 44.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.2000 5.2600 40.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.5000 0.0000 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4800 0.0000 2.00 NSE === INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0864 7.6000 500.00 INE013A07PW4 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 12-Nov-15 177.8000 11.5000 10.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED - 30-Nov-15 100.4412 8.2175 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2998 7.5223 2450.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2998 7.3000 2450.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 99.7500 8.2900 50.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.3759 7.8800 1000.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.3711 8.0000 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 100.1190 7.6000 50.00 INE202B07AR3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.95% 25-Mar-16 100.9968 8.7500 750.00 INE202B07AR3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.95% 25-Mar-16 100.9968 8.7500 750.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 100.2579 8.2100 273.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0741 7.9500 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0741 7.9500 200.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.7778 8.3000 550.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.7778 8.3858 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.8277 9.0850 10.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.2421 8.7739 500.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 94.2477 8.8499 400.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.5674 8.8500 200.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.7010 8.2500 500.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.7010 8.2500 500.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.9128 8.2700 59.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.8938 8.3000 1300.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4211 7.7000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4211 7.7000 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9242 8.3000 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0534 7.7000 1550.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0534 7.7000 1550.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA - 10-Oct-16 99.2000 10.2800 1.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.0000 9.0900 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4733 8.3200 550.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4733 8.3200 550.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.2100 8.3800 300.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.2133 9.2206 150.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.2207 9.2202 850.00 INE136E07NT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Dec-16 144.9900 1.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 142.0944 8.2500 300.00 INE202B07DO4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 28-Feb-17 100.5612 9.2100 2000.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.2850 8.4000 150.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.6130 8.4000 1000.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.6556 8.3813 1050.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.1150 8.0600 17.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.0452 8.3500 500.00 INE136E07OV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 28-Apr-17 129.7000 1.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 134.6000 0.0000 2.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8778 7.9832 1.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.8922 8.0000 2.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.7131 7.9773 10.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.9769 8.4100 40.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.2893 8.0500 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.2893 8.0500 35.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.0717 10.3500 450.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.0691 10.3500 250.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED - 24-Mar-18 101.8435 11.0949 30.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.7294 7.9443 82.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 104.4193 8.1175 400.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 104.4193 8.1175 400.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.3834 8.0700 130.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.0000 8.3000 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0581 8.3500 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0800 8.3413 220.00 INE658R07109 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 17-Aug-18 99.8708 10.8590 125.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.9989 8.1500 500.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.9989 8.1500 500.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED SR- 11.50% 27-Aug-18 99.9968 11.5270 125.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2604 8.1600 150.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.0509 8.4135 100.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.0509 8.4135 100.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.0391 8.2000 10.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.0391 8.2000 10.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPOR 10.60% 11-Sep-18 107.2482 7.9500 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPOR 10.60% 11-Sep-18 107.2482 7.9500 50.00 INE149A07238 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.90% 25-Sep-18 100.0300 8.8800 400.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.0000 8.5900 3200.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.2894 8.0400 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.2894 8.0400 50.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.5000 8.5100 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.2900 8.2500 15.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2800 8.40 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2800 4.20 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.2739 8.4100 974.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3601 8.2800 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3601 8.2800 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7333 8.2133 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.7333 8.2200 400.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.1419 8.3041 1250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.1419 8.3041 500.00 INE657K07288 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 11.00% 12-Nov-19 103.8609 12.6999 450.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1595 8.2000 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1595 8.2000 250.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.2800 8.2050 6.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.65% 28-Nov-19 101.1900 8.2800 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.8368 8.6363 2500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.8368 8.6363 500.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA - 27-Jan-20 99.2075 9.2600 6.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.7200 8.4000 47.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 100.4199 8.2800 100.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 100.4199 8.2800 98.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.38% 27-Apr-20 100.3900 8.2500 131.00 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-20 107.9661 6.7974 15.30 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1800 9.4200 8.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.6214 8.2700 2200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.6214 8.2700 900.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5970 8.2300 450.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5970 8.2300 350.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.5000 8.2200 771.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 100.6665 11.0440 1.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 103.4279 9.8000 50.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.4400 9.2200 200.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.8546 8.4200 50.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.2000 8.7400 78.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6500 8.2100 1739.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6000 8.2253 39.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0000 8.3900 2550.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 23-Nov-20 103.1300 10.5000 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.6000 8.3900 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 107.6000 10.2000 6.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.5900 8.3172 200.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 106.8000 8.3400 3.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.6191 8.3100 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.7700 8.4100 1.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 130.4029 9.8500 300.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.8810 8.2400 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.8810 8.2400 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.5330 7.0850 20.00 INE752E07GM9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-22 102.8700 8.2800 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3500 8.4000 30.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 100.3500 8.1800 4.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 104.7086 8.1400 250.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 104.7086 8.1400 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.5400 9.2800 2.00 INE752E07GN7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-23 103.4900 8.2300 15.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.5800 8.7000 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.2500 8.2000 651.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 101.0000 8.2000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.8755 8.8219 150.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.8400 8.6900 250.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.8000 9.0000 1.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.6100 8.5029 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.7500 8.8500 200.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.3908 8.4500 1700.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.3908 8.4500 850.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.3600 8.4900 1.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.9100 8.4981 200.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 102.5773 9.3500 25.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.6589 8.2000 300.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 102.6300 9.2400 4.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 99.3404 9.6900 63.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.4072 8.1177 600.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.4072 8.1177 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4239 8.1487 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4239 8.1500 150.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 101.9800 9.0000 5.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7415 8.1400 600.00 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.03% 05-Apr-25 103.1500 8.5120 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.9408 8.1500 550.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.9408 8.1500 250.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.7241 8.1176 550.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.7241 8.1176 250.00 INE535H08595 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 10-Jun-25 101.5000 9.2400 20.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.0000 9.8400 12.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.7700 9.1100 54.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 101.6051 8.1175 1800.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.0500 9.8101 201.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 100.9300 9.0900 150.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.5050 8.4600 150.00 INE296A07HW2 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-135 OP I 8.90% 20-Aug-25 100.0000 8.8900 50.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.6800 8.8800 2.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 100.7900 9.3100 400.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.6473 8.3900 795.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 100.4513 8.4000 500.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.8200 9.1100 150.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.8203 8.1170 500.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.8003 8.1200 500.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4500 8.4500 1651.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 105.4257 8.1100 41.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.1000 8.0300 3.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.6645 9.5000 210.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1395 9.5000 210.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.9500 7.2000 0.50 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 104.3000 9.6000 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.5184 7.1500 350.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.9601 8.2000 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.9601 8.2000 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.5120 8.2000 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.5120 8.2000 43.00 INE310L07993 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-May-28 105.3358 9.1682 0.80 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 105.3892 9.1684 0.10 INE310L07AB7 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jul-28 105.4476 9.1762 0.20 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.8880 7.1000 100.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 110.8880 7.1000 100.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 102.2100 8.1100 2.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 109.5701 8.2000 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 109.5701 8.2000 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 105.9172 8.1000 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 105.9172 8.1000 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.5415 8.0700 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8000 10.7700 200.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9500 - 126.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4600 9.0517 40.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.0000 9.9600 21.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.7800 9.5200 5.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. T RESET 31-Dec-99 105.7300 9.5200 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com