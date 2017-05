Oct 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13342.40 NSE 52935.30 ============= TOTAL 66277.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.1613 8.0600 250.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.3651 7.6200 750.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0749 7.6900 1000.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.0000 5.7100 0.50 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.8811 8.3300 30.00 INE020B08617 RURAL ELCTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.4062 7.8500 70.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.9023 8.2700 60.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 100.2474 7.9000 1000.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 8.74% 10-Aug-17 100.2130 8.5800 200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 102.2622 7.8900 250.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.62% 26-Oct-17 101.5307 8.7600 50.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 0.50 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.7461 7.9400 2.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 30-Jul-18 98.5086 9.2500 500.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.3338 8.0300 1000.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 108.4000 8.7900 1.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3798 8.3800 940.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 102.7562 8.1200 150.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.1791 8.3000 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2278 8.1900 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.4360 8.4600 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.3276 8.2500 150.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.0712 8.3900 50.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 29-May-20 97.6937 9.2600 500.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 101.5767 10.4300 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6500 8.1800 400.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.6236 8.2400 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.4000 9.4500 45.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 130.8467 0.0000 400.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.0678 8.2000 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7085 8.1400 500.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 98.8083 9.7800 250.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 121.3700 9.5700 10.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.0755 8.1500 240.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.0018 7.9700 1000.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1500 8.1700 350.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 103.1000 9.4800 5.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 101.2822 8.0600 500.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 101.4145 7.9400 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.5011 7.9400 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.5726 7.9400 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 102.2721 8.1000 400.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.7205 7.1500 30.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 113.0500 7.0800 7.40 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.6546 7.9400 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.8013 8.1200 250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.7158 7.9400 50.00 INE511C08928 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 18-Sep-99 100.0000 0.0000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.7500 29.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4500 5.7300 16.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.2318 0.0000 1.00 NSE === INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.1613 7.8000 250.00 INE523H07197 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 11.40% 11-Dec-15 100.4090 8.3600 500.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.3357 7.5498 1250.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.3651 7.4000 750.00 INE804I07JV4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 04-Apr-16 133.3360 0.0000 10.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.2222 10.6500 300.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.5774 8.8500 200.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.8294 8.3500 200.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.8294 8.3500 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8992 7.8500 1200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8992 7.8500 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0540 7.6999 23.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.3386 8.2200 150.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 101.3386 8.2200 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.4942 8.3500 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.4942 8.3500 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.4232 10.7199 400.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.6015 8.4000 500.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.6015 8.4000 500.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.0435 8.3500 2000.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.0438 8.3500 500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.2474 7.9500 1000.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 102.0640 8.3550 50.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 102.0640 8.3550 50.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-17 100.2130 8.5700 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 102.2622 7.8800 250.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 100.0271 8.9110 500.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 100.0299 7.7500 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9277 7.9800 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9277 7.9800 250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.0818 10.3447 450.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.4022 8.1250 3.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.6581 7.9700 1.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.5747 8.1232 80.00 INE985L07018 ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES PVT 11.00% 30-Jun-18 119.3045 - 2500.00 INE985L07018 ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES PVT 11.00% 30-Jun-18 119.3045 3.6016 1791.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 104.6363 8.0900 350.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 104.6363 8.0900 350.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 30-Jul-18 98.5086 9.2500 500.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.3338 8.0200 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.3554 8.1200 700.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.3554 8.1200 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.1058 8.3900 100.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.1058 8.3900 100.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6341 8.3400 150.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6341 8.3400 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3535 8.0900 950.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3535 8.0900 950.00 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 4.20 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.70 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.2577 8.4500 350.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 103.2577 8.4462 350.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3712 8.3761 2840.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3712 8.3800 1900.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.6227 8.1700 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.6227 8.1661 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.4460 8.2500 350.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.4460 8.2500 350.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.7562 8.1000 150.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.1791 8.2925 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2278 8.1800 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 102.6500 8.2729 1.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 103.8470 9.5200 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3276 8.2400 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.4223 8.2400 255.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.4223 8.2400 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.0712 8.3800 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.9798 8.1100 150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.9798 8.1100 150.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 29-May-20 97.6937 9.2500 500.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1800 9.4200 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.7044 8.2475 700.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6703 8.2128 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6703 8.2100 150.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 103.4106 9.8000 50.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.9000 9.1000 100.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.7285 8.6000 1.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.6500 8.2085 600.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.6236 8.2300 3900.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 100.0000 8.6400 250.00 INE949L08145 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 12.25% 02-Apr-21 100.0000 12.2600 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.2500 10.2500 45.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 130.8467 9.8000 400.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.0678 8.2000 250.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 104.5228 8.0900 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 104.5228 8.0900 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7085 8.1300 1000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7085 8.1269 500.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9214 9.7500 1592.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9214 9.7500 140.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.9213 9.7500 400.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.9213 9.7500 350.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.1735 9.7500 650.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.1735 9.7500 99.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4200 8.1800 5.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 121.9200 9.5000 10.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 106.9600 7.0100 10.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.0800 9.0400 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.0883 8.3300 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.0683 8.3331 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.0755 8.1400 240.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1975 8.7700 200.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.0018 8.1300 1000.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6143 8.1200 1100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.6143 8.1200 400.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 100.1905 8.4000 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.4605 8.0700 1150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.4605 8.0700 950.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 99.0500 10.1400 5.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.6863 8.2800 100.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.4400 8.2700 4.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 101.3022 8.0470 1000.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 99.7300 7.2000 250.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.4145 8.0900 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.5011 8.0900 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 104.0000 9.6400 22.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.2969 7.2100 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.2059 7.0650 130.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.5726 8.0900 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 102.2721 8.0900 450.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 102.2721 8.0900 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 111.5200 7.0600 20.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 113.3300 7.0500 7.40 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.6546 8.0900 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 102.4600 8.0800 52.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.5374 8.1200 300.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 109.7813 8.0920 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 102.3793 8.0900 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.7158 8.0900 50.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 100.6000 8.7818 500.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 107.2300 8.2400 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.9000 10.7600 35.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3500 9.6300 30.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.7000 10.7500 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.5500 11.3200 4.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 103.3600 9.3500 3.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 105.7100 9.5200 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com