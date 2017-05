Oct 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16216.70 NSE 63306.50 ============= TOTAL 79523.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07151 EDELWEISS FINANCE 0.00% 25-Nov-15 - 10.5000 146.00 INE918K07243 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 09-Dec-15 - 11.0000 40.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.3273 7.9300 750.00 INE916DA7DV4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.62% 15-Mar-16 100.6039 7.9300 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 100.2235 7.8200 2815.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.7287 9.3300 400.00 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 151.8920 - 28.50 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.6108 7.9700 250.00 INE013A07P51 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Mar-17 100.0000 0.0000 12.10 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 90.8012 8.4300 1500.00 INE013A07P44 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Sep-17 100.0000 0.0000 14.70 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.6397 8.1100 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.1753 8.3100 250.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 108.4000 8.7800 0.30 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3900 8.3700 18.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.5808 8.1800 300.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.9410 8.6100 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 100.3990 8.2300 250.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.5305 8.2500 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 101.0955 8.3000 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.0987 8.2300 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.7529 8.3900 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.6530 8.2700 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7064 8.1800 2050.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.4078 8.3900 1250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITEE 8.36% 04-Sep-20 100.4829 8.2300 600.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8377 8.1400 200.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.3991 7.0500 5.60 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 98.7368 9.8000 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.6942 7.0500 1.10 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.9465 8.0000 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 103.0569 8.0000 95.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.2776 8.7500 700.00 INE733E07JH3 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-23 107.8517 7.1500 4.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5000 11.7200 3.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 96.7500 10.4500 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5496 8.1400 350.00 INE340M08145 TAMIL NADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 96.6300 9.8000 6.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5500 0.0000 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 100.0000 11.5000 12.50 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 100.6500 7.0700 3.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.9200 8.1200 250.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 99.9300 8.4100 250.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 102.1500 7.2300 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 111.8043 7.0700 1450.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 112.7385 7.1500 2.70 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.6571 6.8000 3.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 102.2500 7.1500 37.20 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1000 9.5400 137.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.9900 0.0000 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.8000 9.8800 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.0500 0.0000 1.00 NSE === INE025M15105 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE 0.00% 15-Oct-15 99.8195 11.0000 61.50 INE958G07759 RELIGARE FINVEST LIMITED INDEX 29-Oct-15 141.0030 12.2500 17.70 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 175.5860 0.0000 4.00 INE044A07017 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 9.20% 23-Nov-15 100.1707 7.2502 950.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.4088 7.7110 200.00 INE742F07205 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Dec-15 100.3800 7.8275 100.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.3273 7.7500 1750.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.3303 7.7500 1000.00 INE916DA7DV4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.62% 15-Mar-16 100.6039 8.0218 300.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.8287 8.2945 40.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2235 7.6800 2815.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.7287 9.0700 800.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3450 7.6280 7.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0095 8.1590 20.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0720 7.6640 40.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.2062 8.1800 100.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.2062 8.1800 100.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 101.9606 9.9786 35.00 INE148I07BX9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 30-Nov-16 100.0461 9.1000 1250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9295 7.8049 100.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.2073 9.2181 50.00 INE523E07AO3 L & T FINANCE LTD RESET 16-Feb-17 100.2849 8.4000 400.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.6108 7.9500 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 28-Mar-17 90.8012 8.3500 500.00 INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.11% 17-Jul-17 100.2320 9.0000 100.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.8775 9.5997 20.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.3016 7.7143 5.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 102.1426 7.8195 500.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.3265 8.5736 3.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 99.3089 9.1800 500.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0801 7.3056 200.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.2051 7.6129 350.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.5147 8.1262 2000.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.1753 8.3000 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.1910 8.0700 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.2025 8.3500 1850.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.1524 8.3700 1750.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.0000 8.6500 470.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.0000 8.5877 1350.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.6130 7.9300 400.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 6.90 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.7792 10.2320 18.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.7096 8.4300 100.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.5174 8.4000 250.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 28.70 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 9.10 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 1.40 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 9.40 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 48.40 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3175 8.3900 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3175 8.3900 250.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 103.1088 8.4100 750.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.6630 8.1900 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 102.7366 8.1045 40.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.5808 8.1800 300.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 102.2853 8.3500 100.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 102.2853 8.3500 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.4988 8.1900 300.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.9059 8.6100 750.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.9059 8.6100 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3452 8.2350 1300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.3990 8.2200 700.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.7278 7.9700 450.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.7278 7.9700 450.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.4000 8.2456 4.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.5901 8.2400 250.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.5305 8.2400 50.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.4900 8.3646 320.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.6200 9.3000 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.0987 8.2200 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.0987 8.2200 500.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.7529 8.3800 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.6530 8.2600 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7064 8.2000 2150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.7064 8.2000 200.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.4178 8.3749 4850.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.4178 8.3749 3050.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.4829 8.2200 850.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.8200 9.1200 100.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.6477 8.6200 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.7386 8.1850 450.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.7386 8.1850 250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0500 9.1100 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.6500 9.1700 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.0000 8.3200 13.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.2035 6.9500 35.20 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.7368 9.7900 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 101.2367 8.1300 150.00 INE538L07098 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 03-Sep-22 100.7500 9.6300 4.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.9200 9.2000 73.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.2675 10.7430 200.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 103.0569 8.1600 100.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.9465 8.1600 100.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 101.3854 8.1300 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.2776 8.7472 700.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 101.7559 8.0900 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 101.7559 8.0900 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5000 11.7200 3.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.1500 8.3200 5.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 107.1800 8.1700 210.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1950 8.7700 184.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.7264 8.2000 100.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 104.5500 9.1800 10.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.3400 8.2517 2.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 102.1350 8.4200 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5496 8.1300 1350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5179 8.1336 400.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.6181 8.0850 100.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.9400 8.6000 69.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7712 8.1350 750.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.7712 8.1350 750.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 101.5300 8.2700 250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.1253 9.4400 150.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.6000 9.0200 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1340 8.1200 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1015 8.1250 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.9024 8.0900 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 101.9024 8.0900 50.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 102.0000 9.1600 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.8500 9.5200 9.20 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.3189 8.3350 100.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.8200 8.4400 40.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.0100 7.0617 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.9300 8.1134 3900.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3452 8.1000 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 102.0379 8.0900 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 102.0379 8.0900 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 103.0329 8.1200 100.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 111.8043 7.0600 1450.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 112.1900 7.2900 66.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.2620 8.0600 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.2620 8.0600 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6320 8.1000 50.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 100.6500 8.7748 1000.00 INE733E07JM3 NTPC LIMITED 8.61% 04-Mar-34 115.5727 7.0600 3400.00 INE733E07JM3 NTPC LIMITED 8.61% 04-Mar-34 115.5727 7.0600 3400.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.7300 127.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.5000 9.0500 100.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.8200 9.5100 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.0731 11.1500 8.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange