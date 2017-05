Oct 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12104.70 NSE 36767.70 ============= TOTAL 48872.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE155A08159 TATA MOTORS LTD 9.05% 30-Oct-15 100.0650 0.0000 200.00 INE916DA7ER0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.61% 02-Nov-15 100.0268 8.7100 40.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 23-Sep-16 103.8500 7.7900 6.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.9512 8.2700 60.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.9967 8.1900 30.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 115.7975 8.0600 58.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 28-Apr-17 134.4639 11.0000 5.70 INE674N07022 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-17 111.9330 2.8900 1000.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.2183 7.7600 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 100.9682 7.9700 40.00 INE674N07048 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-17 101.1097 10.2600 200.00 INE800H07249 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.2500 - 4.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 1.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.28% 04-Sep-18 100.4737 8.0800 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.7352 10.5500 50.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6742 8.3300 300.00 INE674N07055 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-18 101.5860 10.2600 200.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.3534 8.3800 250.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.0197 9.0900 350.00 INE674N07063 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-19 102.0181 10.2600 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9987 8.2500 1300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.8581 8.1400 1100.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.5403 7.0800 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2000 8.7600 145.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.5214 8.2500 1300.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.55% 14-Aug-25 101.3485 8.3400 100.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 101.3200 6.9500 90.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 100.0000 11.4700 6.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0000 8.1100 2900.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 103.0802 7.9500 50.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 101.3424 7.9500 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 103.2763 7.9400 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4250 7.9500 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.4574 7.9500 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4928 7.9500 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 104.3187 8.2900 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 105.1091 8.2500 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.6174 7.9400 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5714 7.9500 100.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.7726 7.9500 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6295 7.9500 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 103.3300 7.0500 50.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 17-Jun-99 105.9000 9.9000 100.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.6000 9.7300 64.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 105.7200 9.5200 14.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.4100 6.4100 22.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1000 10.6700 13.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.4500 9.7600 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.8400 10.0200 2.00 NSE === INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 175.8530 0.0000 5.10 INE916DA7ER0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.61% 02-Nov-15 100.0364 8.0500 40.00 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.2373 7.5348 150.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.1910 7.3688 500.00 INE192L07110 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Dec-15 130.7165 9.5415 400.00 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 0.00% 18-Dec-15 109.5741 7.3602 500.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.3815 7.5744 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.2389 7.7000 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 9.16% 31-Jul-16 100.9754 7.7000 250.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.4762 7.6000 100.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.4762 7.6000 100.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 100.5400 11.7600 6.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.10% 24-Oct-16 100.0000 9.0815 250.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 100.1541 8.7201 1.00 INE674N07022 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-17 111.9330 10.2500 1000.00 INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.11% 17-Jul-17 100.2770 8.8913 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.8284 8.3400 400.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.8284 8.3400 400.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 102.2395 8.3700 200.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 102.2395 8.3700 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.2183 7.7500 250.00 INE674N07048 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-17 101.1097 10.2500 200.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.2702 8.3200 400.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.2702 8.3200 400.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.4457 8.0361 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4988 8.0600 750.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6742 8.3200 1200.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6742 8.3200 900.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2484 8.1400 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2484 8.1400 50.00 INE674N07055 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-18 101.5860 10.2500 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.2627 7.9072 100.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 12.00 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 11.90 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 103.9200 9.7000 6.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.3534 8.3797 250.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.0197 9.5800 350.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8508 8.4000 3000.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 101.8508 8.4000 3000.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 8.65% 28-Nov-19 101.3953 8.2200 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 8.65% 28-Nov-19 101.3953 8.2200 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6433 8.4000 750.00 INE674N07063 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-19 102.0181 10.2500 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 101.1210 8.4000 200.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.8930 8.6200 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.2641 8.1000 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.3396 8.1850 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.4038 8.1748 140.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.9987 8.2448 1300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.8192 8.1700 1600.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 129.9886 9.7865 150.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.6431 8.6200 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8331 8.1600 750.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8331 8.1600 750.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE - 18-Mar-21 108.4300 10.0000 21.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.8900 8.2500 21.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4337 8.1800 500.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 101.3349 8.1100 50.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.21% 21-Nov-22 100.5410 7.1000 200.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 100.2675 7.1500 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 101.4949 8.1100 50.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 105.4659 8.3800 10.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.2089 9.0300 150.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.2300 8.7526 30.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.5214 8.9800 2600.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6300 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.4901 8.1600 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.7790 8.0600 450.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.7790 8.0600 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4532 8.1450 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4532 8.1450 100.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 100.0100 8.4300 79.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 96.9000 9.7500 9.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.7500 8.9600 4.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.7775 9.1200 135.50 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.2494 8.3450 300.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.3494 8.3300 150.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.7200 8.8700 24.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.5200 8.4900 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0000 8.1001 4870.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0000 8.1033 550.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 102.8778 8.1000 50.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 102.8778 8.1000 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 103.0802 8.1000 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3424 8.1000 150.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.4105 8.0900 50.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 103.0628 8.1000 50.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 103.0628 8.1000 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 103.2763 8.1000 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.1900 1.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.4250 8.1000 100.00 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 102.5400 8.1400 0.20 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.2338 8.1000 50.00 INE848E07765 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-27 103.2338 8.1000 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 103.4574 8.1000 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.3160 7.0600 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.4342 8.1700 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4928 8.1000 100.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 103.3837 8.1000 50.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 103.3837 8.1000 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 103.6174 8.1000 100.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.5714 8.1000 100.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 103.5301 8.1000 50.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 103.5301 8.1000 50.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 103.7726 8.1000 50.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - - 105.9100 9.5200 112.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6295 8.1000 100.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.99% 31-Dec-99 102.6100 9.5500 114.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4733 10.6500 21.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 