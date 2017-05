Oct 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8276.90 NSE 32274.70 ============= TOTAL 40551.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.3519 7.7500 250.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.0994 10.4000 500.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.57% 30-Aug-16 101.7955 8.3800 400.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.1550 8.3200 350.00 INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 0.00% 19-Nov-16 101.2562 11.8100 1.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.2716 8.4200 850.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 12.0000 1.50 INE958G07809 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 09-Oct-17 101.7100 11.0200 20.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 2.50 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.9334 8.1100 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.8805 8.4300 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3535 8.1100 350.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.3751 8.4500 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.8853 8.4400 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.6214 8.2800 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5149 8.2300 50.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 101.5767 10.4300 50.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 15-Sep-20 100.0000 8.6500 200.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6500 8.1900 250.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 29-Sep-20 100.0000 8.6400 200.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-21 104.9000 9.4700 9.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 100.3517 11.0300 750.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 98.9095 9.7600 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 99.1695 9.7600 500.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 100.2700 7.1600 2.90 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.9017 8.9500 25.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.2623 8.7600 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8313 8.7600 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 104.8900 8.8300 350.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 102.6078 9.3500 25.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.7592 8.5900 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.3924 8.1300 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7403 8.1400 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0699 8.1200 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 101.7085 8.1300 250.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 105.3983 8.1700 42.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.8582 8.1600 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 101.6532 7.1000 50.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.6200 9.7300 19.00 INE511C08928 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 18-Sep-99 100.0000 0.0000 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4189 10.3300 80.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.5000 10.2500 40.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.6500 9.7500 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.6000 0.0000 1.00 NSE === INE013A07PW4 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 12-Nov-15 177.8000 11.0000 10.00 INE148I07399 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-15 121.6281 7.7000 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.3811 7.9900 500.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.0994 10.9000 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.1966 7.7500 200.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 101.7955 8.4000 400.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9442 8.2891 500.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.1550 8.2800 600.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.7148 8.8030 13.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.4465 10.7151 400.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 131.6400 0.0000 2.50 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.2716 8.4100 850.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.6015 8.4000 1500.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.6015 8.4000 500.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 99.1582 10.1850 20.00 INE958G07809 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 09-Oct-17 102.8300 10.6000 10.00 INE804I07UT5 ECL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 120.0000 0.0000 20.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5135 8.0500 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5135 8.0500 250.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.5649 7.9600 1.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED - 24-Mar-18 102.4476 10.7339 1650.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.6709 7.7800 50.00 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 99.8316 9.2557 10.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 104.3952 8.1200 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 104.3952 8.1200 50.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.5140 8.0128 33.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.0552 8.3500 50.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.0589 8.4100 100.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.0589 8.4100 100.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.5357 8.0000 50.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.5357 8.0000 50.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Sep-18 100.0000 8.5900 1000.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.9334 8.1000 50.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.5000 8.5100 13.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.8805 8.4250 350.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.8805 8.4250 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3265 8.1000 350.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.3751 8.4500 500.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 8.40 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 4.20 INE112A09141 CORPORATION BANK - 11-Aug-19 101.4500 8.5700 1.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 - 50.00 INE920L07163 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 97.5000 - 40.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.3633 8.2850 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.65% 28-Nov-19 101.2050 8.2800 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4700 8.4500 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4700 8.4500 250.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 102.5108 9.9000 100.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.0800 8.4985 2.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1841 8.2800 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.1841 8.2800 150.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 100.0765 8.0964 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 04-Mar-20 100.0765 8.1000 200.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.38% 27-Apr-20 100.3600 8.2565 54.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 100.8853 8.4300 500.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 101.2700 8.4000 30.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.6214 8.2700 200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.6214 8.2700 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.5149 8.2500 50.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.2330 8.5100 800.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.3233 8.4000 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.3233 8.4000 250.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 103.4244 9.8000 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.9274 8.4000 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6500 8.2085 2550.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.65% 29-Sep-20 100.0000 8.6400 2580.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 100.0000 8.8400 210.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-21 105.9000 9.2500 7.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.6167 8.3100 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.5417 8.2400 50.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 130.0956 9.3542 350.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 23-Sep-21 111.9000 10.0000 20.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.3800 11.0000 750.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.0350 8.1700 250.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 104.2500 7.4000 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.7883 9.7855 500.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.9100 8.2000 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.1695 9.7510 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.9017 8.9450 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 101.0150 8.2000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.2619 8.7500 750.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.2623 8.7500 250.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 101.9328 8.1375 500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8313 8.7500 250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 105.4353 8.3200 12.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4700 9.8498 160.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.0801 8.1400 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 04-Sep-24 107.0801 8.1400 250.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 105.6200 8.6200 6.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 102.6078 9.3450 25.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.0801 8.1400 100.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.7792 8.5750 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4548 8.1450 450.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.4072 8.1177 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.4072 8.1177 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7403 8.1400 350.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.0770 8.1200 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0699 8.1300 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.0000 8.2200 5.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.7241 8.1176 500.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.7241 8.1176 250.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 101.5152 8.1300 10.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.5100 8.4600 250.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.8500 8.8533 4.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.8203 8.1170 500.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.3200 8.4800 90.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.7400 8.1896 420.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 105.6983 8.1200 42.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 09-Mar-27 107.8543 8.1500 200.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.7800 8.1905 420.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.5579 8.1550 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 100.8500 8.1857 400.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.0300 7.2100 116.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 106.4093 8.1100 100.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.8880 7.2100 78.60 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.8673 8.1886 400.00 INE860H07623 ADITYFIN - - 101.5307 8.7500 50.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% - 111.1000 9.8066 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.7000 10.7900 357.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9500 9.7000 111.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.9122 10.6600 55.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.7609 10.8100 55.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.6939 10.7500 50.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.6200 9.5460 39.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4755 11.3333 3.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP - 31-Dec-99 103.2700 9.3637 3.00 INE649A09068 STATE BANK OF HYDERABAD 9.95% 31-Dec-99 102.8800 8.5700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - 