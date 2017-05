Oct 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15690.80 NSE 34496.70 ============= TOTAL 50187.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07589 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 23-Oct-15 159.1308 12.0000 6.50 INE796L07613 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD 0.00% 19-Nov-15 157.2965 12.0000 2.50 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.30% 23-Nov-15 100.2262 8.0000 250.00 INE804I07MF1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Dec-15 146.0623 12.0000 1.50 INE116F08085 PANATONE FINVEST LIMITED 9.50% 31-Mar-16 100.5224 7.9600 500.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.5421 8.9300 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.1394 7.8100 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.6397 8.2600 200.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 115.7409 8.0700 20.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 142.3115 8.3100 20.00 INE523E07AO3 LNT FINANCE LTD 9.27% 16-Feb-17 100.2807 8.9700 300.00 INE013A07P51 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Mar-17 100.0000 0.0000 5.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 90.9104 8.2800 1000.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9900 6.00 INE069I07181 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.75% 21-Aug-17 100.0000 11.7500 5.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.55% 01-Sep-17 101.3489 8.7300 100.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.2237 7.7600 250.00 INE013A07P44 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Sep-17 100.0000 0.0000 4.50 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.5214 8.3400 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.9601 7.7500 500.00 INE800H07249 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.2500 - 4.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 103.7978 7.9500 5.00 INE477A07118 CANFIN HOMES LTD 8.44% 08-Oct-18 100.0000 8.4400 150.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 05-Aug-19 100.4000 4.9400 1000.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.4735 8.1000 50.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.7087 8.4000 16.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.9943 8.4100 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITEE 8.36% 04-Sep-20 100.5612 8.2000 550.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 101.6000 0.0000 2.00 INE340M08038 TAMIL NADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 102.0000 0.0000 2.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 05-Jan-22 100.4500 0.0000 1500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.3288 8.1200 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5900 8.2000 1755.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.9201 9.7500 200.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 99.1706 9.7500 200.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 101.7638 8.1500 50.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 100.7100 7.0800 2.90 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 101.9491 8.1500 150.00 INE733E07JH3 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-23 107.8056 7.1000 2.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 107.1468 8.3200 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.3431 8.1100 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2000 8.7600 260.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.3172 8.0700 2300.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.3160 8.5100 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5806 8.1300 350.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 100.3226 8.2700 1000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1991 8.1000 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 102.1656 8.0600 200.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 99.2500 11.6100 3.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0000 8.1000 800.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 101.5133 7.9200 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.6062 7.9200 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.6836 7.9200 100.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 106.6024 8.0900 50.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 112.7148 7.1000 1.30 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.7710 7.9200 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.8372 7.9200 100.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 103.4200 7.0400 222.10 INE511C08928 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 18-Sep-99 99.5000 12.1700 8.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.0300 10.2700 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.6600 29.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.1000 10.8300 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.4500 0.0000 2.00 NSE === INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.25% 26-Oct-15 100.0744 7.6000 700.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 175.6530 0.0000 42.60 INE804I07GP2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 199.1610 0.0000 2.50 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.2262 7.7502 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 100.1474 7.5050 37.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Mar-16 137.7204 9.4130 170.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.4232 10.2500 200.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.5421 8.8500 300.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.5421 8.8500 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.1394 7.7000 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.8593 7.8500 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.8593 7.8500 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3637 7.7080 7.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9975 8.1640 22.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 101.0500 7.6840 46.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 13-Sep-16 101.5058 7.6140 4.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.6397 8.2200 200.00 INE523E07AO3 L & T FINANCE LTD RESET 16-Feb-17 100.2807 7.9598 300.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.6018 7.9500 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.6018 7.9500 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 28-Mar-17 90.9104 8.3000 1000.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 99.5000 9.2000 3.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.1043 8.3150 300.00 INE860H07516 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.60% 12-Jun-17 101.1627 8.7500 100.00 INE860H07516 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.60% 12-Jun-17 101.1627 8.7500 100.00 INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.11% 17-Jul-17 100.2470 8.9110 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.2237 7.7500 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.5214 8.3288 500.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.5014 8.3400 250.00 INE477L07156 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 11-Oct-17 112.1252 10.1700 1.00 INE866I07743 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 11-Oct-17 112.2274 10.1200 1.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.9601 7.7500 500.00 INE202B07CE7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 02-Nov-17 110.8775 9.1600 1.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.3139 9.5000 150.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.3139 9.5000 150.00 INE667F07EW0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 10-Apr-18 106.3321 8.7800 1.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.3107 8.3200 250.00 INE202B07EX3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-May-18 103.1221 9.2200 1.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 101.0253 7.9482 150.00 INE261F09EP2 NABARD 0.00% 01-Jul-18 80.2500 8.4000 0.20 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.4157 8.0488 500.00 INE170M08021 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.87% 08-Aug-18 100.0000 10.2500 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5251 8.0500 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.5251 8.0500 100.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.0000 8.6500 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.7266 8.3000 350.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.7266 8.2996 90.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 107.2853 8.0000 500.00 INE477A07118 CANFIN HOMES LIMITED 8.44% 08-Oct-18 100.0000 8.4300 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.2025 8.0000 164.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.2025 8.0000 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.5895 8.0000 100.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 0.70 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0054 7.3023 50.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 0.80 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 1.30 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 2.10 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LINKED 02-Aug-19 100.4000 10.0600 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.4400 8.3500 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.4400 8.3500 500.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.4735 8.1000 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6430 8.4000 500.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 101.1212 8.4000 700.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 101.1012 8.4057 350.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.9405 8.6000 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.9405 8.6000 250.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 101.5000 8.1800 16.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 101.0000 8.3200 16.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.3715 8.1846 10.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.9922 8.4000 600.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.9943 8.4000 250.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 101.5500 8.3500 20.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9797 8.2500 1300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.8202 8.1700 400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.8202 8.1700 100.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.4000 8.3800 350.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.5980 8.1900 900.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.5980 8.1988 150.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.6465 8.6200 1.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR 8.85% 29-Oct-20 100.8700 8.6200 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.0000 11.0900 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7411 10.2800 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.9800 8.2269 71.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.7000 9.1500 2.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 98.1000 10.3400 2.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND 9.90% 21-Nov-21 98.5500 10.5600 2.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 05-Jan-22 100.4500 9.7000 1500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.3288 8.1100 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4621 6.9000 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.7435 7.1300 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5900 8.1500 1755.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.8140 7.0500 100.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 101.7638 8.1400 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.2785 10.1210 1000.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.2720 8.3200 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.2720 8.3200 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 104.0190 8.0400 100.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 101.6355 8.0850 100.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 101.6355 8.0850 100.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 101.9491 8.1400 150.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 109.1600 9.1600 70.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 101.8154 8.0800 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 101.8154 8.0800 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8246 8.7500 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8246 8.7500 150.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.4421 9.6000 50.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 107.1468 8.3100 200.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.2035 8.3100 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.3431 8.0969 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.3231 8.0996 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 107.2107 8.0000 500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1000 8.7800 465.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.4000 8.1700 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 101.3172 8.2400 1850.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.0525 9.5700 100.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.5058 8.4600 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5806 8.1250 350.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.8430 8.0500 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.8430 8.0500 50.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 100.3226 8.2600 1000.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.5289 8.0500 250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.2200 9.4200 140.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1991 8.1100 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.3100 8.1700 5.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 102.1656 8.0500 300.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 102.1656 8.0500 100.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.1000 9.8200 200.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 101.8400 9.1850 40.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0173 9.0700 7.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.8923 9.0900 3.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.0000 9.5100 7.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 101.1825 6.9700 97.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.5500 8.9000 20.00 INE957N08011 HERO FINCORP LIMITED SR-005 - 15-Sep-25 100.0000 9.3400 100.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4600 8.4500 10.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 100.0100 7.0600 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0000 8.1002 2350.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.5133 8.0800 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 103.4000 10.5800 10.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 107.1900 7.2000 8.50 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.6062 8.0800 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.8800 8.1600 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.6836 8.0800 100.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 104.1700 9.4000 7.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 106.6024 8.0832 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.7710 8.0700 100.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 112.1900 7.2900 1.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.4779 8.0350 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 106.4779 8.0350 46.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.8372 8.0800 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 102.2003 7.0400 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.2000 9.5800 22.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. RESET 31-Dec-99 105.2300 9.6000 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.7300 4.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 103.9300 11.8700 2.00 ===============================================================================================