Oct 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8653.80 NSE 24933.60 ============= TOTAL 33587.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE759E07152 LNT FINCORP LIMITED 9.60% 03-Dec-15 100.2462 7.6200 100.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.50% 22-Dec-15 100.2811 7.6500 250.00 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.3540 7.3800 50.00 INE055A07062 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.45% 17-Dec-16 101.9867 8.6700 500.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.43% 17-Mar-17 100.4286 9.0200 250.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9100 2.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.1054 10.4200 250.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 109.9817 3.6900 500.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.1806 8.0900 550.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.4977 8.0700 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 77.2699 8.1200 48.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.3700 8.3700 6.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.8600 10.9500 1.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 94.8220 11.0700 1.80 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.1500 8.5600 600.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.1500 8.5600 500.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 100.5559 8.4300 100.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD 10.00% 17-Jun-20 100.7987 9.7500 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8715 8.1300 250.00 INE246R07012 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.85% 29-Oct-20 100.9000 8.6100 14.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.3770 8.1100 1350.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.0000 10.4100 1100.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 120.8846 9.6500 225.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 102.1254 8.1200 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1900 8.7700 30.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.2222 8.0600 700.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 102.2500 11.1800 0.50 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.0400 7.0900 8.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.6200 7.0300 16.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0390 10.9100 80.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1054 0.0000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.0500 4.1700 18.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.0300 10.2700 3.00 NSE === INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 175.9200 0.0000 18.80 INE804I07GS6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Nov-15 147.6410 11.5000 2.50 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 22-Dec-15 100.2811 7.6000 250.00 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.3540 7.5000 50.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.5459 8.1000 250.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Mar-16 100.7040 8.5000 185.00 INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 26-Mar-16 100.6445 8.1000 750.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.1276 10.2457 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2195 7.6700 250.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.3703 7.9000 6.30 INE013A07A90 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 31-Oct-16 114.4600 0.0000 2.50 INE055A07062 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.45% 17-Dec-16 101.9867 9.0000 500.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 100.1912 8.6500 2.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 101.7666 7.7600 10.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.4286 9.0100 250.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.9285 8.3400 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 102.0679 7.8492 600.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 102.0679 7.8500 600.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.6956 7.9500 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.6956 7.9500 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.1054 10.4100 250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.5000 10.1410 600.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 109.9817 9.7300 500.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.7969 7.9200 200.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.4363 8.0000 12.50 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.1073 8.2523 80.00 INE755K07140 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-18 102.2206 9.7700 58.00 INE860H07680 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-18 101.1357 8.7500 50.00 INE860H07680 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-18 101.1357 8.7500 50.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.45% 08-Aug-18 103.8836 8.8000 100.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.45% 08-Aug-18 103.8836 8.8000 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.1806 8.0800 550.00 INE658R07091 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 16-Aug-18 99.9971 10.8100 60.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4680 8.0723 240.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4977 8.0600 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.2512 10.3400 55.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6474 8.3296 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.6474 8.3300 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2659 8.1298 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2659 8.1300 300.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 77.4238 8.0450 72.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.0000 8.4000 351.00 INE310L07506 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-19 106.5261 8.5938 21.50 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 101.4421 8.1500 6.30 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-19 107.0001 8.5926 19.30 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-19 107.1619 8.5922 19.30 INE310L07555 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-19 107.3240 8.5918 19.30 INE310L07563 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-19 107.4810 8.5915 19.30 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.5346 8.1900 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.5346 8.1900 200.00 INE310L07571 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-19 107.6435 8.5911 19.30 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.4979 8.1900 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.4979 8.1900 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.6435 8.4000 500.00 INE310L07589 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-19 107.8010 8.5908 19.30 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.2943 8.3500 47.00 INE310L07597 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-20 107.6233 8.6604 19.30 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 96.4000 10.3100 1.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.6990 8.4000 350.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.8200 8.3688 12.00 INE310L07605 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-20 107.7792 8.6601 17.20 INE919I07039 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 04-Mar-20 100.0000 9.9200 400.00 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-20 107.9324 8.6585 17.20 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-20 108.0912 8.6579 19.30 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.0654 8.3800 800.00 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-20 108.2449 8.6578 19.30 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 100.5559 8.4200 200.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD - 17-Jun-20 100.7987 9.3000 1000.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD - 17-Jun-20 100.7987 9.3000 250.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-20 108.4040 8.6576 19.30 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-20 108.5582 8.6575 19.30 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.8791 8.1546 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.8791 8.1546 250.00 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-20 108.7177 8.6573 17.20 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-20 108.8774 8.6572 17.20 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.6400 8.6200 2.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8715 8.1500 950.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.8518 8.1550 500.00 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-20 109.0318 8.6571 17.20 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-20 109.1908 8.6572 17.20 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-20 109.3447 8.6573 17.20 INE310L07712 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-21 109.0485 8.7323 17.20 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2041 9.0700 250.00 INE310L07720 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-21 109.2001 8.7323 17.20 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.5400 10.2000 80.00 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-21 109.3361 8.7326 15.00 INE949L08145 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 12.25% 02-Apr-21 100.0000 12.2600 250.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.0582 10.7700 2.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-21 102.0768 8.1500 6.30 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.3770 8.1000 1350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.1248 8.2400 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.2293 8.2200 350.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.8000 9.5800 50.00 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 102.3658 8.1500 6.30 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.2401 7.1550 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.8134 8.1800 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.8134 8.1800 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1460 8.2200 350.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 121.2300 9.6050 225.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 105.5300 7.0700 1.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 102.1254 8.1100 50.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 104.4365 9.6000 150.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.2239 9.0200 150.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 107.0247 8.2800 50.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 107.0247 8.2800 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.9445 8.0400 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.9445 8.0400 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.1900 8.7700 30.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.5214 8.2472 1300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 101.2222 8.2000 800.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.7000 9.7600 3.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.4643 8.2800 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.4643 8.2800 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.5543 8.1500 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.4001 8.0700 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0843 8.1275 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0518 8.5405 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.4402 8.1500 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.5055 8.1400 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.0000 9.8400 40.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 101.7300 9.2000 7.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 101.4196 8.3500 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.6000 9.5700 320.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 101.3485 8.3300 50.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.9500 8.8500 4.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.3000 8.3000 12.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.4000 8.5100 4.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0100 8.1100 800.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.0000 8.3319 350.00 INE031A07AK3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.00% 09-Oct-25 100.0100 6.9900 20.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 100.0000 8.7414 6.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.2738 8.1100 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.2738 8.1100 50.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 108.0400 7.0900 8.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 101.3524 8.1100 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 102.4800 7.0400 16.50 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.5136 8.1600 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 101.4164 8.1100 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 101.4849 8.1100 50.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 112.1200 7.1500 20.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 110.0494 8.0600 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 110.0494 8.0600 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 106.6784 8.0500 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 106.6784 8.0500 197.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.7122 8.0500 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 100.7122 8.0500 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 100.6249 8.1100 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.5463 8.1100 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.6500 10.9700 28.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.0000 11.3000 11.00 INE539K08138 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. - 31-Dec-99 106.0000 9.5000 5.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.5500 9.6000 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.6029 10.7889 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock 