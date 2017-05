Oct 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19021.50 NSE 61749.20 ============= TOTAL 80770.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07KA2 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.29% 03-Nov-15 100.1175 7.2200 500.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.6007 8.0000 250.00 INE749A08118 JINDAL STEEL 9.63% 04-Apr-16 99.1952 10.8300 260.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.7758 9.2700 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 100.2472 7.8100 2000.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 101.1576 8.8300 350.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 14-Nov-16 124.7843 8.6800 74.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 101.4413 11.7500 2.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 10.90% 31-Dec-16 102.1401 8.9200 100.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 101.8259 8.4100 300.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 90.5851 8.4800 1500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 100.1729 7.9500 3000.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 101.9601 8.8700 90.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 12.0000 3.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 8.74% 10-Aug-17 100.1616 8.6100 100.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.6642 8.0300 28.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.4164 8.0600 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.2581 8.0600 1750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.4047 8.1100 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.0356 8.3700 600.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5373 8.0300 50.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 105.0869 9.0300 300.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.6896 8.4400 100.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 05-Aug-19 100.3000 9.9100 500.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.1904 8.1100 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.6928 8.2600 950.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6844 8.1800 2250.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.25% 05-Sep-20 101.5585 10.8000 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 104.5209 8.1000 150.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 104.1000 8.1100 20.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.2626 8.7600 700.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 103.5287 8.2800 196.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6500 2.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.4642 8.0700 47.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.6094 8.0700 250.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.5000 9.0400 2.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.9500 10.5700 2.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.3800 8.5000 42.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 101.3477 8.0500 1000.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 100.0000 11.5000 96.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 108.3782 7.9100 50.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 106.1604 7.9100 50.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jun-28 104.9325 9.9300 142.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.8850 7.1000 3.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.2200 7.0300 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.4900 7.2300 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0350 6.1300 28.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.4200 10.0700 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.8000 9.9900 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.0000 7.8000 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5400 2.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 100.0000 11.9400 1.00 NSE === INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 175.5190 0.0000 8.50 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0830 7.4000 500.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0865 7.3495 100.00 INE774D07KA2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.29% 03-Nov-15 100.1175 7.6500 500.00 INE804I07GU2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Nov-15 188.0830 12.4000 10.70 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 172.6620 0.0000 2.20 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.4100 7.5745 750.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.6007 7.7900 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2454 7.6500 750.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.7758 9.0000 600.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.5221 8.9000 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.2472 7.7000 3400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.2472 7.7740 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.0955 7.8000 200.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.0955 7.8200 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3807 7.6800 10.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 101.1538 9.0000 350.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.2680 7.8484 10.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 28-Mar-17 90.4872 8.5800 7500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.1729 8.0000 3000.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 105.4641 - 8.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.6651 8.0000 4.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-17 100.1616 8.6000 100.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.8561 9.6146 20.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 102.1426 7.8200 500.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0380 7.3000 500.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.0385 7.3000 500.00 INE514E08EB9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.64% 27-Oct-17 100.0385 7.3000 500.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0380 7.3000 500.00 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 13-Dec-17 117.2000 0.0000 2.50 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0801 7.3000 650.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0801 7.3000 550.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.2181 9.7531 45.00 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE LTD 10.81% 30-Apr-18 100.3515 10.0136 45.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.3075 8.0928 150.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.4164 8.0500 350.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.2581 8.0500 1750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4197 8.0936 950.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4037 8.1076 450.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3236 8.1200 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.3236 8.1200 300.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.5930 7.9400 400.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 103.0356 8.3650 1700.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5373 8.0200 50.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 52.40 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.6896 8.4376 100.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 02-Aug-19 100.3000 9.8144 500.00 INE721A07HR9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 28-Aug-19 99.9114 9.2973 1250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9959 8.1300 450.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.9959 8.1300 50.00 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 08-Nov-19 101.4195 8.6075 400.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.1904 8.1000 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3005 8.2475 510.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.4200 8.2400 10.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.6513 8.2400 14.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.6928 8.2500 1550.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.6339 8.2652 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6844 8.2059 7600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.6685 8.2100 5000.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.4700 8.2200 20.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 104.5700 10.0000 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.7211 8.1900 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.7211 8.1900 250.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 106.4353 8.4000 11.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 104.4700 9.2400 20.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.5942 8.2200 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.5942 8.2252 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.5186 9.2000 33.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 104.5209 8.0900 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5491 8.1600 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5491 8.1600 250.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 100.9000 9.6000 1.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.4000 9.5000 73.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.9000 7.0132 5.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.2626 8.7500 700.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8185 8.7517 700.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8185 8.7517 700.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.5400 8.1700 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.0733 8.1400 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.0733 8.1400 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1600 8.7700 967.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.5107 8.1200 200.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.5107 8.1200 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7000 9.7600 10.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.5287 8.2700 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.5287 8.2700 46.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.2369 8.2000 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4698 8.2400 600.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.4698 8.2400 500.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.8900 8.1700 2.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.5419 8.0969 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.5419 8.0969 150.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 100.2028 8.0600 150.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 100.2028 8.0600 146.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 101.1174 8.3250 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 100.4642 8.0600 47.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.2261 8.0969 700.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.2261 8.0969 250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 102.6200 9.2000 250.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.6094 8.0400 283.50 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.8368 8.1000 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.8368 8.1000 200.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.9800 9.0800 20.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 104.7000 9.9600 2.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4500 8.4500 50.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 101.3477 8.0400 1000.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 100.0000 11.5000 10.50 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 99.9150 7.0752 1700.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 102.8200 8.9100 4.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3329 8.1000 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3452 8.1001 50.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 108.3782 8.0500 50.00 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 102.9300 8.9100 1.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 107.5781 7.1500 22.50 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 102.1800 8.2280 100.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 106.1604 8.0600 50.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 107.5800 7.1500 14.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4154 8.1000 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4277 8.1000 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 103.9700 9.6500 20.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.1975 7.1000 350.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4955 8.1001 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4831 8.1000 95.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 104.1700 9.4000 1.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 104.9325 9.2500 144.40 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 102.9000 8.9500 60.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5537 8.1000 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5740 8.0991 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6320 8.1000 90.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6190 8.1000 89.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 100.0000 9.7500 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.0000 9.0700 160.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.0835 9.8443 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.4061 10.3200 300.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.9400 9.5000 30.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5000 9.6100 14.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 107.5000 11.0300 2.00